Río Negro: en qué consiste el contrato de GNL que podría generar ingresos por U$S 7.000 millones

El proyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) comienza a rendir frutos en Río Negro . El gobernador Alberto Weretilneck calificó como un “hito estratégico” la firma del mayor contrato argentino para exportar el fluido a Europa desde la costa provincial, un convenio que podría generar ingresos superiores a los USD 7.000 millones durante su vigencia.

El acuerdo que se rubricó en Alemania entre Southern Energy S.A. (SESA) y la empresa estatal Securing Energy for Europe (SEFE) de ese país contempla la venta de dos millones de toneladas anuales durante ocho años. Está previsto que las exportaciones comiencen a finales de 2027, cuando entre en operaciones el buque de licuefacción Hilli Episeyo en el Golfo San Matías .

Según destacó el gobierno de la provincia de la Patagonia , se trata del mayor entendimiento de exportación de GNL en la historia argentina, tanto por volumen como por extensión del contrato. La iniciativa posiciona al país como proveedor emergente en el mercado energético europeo, en un contexto de alta demanda internacional.

El gobierno subrayó que el avance del proyecto confirma el perfil estratégico de la provincia en materia energética. “Cada avance confirma algo importante: Río Negro es clave en el futuro energético argentino”, afirmó Wertilneck al referirse al entendimiento sellado en Berlín .

En declaraciones oficiales previas, el mandatario provincial había señalado que “defender Río Negro es acompañar este tipo de iniciativas”, al considerar que la inversión consolidó un modelo de crecimiento con empleo local y reglas claras para el sector privado.

El esquema exportador incluye la instalación de dos buques de licuefacción frente a la costa rionegrina, en el Golfo de San Matías. El primero de ellos será el Hilli Episeyo, mientras que una segunda unidad se sumará en una etapa posterior, dentro de un plan de operaciones previsto a 20 años.

Infraestructura y empleo

La operatoria requerirá obras de infraestructura complementarias para vincular el sistema de transporte de gas con las unidades flotantes. Ese entramado técnico permitirá trasladar la producción desde la cuenca neuquina hasta el litoral atlántico provincial.

Según se informó de manera oficial, está prevista la creación de 1.900 empleos directos e indirectos de origen local durante la etapa de construcción, con el objetivo de asegurar una significativa participación de proveedores locales durante la operación.

La inversión de SESA y el rol de Vaca Muerta

Southern Energy S.A. (SESA) es un consorcio integrado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), creado para posicionar al país como nuevo proveedor global de gas natural licuado. La firma confirmó una inversión superior a USD 15.000 millones para desarrollar el esquema exportador durante dos décadas en aguas de Río Negro.

El gas destinado a la exportación provendrá de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales del mundo. La posibilidad de colocar ese recurso en el mercado internacional representó una oportunidad para generar divisas y fortalecer la balanza energética nacional.