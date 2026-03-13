Alberto Weretilneck redibuja la distribución de regalías petroleras y resetea el equilibrio entre municipios

El gobierno de Alberto Weretilneck avanza con una reforma que reordena el reparto de regalías petroleras en Río Negro y que ya abrió tensiones con intendentes. La propuesta modifica el sistema vigente desde 2004, amplía el número de municipios considerados productores y redefine la forma en que se distribuyen los fondos de la actividad hidrocarburífera.

El cambio impacta directamente en las finanzas locales y modifica el equilibrio entre distritos petroleros, dejando ganadores y perdedores de un esquema que se propone actualizar tras dos décadas sin modificaciones.

La resistencia más firme llega desde Catriel , el histórico distrito donde se desarrollaban las inversiones cuando el convencional reinaba. Allí la intendencia reclama la puesta en marcha de compensaciones para una "reparación histórica". También ponen el grito en el cielo en Roca , donde los equipos técnicos calculan una resignación del 5% en el reparto.

El sistema actual reconoce nueve municipios petroleros que participan del reparto especial de regalías. En ese grupo figuran Catriel , Allen, General Roca, Cipolletti, Cinco Saltos, Campo Grande, General Fernández Oro, Cervantes y Contralmirante Cordero . La reforma impulsada por la provincia busca ampliar ese mapa.

El esquema ideado por el equipo del gobernador Alberto Weretilneck suma cinco localidades al grupo de municipios petroleros. Se trata de Mainqué, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Villa Regina y Chichinales , todas comunas del Alto Valle .

Si la propuesta avanza en la Legislatura, el reparto de regalías pasará a involucrar a más actores. El argumento del gobierno provincial es que la distribución actual quedó desactualizada frente a la evolución de la actividad hidrocarburífera en el Alto Valle y el norte de la provincia, donde está anclada Catriel.

image Las cigüeñas de YPF en Catriel. El municipio petrolero de Río Negro busca una reparación histórica.

El rediseño intenta reflejar una geografía energética más amplia que la que existía cuando se definió el sistema vigente hace más de 20 años. Actualmente, Río Negro tiene una serie de inversiones vinculadas el no convencional en zonas limítrofes con el río Neuquén, entre Cipolletti y Campo Grande.

El nuevo índice en Río Negro

La reforma también cambia el métido para calcular cuánto dinero recibe cada municipio. Hasta ahora, la distribución se basa en porcentajes fijos definidos en 2004, lo que consolidó durante años una estructura estable en la participación de cada distrito. La provincia propone reemplazar ese mecanismo por un índice técnico que se recalcularía cada año.

El nuevo cálculo contempla tres variables centrales: la producción hidrocarburífera registrada durante el año anterior; la cantidad de pozos ubicados dentro del ejido municipal; la distancia entre cada ciudad y las áreas productivas en un radio de hasta 100 kilómetros.

La combinación de esos factores determina el porcentaje que le corresponde a cada municipio dentro del prorrateo. Ese cambio genera un nuevo equilibrio entre distritos petroleros y altera el peso que algunas ciudades tuvieron durante años dentro del esquema de regalías.

Catriel, Roca y Cipolletti en el centro del debate

El rediseño del sistema creó resistencia entre intendentes que advierten pérdidas en la distribución y Catriel aparece como uno de los casos más sensibles.

La ciudad históricamente vinculada a la explotación petrolera concentra hoy cerca del 60% de la masa de regalías que se distribuye entre municipios productores. Con el nuevo cálculo, ese porcentaje se reduciría de manera significativa.

La intendenta Daniela Salzotto (PJ) cuestionó la propuesta provincial y reclamó revisar los criterios técnicos utilizados para elaborar el nuevo índice. Desde el municipio sostienen que los números presentados por la provincia no reflejan con precisión el nivel de producción petrolera de la zona.

Salzotto-Vaca-muerta.jpg

“La comunidad de Catriel no está dispuesta a resignar las regalías petroleras”, dijo recientemente en declaraciones radiales con FM De La Costa, de Viedma. “Planteamos una reparación histórica para nuestra ciudad”, sumó la intendenta.

General Roca también se ubica entre los distritos que perderían participación. Según las estimaciones presentadas en las reuniones técnicas, el municipio resignaría alrededor de 5% en el reparto. La intendenta María Emilia Soria llevó ese planteo a una reunión en la Secretaría de Energía provincial y propuso la creación de un fondo compensador destinado a los municipios que sufran recortes con el nuevo sistema.

Soria, la principal precandidata del peronismo en 2027, sostuvo que una reducción abrupta de regalías podría afectar las finanzas de ciudades que dependen en gran medida de esos recursos.

53965920230_327e7818ac_k.jpg El peronismo de Río Negro y sus variables. María Emilia Soria y Alberto Weretilneck, sonrientes.

En el debate también aparece Cipolletti, uno de los municipios más importantes del Alto Valle. Aunque no concentra actividad petrolera dentro de su ejido en la misma escala que otros distritos, participa del reparto de regalías y mantiene un peso relevante dentro del esquema actual. Ese dato fue señalado por la intendenta de Roca durante la discusión técnica, al advertir que el sistema vuelve a colocar a su ciudad en desventaja frente a municipios que no cuentan con pozos dentro de su territorio.

La situación de Cipolletti refleja uno de los puntos más sensibles del debate que abrió la reforma. La redefinición de los criterios de reparto no solo modifica porcentajes, sino que también reordena el mapa de poder entre las ciudades del Alto Valle. La intendencia que lleva al frente Rodrigo Buteler refleja un claro alineamiento con Weretilneck y se lo nombra en la línea sucesoria.

La pelea por la renta petrolera llega a la Legislatura

La reforma del sistema de regalías petroleras todavía debe atravesar el debate legislativo. El proyecto que impulsa el Ejecutivo provincial será analizado por la Legislatura de Río Negro, donde se definirá si el mapa de municipios petroleros se amplía de nueve a 14 distritos.

La discusión promete sumar tensión sobre todo con el peronismo, que se ve perjudicado y beneficiado con la incorporación de distritos como General Enrique Godoy. Cada punto del reparto representa millones de pesos para los presupuestos municipales y define el margen de maniobra de los intendentes.

En ese escenario el rediseño del sistema no solo implica una actualización técnica, también se abre una disputa por la renta petrolera que atraviesa el tablero político de Río Negro.