Osvaldo Jaldo cuestionó la reforma electoral de Javier Milei y LLA pierde votos clave en el Congreso

Osvaldo Jaldo cuestionó la reforma electoral impulsada por Javier Milei y apuntó contra la implementación de cambios en la Boleta Única que La Libertad Avanza ya implementó en todo el país en 2025. El gobernador de Tucumán anticipó su oposición a la eliminación de las PASO y acusó a la Casa Rosada de estar intentando “hacerse un traje a medida en materia electoral”.

En diálogo con el programa Los Primeros , el tucumano dijo que las modificaciones que impulsa el mileísmo podrían traer consecuencias negativas en el sistema democrático y destacó que las primarias cumplen un rol clave dentro de los partidos políticos. Estas instancias, consideró, permiten ordenar las candidaturas y garantizan la participación de la ciudadanía en la selección de postulantes.

De cara a la discusión en el Congreso , el oficialismo nacional pierde un aliado clave que maneja tres votos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado . Como recordó Mauricio Cantando en Letra P , en febrero de 2025 los votos tucumanos había apoyado la suspensión de las primarias, aunque los cambios proyectados ahora parecen ser más profundos. También cambió el contexto y las necesidades política s de la provincia.

El tucumano afirmó que el gobierno nacional “está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral”. Señaló que no solo se impulsa la eliminación de las PASO, sino un conjunto de medidas que, a su entender, afectan el funcionamiento institucional.

“Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos”, consideró respecto de las primarias y remarcó que su eliminación perjudicaría tanto a las fuerzas políticas como al electorado. Para el gobernador tucumano, la posibilidad de competir dentro de un espacio resulta clave para legitimar candidaturas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/2048741900815839319&partner=&hide_thread=false Tucumán | A primera mañana dialogamos con Omar Noblega en el programa Los Primeros, donde abordamos de manera general distintos temas de interés provincial y nacional.



Nos referimos a la situación económica actual y a la relación entre la Nación y las provincias, en un… pic.twitter.com/WVux0rGaSn — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) April 27, 2026

Jaldo también avanzó con críticas sobre la posibilidad de votar una lista completa a partir de un solo tilde en la Boleta Única. “Quien habla no está para nada de acuerdo con esas medidas electorales, porque es un traje a medida de la Libertad Avanza hecha por el mejor sastre de Capital Federal", dijo y dejó abierto el debate respecto del formato que asumirán las elecciones provinciales.

Elecciones y escenario político en Tucumán

En cuanto al calendario electoral en la provincia, Jaldo sostuvo que ya existe una previsión sobre las fechas de votación y que los comicios podrían desarrollarse entre mayo y junio.

El gobernador aclaró que las decisiones finales dependerán de lo que defina la Nación, aunque remarcó que Tucumán mantiene su propia dinámica electoral. En ese contexto, evitó profundizar sobre posibles candidaturas al considerar que la situación social requiere otras prioridades.

“Hoy estamos en una situación institucional compleja”, afirmó, al tiempo que describió dificultades económicas que afectan a la población. No obstante, destacó el trabajo conjunto con el vicegobernador Miguel Acevedo, con quien aseguró haber consolidado un equipo de gestión sólido.

La discusión 2027 en el peronismo

Mientras estira la definición respecto de su futuro, Jaldo ensayó un llamado al peronismo a nivel nacional y puso el eje sobre la necesidad de conseguir un orden interno que permita la participación de tantos sectores como sea posible. “No sobra nadie”, remarcó.

El tucumano reconoció que Axel Kicillof está en carrera, aunque dijo que la fórmula del peronismo debe “ir de abajo hacia arriba”. Mientras construye con sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), Jaldo pidió “normalizar el PJ” y consideró que “hay compañeros que ya tuvieron su rol, la gente los castigó con su voto y tienen que estar en el rol que corresponde, pero todos sumando e ir juntos”.

Jaldo, Santilli, Saenz y Jalil Jaldo junto a sus pares Gustavo Sáenzs (Salta) Y Raúl Jalil (Catamarca) y el ministro de Interior, Diego Santilli.

El gobernador insistió en la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y políticos. Remarcó que los liderazgos deberán estar en sintonía con las nuevas demandas de la ciudadanía para recuperar competitividad electoral. “Tenemos que obrar con desprendimiento y generosidad para crear una alternativa competitiva”, advirtió.