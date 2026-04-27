Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante del funcionario de Toto Caputo que no declaró propiedades en EEUU

Tras el desplazamiento de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, luego del escándalo por sus propiedades no declaradas en Miami, el ministro de Economía, Toto Caputo , designó en su reemplazo a Fernando Herrmann . El Gobierno lo define como un técnico con "perfil de gestión", quien llegó rápido para intentar frenar la crisis en la administración libertaria.

Frugoni era blanco de numerosas críticas internas y de la oposición desde hace al menos una semana, a tal punto que desde el sábado corría el fuerte rumor de su inminente salida. Algunas fuentes de La Libertad Avanza le dieron a entender a Letra P que el ministro le pidió su renuncia no sólo para intentar contener la crisis dentro de su propia cartera sino también para que no le intervengan el área desde la Casa Rosada .

De esta forma, el titular de Hacienda buscó enviar una señal clara de que será él quien continúe al frente del ajuste y el control del gasto público en un área especialmente sensible para el Gobierno. “Fue una decisión de Toto, Karina no tuvo nada que ver”, aclararon desde ese sector de la administración libertaria.

La Secretaría de Coordinación de Infraestructura tiene un rol primordial dentro del Ministerio de Economía porque articula áreas vinculadas con obras públicas, rutas nacionales, concesiones y transporte, todo un paquete que tiene impacto sobre el modelo fiscal y regulatorio del oficialismo. De hecho, en la cúpula libertaria se menciona desde hace tiempo la elaboración de un plan integral para concesionar cerca de 12.000 kilómetros de rutas en los próximos años.

COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA El Secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos Frugoni, presentó ayer su renuncia al cargo que desempeñaba desde enero del corriente año. En su reemplazo, el Ministro de Economía designará a Fernando Herrmann como nuevo Secretario…

Quién es el nuevo secretario de Toto Caputo

Herrmann es egresado de la Universidad de Belgrano, con formación de posgrado en administración de empresas. Hasta esta nueva designación estaba al frente de la Secretaría de Transporte, que también depende del Ministerio de Economía, por lo que Caputo optó por un perfil técnico conocido.

También cuenta con un Executive Master en Administración de Empresas del IAE y trayectoria vinculada con el desarrollo de obras de infraestructura, gestión y actividad académica.

De hecho, el Gobierno destaca que Herrmann integró equipos y cátedras en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), de la Universidad de Buenos Aires (UBA); en la Universidad Nacional de San Martín; y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

En el sector privado acumuló más de tres décadas al frente de su propio buffet Estudio Herrmann y Arquitectos Asociados y también fue socio gerente de una firma orientada a desarrollos constructivos Arquigrupo SRL.

El ministro busca continuar manejando las áreas

A su vez, Mariano Plencovich reemplazará a Herrmann en la Secretaría de Transporte. Plencovich ya había tenido experiencia dentro del organigrama de este mismo organigrama en 2023, cuando había sido designado subsecretario de Transporte Automotor y luego dejó ese cargo en 2025. Ahora vuelve al área, pero con rango de secretario.

Fuentes oficiales ratificaron que el cambio propuesto por Caputo busca dar continuidad a la política de desregulación y optimización de subsidios que se inició a principios de año.

Por eso, más allá de los cambios de nombres -especialmente tras el escándalo que involucró a Frugoni-, también cobra relevancia el reordenamiento interno que impulsa Caputo, en un contexto en el que la interna del Gobierno atraviesa uno de sus momentos más tensos.