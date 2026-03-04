DE VACA MUERTA AL MUNDO

Río Negro: en qué consiste el contrato de GNL que podría generar ingresos por U$S 7.000 millones

Un acuerdo firmado en Alemania prevé exportaciones por ocho años desde la costa provincial. Expectativas por grandes inversiones y creación de empleo.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con el CEO de YPF, Horacio Marín.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con el CEO de YPF, Horacio Marín.

El proyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL) comienza a rendir frutos en Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck calificó como un “hito estratégico” la firma del mayor contrato argentino para exportar el fluido a Europa desde la costa provincial, un convenio que podría generar ingresos superiores a los USD 7.000 millones durante su vigencia.

Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro viajará junto al ministro Puccini y empresarios para firmar el convenio en Neuquén.
ANTICIPO DE LETRA P

Pullaro sella un acuerdo para que las empresas de Santa Fe brinden servicios en Vaca Muerta

Por 
Letra P | Ramiro Porchietti
Ramiro Porchietti

El acuerdo que se rubricó en Alemania entre Southern Energy S.A. (SESA) y la empresa estatal Securing Energy for Europe (SEFE) de ese país contempla la venta de dos millones de toneladas anuales durante ocho años. Está previsto que las exportaciones comiencen a finales de 2027, cuando entre en operaciones el buque de licuefacción Hilli Episeyo en el Golfo San Matías.

Según destacó el gobierno de la provincia de la Patagonia, se trata del mayor entendimiento de exportación de GNL en la historia argentina, tanto por volumen como por extensión del contrato. La iniciativa posiciona al país como proveedor emergente en el mercado energético europeo, en un contexto de alta demanda internacional.

Impacto en Río Negro y desarrollo en el Golfo San Matías

El gobierno subrayó que el avance del proyecto confirma el perfil estratégico de la provincia en materia energética. “Cada avance confirma algo importante: Río Negro es clave en el futuro energético argentino”, afirmó Wertilneck al referirse al entendimiento sellado en Berlín.

En declaraciones oficiales previas, el mandatario provincial había señalado que “defender Río Negro es acompañar este tipo de iniciativas”, al considerar que la inversión consolidó un modelo de crecimiento con empleo local y reglas claras para el sector privado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2029199663547535704&partner=&hide_thread=false

El esquema exportador incluye la instalación de dos buques de licuefacción frente a la costa rionegrina, en el Golfo de San Matías. El primero de ellos será el Hilli Episeyo, mientras que una segunda unidad se sumará en una etapa posterior, dentro de un plan de operaciones previsto a 20 años.

Infraestructura y empleo

La operatoria requerirá obras de infraestructura complementarias para vincular el sistema de transporte de gas con las unidades flotantes. Ese entramado técnico permitirá trasladar la producción desde la cuenca neuquina hasta el litoral atlántico provincial.

Según se informó de manera oficial, está prevista la creación de 1.900 empleos directos e indirectos de origen local durante la etapa de construcción, con el objetivo de asegurar una significativa participación de proveedores locales durante la operación.

La inversión de SESA y el rol de Vaca Muerta

Southern Energy S.A. (SESA) es un consorcio integrado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), creado para posicionar al país como nuevo proveedor global de gas natural licuado. La firma confirmó una inversión superior a USD 15.000 millones para desarrollar el esquema exportador durante dos décadas en aguas de Río Negro.

El gas destinado a la exportación provendrá de Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales del mundo. La posibilidad de colocar ese recurso en el mercado internacional representó una oportunidad para generar divisas y fortalecer la balanza energética nacional.

Temas
Notas Relacionadas
Horacio Marín, ceo de YPF, recorrió la Terminal Punta Colorada del proyecto Vaca Muerta Oil Sur
Empresas & Negocios

YPF avanza con el oleoducto a Punta Colorada para exportar shale oil de Vaca Muerta

Horacio Marín supervisó la obra de la terminal de tanques en Río Negro junto con gobernadores patagónicos. Capacidad prevista, 550.000 barriles diarios.
Marcelo Rucci, el conductor del poderoso e influyente Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. El gremio analiza la reforma laboral en Vaca Muerta.
ZONA DESFAVORABLE

El sindicato premium de Vaca Muerta ante la reforma laboral

Marcelo Rucci mastica la ley que terminará judicializada. Repercusión en el diálogo con gobernadores y petroleras. "Los viejos", intocables en la negociación.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Jorge Brito, Javier Milei y Toto Caputo (Fotomontaje).
LOS PERFILES DEL PODER

Jorge Brito, el primer empresario insultado por Milei, se reinventó y frenó a Galperin

Por  Esteban Rafele
Javier Milei en la Apertura de Sesiones. 
SESIONES ORDINARIAS

Reforma electoral: Milei quiere anular las PASO y presiona a los gobernadores para que no desdoblen

Por  Mauricio Cantando
Julio Zamora vs. Sergio Massa: se empantana en la justicia la discusión por el PJ de Tigre
PERONISMO SIN PAZ

Zamora vs. Massa: se empantana en la justicia la interna del PJ de Tigre

Por  Macarena Ramírez
Massa junto a Diego Giuliano, alfil del ex minsitro de economía en Santa Fe
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: el Frente Renovador piensa en Giuliano para competir en 2027 y sellar la grieta peronista

Por  Álvaro Maté