La oposición teme que Manuel Adorni abandone la sesión informativa y armó un plan para evitarlo.

Referentes de los bloques más grandes de la oposición en Diputados se reunieron y definieron una estrategia para la sesión informativa que el miércoles encabezará Manuel Adorni . El plan es controlar la tensión para que el jefe de Gabinete no tenga una excusa que le permita abandonar el recinto.

El ministro coordinador visitó el recinto de la cámara baja en la mañana del lunes para ensayar su presentación. Estuvo una hora y media midiendo los espacios . Acordó que haya asistentes a su alrededor, para ayudarlo a responder cuestiones de gestión y de las causas judiciales que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito. Javier Milei estará en el palco central.

Por la tarde, la oposición tuvo su cumbre por zoom, organizada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón (Provincias Unidas). Se conectaron referentes de Unión por la Patria (UP), la bancada más numerosa, que tendrá asignada la última tanda de preguntas, con 68 minutos para consultar.

Como explicó Letra P , el itinerario de sesión está definido. Adorni dará un discurso de una hora, con Milei en el palco. Luego habrá consultas por bloques, ordenados en forma creciente según la cantidad de miembros. Empezarán las preguntas de los nueve bloques más chicos, entre ellos la izquierda.

El temor de las bancadas que enfrentan al Gobierno es que el jefe de Gabinete use alguna frase de la diputada Myriam Bregman para darse por ofendido y abandonar la sesión.

No caer en la trampa de Manuel Adorni

En el zoom de la oposición definieron estrategias para que Adorni no tenga excusas que le permitan irse enojado y sin responder preguntas sobre su patrimonio. Además de la izquierda, una de las primeras diputadas que podrá hacer consultas es la exlibertaria Marcela Pagano.

"Necesitamos aprovechar el tiempo y lograr que, si Adorni se va, sea porque no supo responder", fue la conclusión de la reunión opositora. También hubo una coordinación para no repetir consultas. En lo posible, buscarán tomar nota de las respuestas para repreguntar con más elementos. Por eso es clave el diálogo que entre los referentes de estas bancadas tenga en la sesión.

También consensuaron repartir el cuestionario sobre el resto de los temas, como Discapacidad, el caso $LIBRA, la falta de mantenimiento en las rutas y el presupuesto universitario. La intención es no repetir consultas e indagar con precisión, aprovechando las zonas grises que vayan dejando sus primeras respuestas.

UP tendrá el martes por la noche su reunión de bloque para definir los oradores, pero sus emisarios en el zoom dejaron algunos detalles.

Todos los peronistas hablarían sobre el caso Adorni y agregarán otras consultas. Antes, por el interbloque Unidos (Provincias Unidas y la Coalición Cívica), tomarán la palabra los tres denunciantes del jefe de Gabinete: Esteban Paulón (socialismo), el radical Pablo Juliano, y Ferraro.

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Ensayo general

Adorni ingresó el lunes a las 11 horas a la Cámara de Diputados rodeado de un férreo operativo de seguridad y con un objetivo: conocer el recinto por dentro y saber cómo podrá moverse durante la sesión. Se acostumbra que los jefes de Gabinete, durante sus informes de gestión, se sienten delante del estrado, en la mesa en la que habitualmente se ubican los taquígrafos.

El funcionario le pidió a Martín Menem que deje espacios para que se acomoden sus colaboradores cercanos y así poder pedir auxilio cuando no sepa cómo responder. Habitualmente, para esos casos hay un asesor que entra y sale del recinto con papelitos que tienen respuestas escritas.

La jefatura de Gabinete está organizada para la ocasión, con equipos de trabajo que interactúan con cada Ministerio para resolver consultas en tiempo real. Esta tarea se repetirá, pero está acotada a los temas de gestión. Para las cuestiones judiciales, Adorni necesita otros asesores. Los quiere tener cerca.