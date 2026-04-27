Felipe Michlig no descarta el ingreso de La Libertad Avanza a Unidos: "No hay que cerrarle la puerta a nadie"

El presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, sacudió el tablero al asegurar que no hay que cerrarle la puerta al ingreso de La Libertad Avanza (LLA) a Unidos. El senador es palabra fuerte dentro de la coalición y reclamó “un esfuerzo” para contener nuevos partidos dentro del frente.

De esta manera, el presidente pro tempore del Senado se sumó a las voces de dos figuras del PRO que no descartaron el ingreso del mileísmo al frente provincial: el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, y la diputada Gisela Scaglia .

En diálogo con Letra P , el oriundo de San Cristóbal admitió que se acentuaron las charlas dentro del radicalismo provincial en pos de definir un proyecto reforma electoral. Michlig, en particular, no descarta la posibilidad de pegar las boletas únicas de gobernador y diputados.

-Es satisfactoria. Hay una relación de empatía, de buen funcionamiento y cordialidad entre los partidos que integramos Unidos. Esto es un paraguas y una apoyatura muy importante para la gestión que lleva adelante el gobernador (Maximiliano) Pullaro .

-Cunha y Scaglia dijeron que no descartaban un posible ingreso de LLA a Unidos. ¿Qué mirada tiene sobre el tema?

-A Unidos lo pudimos conformar porque nunca le cerramos la puerta a nadie. En su momento, desde el socialismo decían que no se sentaban a tomar un café con los dirigentes del PRO y del PRO contestaban algo parecido, que no iban ni a la esquina con el socialismo. Y lo pudimos lograr. No solamente los sentamos en una misma mesa, sino formar Unidos, superar los procesos internos y ganar una elección para volver a gobernar la provincia. Hay premisas en las que tenemos que estar de acuerdo, no volver al pasado, pensar en el futuro, y por eso no hay que cerrarle la puerta a nadie.

Puntos de acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza

-¿En qué se deberían poner de acuerdo?

-Debemos sostener la responsabilidad fiscal, el equilibrio fiscal, la lucha contra la corrupción, la ejecución de obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la gente, tener claramente políticas definidas en materia educativa para que tengamos un mejor futuro, acceso a la salud, el combate al narcotráfico, brindar seguridad a la población. Cuestiones básicas que, si nos ponemos de acuerdo, podemos integrar, como lo hicimos aquí en Santa Fe, una coalición de partidos políticos que signifique la posibilidad de que Argentina definitivamente encuentre el camino de grandeza que todos queremos.

-¿Y qué le podría aportar LLA a Unidos?

-Clarificando el tema en cuanto a la negación que tienen sobre el rol dinamizador del Estado, un Estado que tiene que ser eficiente, austero, donde no haya corrupción…si ellos superan esa cuestión, pueden hacer aportes porque tienen dirigentes de distintas extracciones políticas. Y hoy, ante la complejidad de los problemas de los argentinos, necesitamos coaliciones electorales y de partidos políticos fuertes para afrontar los problemas, para generar confianza, para tener una economía donde podamos generar empleo y oportunidades para la gente, donde podamos vivir mejor.

Qué hace el socialismo

-¿Podría convivir el socialismo con LLA?

-Habría que preguntarles a ellos, pero haciendo un esfuerzo, pensando en la gente y pensando en que podemos ganar mucho para que los argentinos estén mejor…todos podemos hacer un esfuerzo atenuando cuestiones ideológicas y pensando en el bien común.

-¿Avanza la reforma electoral en Santa Fe?

-Estamos charlando… esto es paso a paso, como decía Mostaza Merlo en el fútbol, y en la política también. Son temas muy grosos, muy complejos. Lo primero fue avanzar en la nueva Ley de Municipios, después de 90 años tenemos una normativa única. El tema que viene es el electoral y ya estamos charlando. Esta semana vamos a tener reuniones importantes. Primero, en el marco del radicalismo, porque tenemos que ordenarnos cada uno, y a partir de ahí poder avanzar en Unidos. Después, también con otros partidos políticos, tengan o no representación parlamentaria, porque la nueva ley electoral tiene que ser fruto de un amplio consenso.

El peso de Felipe Michlig en el frente

-¿Es mayoritaria dentro de Unidos la idea de pegar la boleta de gobernador a la de diputados?

-En eso no hemos ahondado ni profundizado. Entiendo que la idea de los convencionales de 1962 era que quien ganaba el Ejecutivo debía tener la posibilidad de una mayoría automática en la Cámara de Diputados para la gobernabilidad. Esto cambió con la Boleta Única. Al no tener una boleta sábana, el arrastre que podía tener un gobernador ya no se vio reflejado en algunas oportunidades en Diputados, hasta el punto que teníamos un gobernador de un signo político y una cámara mayoritaria de otro. Hay que pensar en darle cierto resguardo de gobernabilidad a los próximos gobernadores.

-¿De qué manera?

-Habrá que pensar cuál es el mejor camino que, no digo le garantice una mayoría automática como estaba consagrada en la Constitución de 1962, pero sí una cuestión relacionada a que el apoyo que la ciudadanía le da el gobernador también se vea reflejado en la Cámara de Diputados. Después, bueno, los senadores ya es una cuestión de cada departamento.

-¿Está en estudio el balotaje en la provincia?

-Tendría que estudiarlo más, pero no se justificaría un balotaje, a priori lo digo. Aquí, una vez que ya elegiste las cámaras legislativas, los intendentes y los presidentes comunales, quien gane la elección ya está todo definido. Ir a una nueva elección para definir sería más una cuestión de posible especulación electoral.

Maximiliano Pullaro 2027: ¿Provincia o más?

-¿El gobernador es un presidenciable para 2027?

-No me apuraría porque aparecen algunos nubarrones a nivel nacional. Para nosotros lo primero es consolidar el proyecto de Santa Fe, ratificar algo que nos costó mucho, que tuvimos muchos años para llegar. Por supuesto, pensando también en un proyecto nacional. Después se verá quiénes interpretan o llevan adelante cada uno de los proyectos. Yo lo veo más a Maxi compitiendo por un nuevo mandato en Santa Fe hoy por hoy, pero nada está cerrado a futuro.