UN PACTO PARA SOBREVIVIR

Javier Milei & Karina Milei: La Hermandad de la Rosada

El Presidente y El Jefe protagonizan la versión clase Z de un best-seller que fue película. Carlos Frugoni, Manuel Adorni y los beneficios de pertenecer.

Letra P | Juan Rezzano
Por Juan Rezzano
Karina Milei & Javier Milei, una sociedad opaca en la Casa Rosada.&nbsp;

Karina Milei & Javier Milei, una sociedad opaca en la Casa Rosada. 

“La rosa es el símbolo del secreto y del silencio, signo de una hermandad clandestina y peligrosa”, empieza una breve reseña de La hermandad de la rosa, el best-seller de David Morrell que fue película dos veces y ahora tiene su remake clase Z, La Hermandad de la Rosada, con Javier Milei y Karina Milei en los roles principales.

Notas Relacionadas
Javier Milei y Manuel Adorni, preparados para enfrentar a la oposición. 
LA POSTA DEL CONGRESO

Milei le pone un pleno a Adorni

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

“Chris y Saul son dos huérfanos criados como hermanos. Bajo la dirección de Edgard Eliot, veterano oficial de contraespionaje en la CIA, han aprendido el arte de matar como verdaderos profesionales”, sigue la sinopsis que publica Lecturalia, una red social de literatura.

image
La novela de David Morrell tiene su secuela inespecrada en la Argentina de Javier Milei.

La novela de David Morrell tiene su secuela inespecrada en la Argentina de Javier Milei.

En La Hermandad de la Rosada, los hermanos Javier y Karina, como 007, tienen licencia para matar a los infieles que ensucian al gobierno de la moral, pero, también, para proteger a los miembros de la logia, aunque luzcan sucios como papas.

Para Karina Milei, hay departamentos y departamentos

Lo demuestra, una vez más, la caída del secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, el funcionario del equipo de Toto Caputo -un aliado sin carné de La Hermandad- que se olvidó de declarar siete departamentos que tiene en Miami. Se equivocó y le hicieron pagar con el destierro, una medida que llegó a la velocidad de un rayo.

Mientras tanto, Manuel Adorni, ministro coordinador y vocero de la epopeya sanadora de la política que la casta supo convertir en cloaca, sobrevive en el único cargo de gabinete que tiene rango constitucional en medio de una tormenta judicial desatada por sus operaciones inmobiliarias sospechosas y sus giras turísticas de lujo pagadas en dólares vivitos y crujientes.

Manuel Adorni
Manuel Adorni, el discípulo protegido por Javier Milei y Karina Milei.

Manuel Adorni, el discípulo protegido por Javier Milei y Karina Milei.

Si echaron a Frugoni, ¿por qué no echan a Adorni?, preguntó Letra P en la Casa Rosada. "Lo banca Karina", le respondieron, antes de sepultar a Frugoni en el mausoleo de los casos indefendibles y ensayar un alegato de forma en favor el jefe de Gabinete, que, prometieron, será liberado de culpa y cargo por la Justicia, que no juzga ética ni otras jactancias del honestismo destituyente.

Lule Menem & Martín Menem, los otros discípulos protegidos

Adorni no es el único discípulo de Karina protegido -en su caso, incluso canonizado como San Manuel en la Basílica de Luján- por La Hermandad de la Rosada.

Los audios de Diego Spagnuolo, el abogado de la orga que sabía demasiado y cayó en desgracia por buchón, señalaron al operador Lule Menem como partícipe necesario del presunto circuito de retornos alimentado con presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El primo de Lule, Martín Menem, quedó también envuelto en nubarrones de sospecha el año pasado, cuando se supo que Tech Security SRL, una firma de seguridad privada que fundó junto a su hermano Adrián, había sido preadjudicada con un contrato de más de $3.933 millones para prestar servicios de vigilancia en los principales edificios del Banco Nación.

A este Menem lo protegen, en lo formal, los votos y los fueros que le otorga su banca de diputado, pero también lo cubre La Hermandad de la Rosada, que le sostuvo la mano para seguir conduciendo la cámara baja y para formar parte de la mesa más chica del poder libertario.

DSC_3187.JPG
Martín Menem & Lule Menem, la otra sociedad familiar del secretismo libertario.

Martín Menem & Lule Menem, la otra sociedad familiar del secretismo libertario.

Los hermanos se protegen, también, a sí mismos, involucrados personalmente en los dos mayores escándalos de corrupción producidos por este gobierno: el ya mencionado caso ANDIS, en el que Karina es señalada como destinataria del 3% de las coimas que los proveedores de medicamentos pagaban, según el relato de Spagnuolo; y el Libragate, la estafa con la criptomoneda $LIBRA que no podría haberse consumado sin los buenos oficios promocionales de Javier, el presidente que en el momento de “difundirla” se autopercibía ciudadano de a pie.

Javier Milei no se baja

La hermandad de la rosa es la primera novela de una trilogía. La Hermandad de la Rosada va a por la segunda, con el proyecto de reelección de Javier ratificado en las últimas horas por el propio candidato.

La logia no se baja a pesar de la tormenta perfecta que se cierne sobre el templo pagano de Balcarce 50: una economía en estado catatónico, una interna feroz que paraliza a la administración, una usina de escándalos de corrupción que no deja de producir material inflamable, la consecuente caída en picada de la imagen del Presidente y su gobierno y, como contó Gabriela Pepe en su columna de este domingo, el florecimiento de enanos en el jardín de la derecha regados por gorilas varios espantados por el riesgo kuka,

La ficción de Morrell no tiene final feliz, pero en la dimensión descosida de la Argentina de la tercera década del siglo 21 todo puede suceder, como ya ha quedado sobradamente probado por la realidad pura y dura.

Temas
Notas Relacionadas
Carlos Frugoni, el elegido de Javier Milei para obras públicas y transporte
CASTA PROPIA

Este es Frugoni, el funcionario de Milei con propiedades en Estados Unidos sin declarar

En 2025, Milei lo nombró de apuro en un cargo clave de Infraestructura. Pasado macrista y cercano a Toto Caputo. Es el encargado de auditar concesiones.
El Gobierno echó a Carlos Frugoni, el funcionario de Toto Caputo que no declaró siete propiedades en EEUU
CASTA PROPIA

El Gobierno echó a Frugoni, el funcionario de Toto Caputo que no declaró siete propiedades en EEUU

El ministro aceptó la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura, quien omitió su patrimonio ante los organismo gubernamentales.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante del funcionario de Toto Caputo que no declaró propiedades en EEUU
FUNCIONARIOS QUE NO FUNCIONAN

Quién es Fernando Herrmann, el reemplazante del funcionario de Toto Caputo que no declaró propiedades en EEUU

Por  Pablo Lapuente
La oposición teme que Manuel Adorni abandone la sesión informativa y armó un plan para evitarlo.
SALVEN AL VOCERO

La oposición teme que Adorni abandone la sesión informativa y armó un plan para evitarlo

Por  Mauricio Cantando
Los ciudadanos, como marionetas en una democracia vacía (imagen generada con inteligencia artificial).
PANTALLA DEL MUNDO NUEVO

Bosquejos de una democracia sin pueblo

Por  Marcelo Falak
Peter Thiel, el tecnoextremista fan de Javier Milei.
PANTALLA DEL MUNDO NUEVO

Milei, Peter Thiel y la tecno-oligarquía global

Por  Alejandro Ruiz Balza