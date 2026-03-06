Río Negro: Lorena Villaverde suma otro fallo en su contra mientas resiste en la conducción de LLA

En plena disputa interna por la conducción de La Libertad Avanza en Río Negro , el frente judicial de Lorena Villaverde se ensancha. La Justicia provincial ordenó un embargo millonario contra la diputada por incumplimientos en la venta de un terreno en un desarrollo inmobiliario que comercializa en Las Grutas .

Una resolución dictada por el Juzgado Civil N.º 9 de San Antonio Oeste hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el comprador de un terreno en el desarrollo inmobiliario Tajamar. El tribunal ordenó trabar embargo sobre cuentas y bienes de la legisladora por más de $31,5 millones para garantizar un eventual cumplimiento de la sentencia.

El fallo se suma a los cuestionamientos judiciales que acompañan su trayectoria pública, y que en diciembre le impidieron asumir una banca en el Senado . Además, suma argumentos al grupo de dirigentes libertarios que promueve cambios en la conducción provincial para renovar la imagen partidaria, golpeada por el derrotero de la mileísta que tuvo que renunciar a la banca que ganó en el Senado antes de asumir.

La acción responde a una demanda de Alejandro Alfredo Kanjer , que en 2020 compró un terreno en Tajamar y durante años realizó los pagos correspondientes. Pese a los desembolsos, la vendedora jamás cumplió las obras de infraestructura prometidas ni avanzó con la posibilidad de escrituración del lote.

La jueza Vanessa Kozaczuk consideró en su fallo que quedó “demostrado prima facie la verosimilitud del derecho” así como el “peligro en la demora”, por lo que determinó el embargo y libró un oficio al Banco Central para hacer cumplir la medida sobre las cuentas y bienes de la diputada.

Villaverde lorena Villaverde ya enfrentó otro embargo millonario por una demanda similar en el mismo emprendimiento.

A través de los abogados Juan Ignacio Santos y Verónica Arizcuren, Kanjer solicita la nulidad del contrato, la devolución de las sumas abonadas actualizadas y la reparación de los daños ocasionados en el marco de la ley de Defensa del Consumidor.

La promesa incumplida

Como contó Letra P, la denuncia afirma que Villaverde se comprometió a abrir y enripiar calles, proveer agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y otras obras necesarias para hacer habitable y escriturable el lote. Esos trabajos debían haber finalizado en un plazo de 10 meses (prorrogables por otros seis) desde la firma del contrato, hace ya más de cinco años.

Sin embargo, el inmueble permanece sin servicios básicos y el comprador no ha podido tomar posesión del lote ni avanzar con ningún tipo de planificación habitacional o de construcción. La inexistencia de infraestructura y la falta de aprobación formal del loteo impiden la obtención de permiso de edificación, visado de planos o factibilidad de servicios.

Más casos en puerta

“La demanda que presentamos supera los 100 millones de pesos, entre daño moral y punitivo”, le dijo a Letra P Santos, representante legal del hombre afectado. Ahora resta que Villaverde, que ya fue notificada, se presente en el proceso.

En caso de no hacerlo, su situación podría complicarse porque, según explicó el abogado, la falta de respuesta puede implicar que se tengan por reconocidos los hechos planteados por la parte demandante.

Tajamar La imagen promocional de Tajamar, el desarrollo que vendía Villaverde.

Se trata del segundo caso que el estudio legal con sede en Viedma presenta sobre el mismo desarrollo inmobiliario. “Hemos tenido bastantes contactos más, pero la gente teme y duda en si avanzar o no”, sostuvo Santos.

En diciembre, por un caso similar en el mismo emprendimiento inmobiliario, el juez de Bariloche Santiago Morán había ordenado un embargo sobre el sueldo de la diputado por 40,5 millones de pesos.

Antecedentes y exposición pública

El nuevo fallo vuelve a poner en el centro de la escena los antecedentes judiciales que han rodeado a la dirigente. Entre ellos figura una denuncia vinculada a supuestos lazos con el narcotráfico, a partir de vínculos con el acusado de narco Fred Machado y su relación sentimental con Claudio Cicarelli, primo y señalado como supuesto testaferro del empresario extraditado a Estados Unidos.

También se mencionó en su momento una causa por tenencia de casi medio kilo de cocaína por la que, hace dos décadas, estuvo detenida en el estado norteamericano de Florida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BagliettoMatias/status/2028512409028018266&partner=&hide_thread=false Confiemos en la justicia.

La justicia: pic.twitter.com/EmLUSMFOmF — Matías Baglietto (@BagliettoMatias) March 2, 2026

En ese contexto, esta semana llamó la atención su acercamiento a jueces de la Corte Suprema de Justicia durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Los saludos con los tres integrantes del máximo tribunal, ante las cámaras que cubrían el encuentro, quedaron registrados en imágenes que circularon en redes sociales y generaron comentarios sugestivos en el ámbito político.

La Libertad Avanza en Río Negro

El fallo se conoce mientras la dirigencia rionegrina de LLA avanza en un proceso de lavado de imagen y reconstrucción política, en el que los referentes libertarios Damián Torres y Enzo Fullone promueven un recambio en la conducción que aún ejerce Villaverde.

Ambos dirigentes han señalado la necesidad de "un cambio de aire" en el partido, con la convicción de que la diputada “no puede ser la cara visible de La Libertad Avanza", como ya se describió en este medio.

Pese a esos movimientos internos, la legisladora nacional se aferra a la presidencia partidaria en la provincia de la Patagonia, y se espera que una definición baje desde la conducción nacional de Karina Milei y Martín Ménem. El embargo judicial agrega presión a una interna que todavía no tiene resolución y que forma parte de la reorganización libertaria en la provincia de cara a las elecciones de 2027.