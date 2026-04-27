La Cámpora le pone condiciones a Axel Kicillof: sin "Cristina libre" como bandera, no hay apoyo para 2027

El núcleo duro del kirchnerismo y La Cámpora salieron este lunes a dejar claro que la libertad de Cristina Fernández de Kirchner es una condición política excluyente para respaldar candidaturas presidenciales en 2027. Los mensajes se acumulan desde la semana pasada y tienen un destinatario específico: Axel Kicillof y su círculo cercano de dirigentes.

En medio de días de furia de una interna interminable, Máximo Kirchner y la dirigencia que le responde le transmitó desde distintos escenarios al gobernador bonaerense que no habrá posibilidad de confluir electoralmente si no pone como centro de su campaña la denuncia de la "proscripción" de la expresidenta.

En el último de una larga serie de cruces, Carlos Bianco encendió una mecha el fin de semana, cuando en una entrevista dijo que "Cristina está proscripta, el peronismo no". El ministro de Kicillof indicó que no le parecía inteligente que el peronismo no tuviera candidato "independientemente de la situación de Cristina". Para el kirchnerismo, esa frase fue una suerte de declaración de guerra.

Este lunes, en su habitual conferencia de prensa, Bianco volvió a la carga. "(Sólo) con el núcleo duro no vamos a ganar", dijo y pidió convocar a distintos sectores. Fue en alusión directa a los dichos de referentes del kirchnerismo, como Oscar Parilli , que empezaron a señalar con críticas la idea de un "frente anti-Milei" que plantea Kicillof al abrir diálogo con otros sectores ajenos al peronismo.

Máximo Kirchner al ataque

Máximo Kirchner eligió este lunes el aniversario de la elección de Néstor Kirchner de 2003 para recoger el guante y poner a Cristina en el centro del tablero. En una entrevista radial, dijo que a su madre la detuvieron "para evitar que aparezca y gane". "Imagínense una Cristina caminando", lanzó. Y fue más lejos: acusó al "pejotismo" de subestimar la situación de la expresidenta y de mirar para otro lado, en clara alusión al gobernador bonaerense y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado que comanda el gobernador. El conflicto, en el fondo, ya es personal: le reprochan a Kicillof que nunca fue a visitarla.

El líder de La Cámpora faltó el viernes al acto de asunción de Kicillof al frente del PJ, una señal clara del distanciamiento. Ese día, estuvo en Santa Fe hablando de su madre y cuestionando los proyectos que intentan construir sin poner su proscripción en el centro de la agenda. "Muchos miran para otro lado", disparó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somosgelatina/status/2048744610361475414?s=20&partner=&hide_thread=false "Escuché que lo que estaba proscripto era Cristina, no el peronismo; la quieren fuera de la cancha. No hay diálogo con el sector de Kicillof. Tiene que haber voluntad como la que tuvieron Moreno o Pichetto para visitarla y tener una estrategia común".@TereGarciaOK en Gelatina. pic.twitter.com/LLRitVj7U4 — Gelatina (@somosgelatina) April 27, 2026

La senadora bonaerense Teresa García, otra de las voceras del kirchnerismo, hizo más explícita esa recriminación a Bianco: "Si decís que lo proscripto es Cristina y no el peronismo, estás diciendo separemos las cosas. Hay quienes la quieren lejos del escenario político", lanzó en un streaming. García también deslizó un dato que en La Plata no pasó inadvertido: Cristina "está muy atenta a todo lo que pasa en la provincia."

Horacio Pietragalla, diputado camporista, habló este lunes en la Legislatura bonaerense durante un acto y fue uno de los más frontales contra Kicillof. Se refirió a la situación de Cristina presa y a los dirigentes que no fueron a visitarla: "Hay quienes quieren verlo y hay quienes se hacen los boludos", dijo

CFK libre

La escalada tuvo su escena más nítida el viernes, cuando el Instituto Patria convocó a un acto en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata -el mismo día que Kicillof asumía la conducción del PJ bonaerense-, a pocas cuadras. Florencia Saintout, Teresa García, Oscar Parrilli, Carlos Castagneto y el intendente Julio Alak reclamaron por la situación de la ex presidenta. La frase de Saintout fue la más dura: "No es posible ser militante del PJ si no nos planteamos estrategias para liberar a Cristina". García agregó: "Abundan los que dicen peronismo sin Cristina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vsiley/status/2048764401419727035?s=20&partner=&hide_thread=false Confusión o vacío histórico @Carli_Bianco ?

Estamos proscriptos todos aquellos que no podemos votar a CFK.

Proscripción que claro, se convirtió en un lugar comodo de ciertos personajes como vos.

Hoy 27 de abril, a 23 años de qué Néstor se metiera a segunda vuelta, todos con… https://t.co/Nrh3lJu2yb — Vanesa Siley (@Vsiley) April 27, 2026

Fue el final de una semana caliente, que arrancó con otra jugada del kirchnerismo en la Legislatura bonaerense, donde el senador Mario Ishii presentó un proyecto de emergencia alimentaria en Buenos Aires que La Cámpora respaldó públicamente a través del jefe de bloque, Facundo Tignanelli.

El termómetro más preciso de la temperatura de la pelea estuvo en el episodio que involucró a Bianco y la senadora Mayra Mendoza. Cuando Kicillof informó en un grupo de WhatsApp de intendentes que el ministro de Gobierno había sido operado de urgencia en Barcelona, la exintendenta de Quilmes escribió que era la misma operación que había tenido CFK -"distintos contextos, a vos te tocó en Barcelona y a ella presa"- y le reprochó a Kicillof no haber tenido el mismo gesto humano con la expresidenta. El mensaje se filtró. Bianco lo calificó de "penoso y patético".

Esta semana, la interna empezó a escribir otro capítulo. A medida que se acortan los plazos para el lanzamiento de una candidatura presidencial de Kicillof, el kirchnerismo empieza a hacer explícito por primera vez que podría tener un camino electoral alternativo hacia 2027, uno que a diferencia del que recorre el gobernador bonaerense, tenga la libertad de CFK como bandera.