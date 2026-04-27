Rosario: Anita Martinez acelera a fondo para ser la candidata a intendenta del PRO y ya perfila su campaña

Con decisión, Ana Laura Martínez activó los preparativos para concretar su deseo de ser la candidata del PRO a intendenta de Rosario en 2027. Con una campaña ya perfilada, sucesivas reuniones internas y encuestas que le sonríen, la concejala apuesta a diferenciarse del resto de la oferta electoral y se envalentona con los mensajes de Mauricio Macri.

Su entorno dice que está convencida. No solo porque es su deseo, sino también porque cree que en Unidos no hay figuras con autoridad suficiente como para pedirle que se baje. De alguna manera, quiere cobrar el gesto que tuvo en 2025, cuando todo indicaba que sería primera candidata a concejala en la interna del oficialismo y terminó aceptando un tercer lugar detrás de Carolina Labayru en la lista apadrinada por Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro . Por lo pronto, fue la primera figura de la alianza oficialista en salir a pronunciarse en contra de un tercer mandato del alcalde.

Mientras multiplica sus apariciones en público, Martinez tuvo reuniones con la cúpula del PRO para anunciar sus intenciones. La primera fue hace algunas semanas, cuando fue recibida por el propio Macri, Fernando De Andreis , Jorge Triaca y Jorge Macri . No fue la única, ya que repitió visitas a De Andreis y el jefe de gobierno porteño en los últimos días, y sumó una reunión con la intendenta de Vicente López , Soledad Martínez . Por eso, cuando De Andreis visitó Santa Fe estaba al tanto de la realidad local : la concejala hasta le acercó encuestas que insuflaron ánimos.

Según contó su entorno, a la conducción del PRO le gustó la “actitud de anticiparse” de Martínez: “Fue a decir ‘yo estoy’ y cayó bien”. Con Gisela Scaglia también tuvo charlas y, dicen, todo terminó fluyendo. “Si el PRO no presenta candidaturas, corre riesgo de convertirse en un partido con muchos funcionarios y pocos votos: Anita sirve para evitar eso”, analizó su equipo.

La fórmula mágica para ganar Rosario

Los números que llegaron a la oficina de Martínez en el Palacio Vasallo no desalentaron. Una encuesta que realizaron en los últimos días arrojó que tres de cada cuatro rosarinos la conoce y en una hipotética interna de Unidos eso le alcanzaría para quedarse con al menos un tercio de los votos. Sin embargo, su equipo coincide en la lectura -que empieza a sonar con fuerza en el oficialismo- de que una PASO tan amplia no sería conveniente: “No podemos permitirnos que quien gane la interna de Unidos quede muy lejos del peronismo y de La Libertad Avanza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anitamarosario/status/2047330370064953761?s=46&partner=&hide_thread=false Las preguntas fortalecen nuestra democracia y nuestra república.



El gobierno no puede suspender arbitrariamente la acreditación de periodistas en Casa Rosada



Es un camino equivocado y muy peligroso.



Mi solidaridad con @lucianageuna y todos los colegas afectados. pic.twitter.com/bWpW2IyPNV — Anita Martinez (@Anitamarosario) April 23, 2026

En línea con lo que varios referentes del macrismo santafesino dijeron públicamente, la concejala no rechaza un acuerdo con el ecosistema libertario, pero reconoce que, hoy por hoy, no hay charlas. Hay cierta idea de que, ante la erosión de la imagen de La Libertad Avanza, no solo que un acuerdo es más fácil de sellar -porque los libertarios ya no tienen la seguridad de un triunfo- sino que, además, las acciones del PRO suben: “Si LLA se debilita por ser una derecha irracional, el PRO puede ofrecer una derecha con certidumbre y racionalidad a quien no quiere el regreso del kirchnerismo”.

Por eso, el expresidente encabezó un acto hace algunas semanas en las que institucionalizó el nuevo slogan “somos el próximo paso”. A esa ola de renovación quiere subirse Martinez. No es la única, ya que también hay otras figuras macristas con ganas de dar un paso al frente, como el secretario de Cooperación, Cristian Cunha. “Ana es más conocida, es más competitiva. Acarrea un desgaste lógico porque lleva diez años representando al PRO, pero es la última concejal del partido en Rosario y aún puede ser parte de una instancia de renovación”, explicaron a su lado.

La línea de campaña

En ese sentido, los lineamientos más importantes de la campaña de Martinez ya están definidos. La concejala buscará mostrarse empática y esquivar la derechización innecesaria. “Sirve plantarse contra los trapitos, pero no es lo único a ofrecer en un escenario donde hay comercios cerrados y gente sin laburo”. Por ejemplo, su equipo ve venir que será la única mujer de la oferta electoral y piensa aprovecharlo. “En un presente insensible, hace falta una mirada sensible”, resumen

Otra de las cuestiones a explotar será la identidad rosarina, un tópico en el que Javkin siempre se destacó. Martínez se hizo conocida como una estrella de la televisión local vinculada al mundo del fútbol, siempre tan caro al corazón de la ciudad. “Anita sabe explotar ese sentido de pertenencia”, aseguran sus colaboradores. “La gente se identifica con ella, la ve como una igual, la invitan a su casa en los barrios”, se explayan.

AnitaMacriSoledad Anita Martinez junto a Mauricio Macri y Soledad Martinez en el último congreso del PRO.

El tercer lineamiento por el que irá la campaña será el que su equipo identifica como una debilidad: la gestión. Por eso la concejala se anima a realizar algunas críticas a la administración actual y planea involucrarse aún más en temas duros. “El rosarino vota desde su metro cuadrado y por eso hay que ponerse al frente de los problemas”, dicen en su equipo. “Ana es una alternativa rosarina con votos, con mirada sensible y con un proyecto superador”.