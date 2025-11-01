Río Negro: el peronismo empieza a caminar detrás de María Emilia Soria, pero discute la sintonía fina

El peronismo de Río Negro celebra su triunfo en las legisaltivas y quiere ordenarse para enviar un mensaje nacional desde la Patagonia . Para eso debe sortear un camino de dificultades internas, sobre todo entre los referentes territoriales que exigen ser parte de la discusión que lleve a la intendenta de General Roca , María Emilia Soria , a la gobernación.

Fue su hermano, el senador electo Martín Soria , quien envalentonado en el sprint final de las elecciones señaló desde una unidad básica de la Línea Sur: “Estamos pavimentando el camino para llegar a Viedma”, donde está la Casa de Gobierno.

Sin embargo, mientras baja la espuma electoral, afloran los recuerdos de la disputa no saldada por el control del peronismo rionegrino entre los hermanos Soria y La Cámpora , liderada por el aún senador Martín Doñate . Ahora se le suma la irrupción de la fuerza de Juan Grabois , que logró una banca de diputados con Adriana Serquis , dando un nuevo giro a la rosca provincial.

Más allá de la disputa interna, el lugar que dejará vacante el aún diputado fue uno de temas de la semana. La exdiputada Graciela Landiscrini fue segunda en la lista de candidatos en 2023, seguida por el titular del Frente Grande , Marcelo Mango .

En diálogo con Letra P , exlegislador provincial aseguró que la banca le pertenece a él por la Ley 27412 de Paridad de Género, que establece una reformulación del artículo 164 del capítulo Diputados del Código Electoral Nacional. El mismo detalla que "en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a Diputado/a Nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido".

María Emilia Soria y Martín Soria María Emilia y Martín, los hermanos Soria.

Confiado en esa norma, Mango aseguró estar listo para asumir como diputado nacional y juró fidelidad a los Soria para comenzar a transitar el camino al 2027. "Nunca fui scout, pero estoy listo", confió. Para que esto suceda, tiene que esperar que Martín Soria renuncie a su banca en la cámara baja, proceso que se iniciará a principios de diciembre.

Referentes territoriales, atentos

La última vez que el pueblo rionegrino eligió a un gobernador del PJ fue en los comicios provinciales de 2011, cuando Carlos Soria desterró la histórica supremacía radical. Hoy distintas voces coinciden en el liderazgo de sus herederos para encarar un proceso electoral que vuelva a poner al peronismo en el poder provincial. Pero una pregunta sobrevuela: ¿Cómo se van a elegir los cargos ejecutivos?

“No se puede gobernar una provincia sólo con legisladores”, expresó un referente de Bariloche que abre el paraguas para discutir cómo deberían disputarse esos lugares por fuera de la candidatura de María Emilia Soria, en una campaña para el 2027 que ya arrancó.

Desde la zona atlántica de Río Negro todavía recuerdan la aventura electoral de Nos Une, la alianza que La Cámpora y otros partidos más pequeños hicieron en 2023 con el gobernador Alberto Weretilneck, una colaboración mutua que el peronismo quiere cajonear. En Viedma se sigue masticando bronca por los resultados de aquella aventura: la dispersión de candidaturas ayudó a que Juntos Somos Río Negro ganara la intendencia de la capital.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 11.21.05 El exlegislador provincial, Marcelo Mango.

Los otros jugadores

“No solo La Campora, también Patria Grande fue con Weretilneck”, rumió otro dirigente viedmense a modo de chicana contra la militancia de Grabois, que hoy se posiciona de otra forma en el mapa peronista provincial.

Cerca de Adriana Serquis analizan el triunfo con alegría pero con cautela. Reclaman "cambiar el chip", cuestionan que los dirigentes que hoy discuten internas "siguen en la misma que nos llevó hasta acá" y recomiendan "no pasarse dos pueblos" con triunfalismos o derrotismos.

Fuera de Fuerza Patria quedó el sector que en las últimas elecciones provinciales postuló al viedmense Gustavo Casas a la Casa de Gobierno. Durante este año reclamaron la celebración de internas en el PJ pero terminaron denunciando un "simulacro que legitima prácticas excluyentes", en un cuestionamiento al mecanismo elegido por las autoridades partidarias para la junta de avales, a la que calificaron de "farsa institucional".

Excluidos del armado peronista, no comparten la elección de María Emilia Soria para los comiciós que vienen.