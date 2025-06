Los dos frentes que acorralan a Javier Milei

Lo que acaba de pasar en la comisión investigadora de $Libra es increíble. El experto que invita LLA a la comisión, quien afirmó en varias ocasiones no haberse sentido estafado, habia subido un video el 17 de febrero explicando por qué lo que estaba pasando era una estafa. pic.twitter.com/0GGzCfVrKC

Este viernes, en el Congreso se redactaron tres proyectos de ley que si llegan a los recintos podrían alcanzar una mayoría especial, suficiente para que el Presidente deba cumplir las normas o en tal caso judicializarlas. No tendría más opciones. Pero entre los mandatarios no hay acuerdo de ir a todo o nada y declararle la guerra a la Casa Rosada.

De esta manera, si no colaboran con Balcarce 50 y se asocian a sectores más duros contra Milei, los mandatarios podrían manejar la agenda legislativa a su gusto. Saben que sería un punto de no retorno que abriría una nueva grieta, no tan fácil de cerrar: Nación contra provincias.

Javier Milei cierra la caja

El jueves, antes de irse molesto del Senado porque la fueguina Cristina López lo llamó "mentiroso", Guillermo Francos -que aún no decidió si retoma el informe de gestión el miércoles- dijo que la negociación con los gobernadores iba mal encaminada. Contrario a las versiones difundidas por los mandatarios, el jefe de Gabinete contó que Milei no está dispuesto a repartir el remanente de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), si así arriesga el superávit fiscal. Los gobernadores proponen que al menos el 50% vaya a las provincias.

Como contó Letra P, en lo que va del año, el Gobierno envió 18 ayudas financieras por un total de $ 84.000.000.000. Todavía le quedan presupuestados otros $ 194.232.889.623, pero que no está obligado a repartir en su totalidad.

Como la ley que creó los ATN no es clara en este punto, el ministro coordinador no teme represalias legales. Incluso, hay constitucionalistas consultados por la Casa Rosada que hablan de que la coparticipación no debería estar vigente, porque la carta magna pidió reemplazarla por otra norma en 1996.

Gobernadores en la apertura de sesiones Javier Milei y la motosierra a las provincias

En el Senado, Francos aclaró además que sólo girará a las provincias los fondos del impuesto a los combustibles que se destinan a fideicomisos, siempre y cuando los gobernadores se hagan cargo de mantener las rutas nacionales. Para los mandatarios es inadmisible el traspaso de Vialidad, sin fondos extras. “Por ahora no hay acuerdo”, dijo el jefe de Gabinete en el recinto.

El duelo Milei-gobernadores en ciernes tiene peculiaridades de época, que resultan claves para las próximas elecciones. La principal es que desde 2023, como nunca antes, hay electores que miran con ojos distintos las elecciones locales de las nacionales. Hay legisladores del norte del país, donde Milei arrasó en las presidenciales, que vuelven de sus provincias desconcertados: la gente humilde les pide ayudar al Presidente.

¿Quién pierde?

Esta vez, los gobernadores no saben si sus habitantes podrían hacerlos responsables de una eventual crisis más que al Presidente, cuando siempre se llevaron la menor parte de las represalias ante debacles insistucionales.

Esa disyuntiva frena el golpe decisivo en el Congreso, donde, si así quisieran, en no más de 20 días, los jefes de provincias podrían sancionar los proyectos de ley que redactaron con una mayoría especial y obligar al Presidente a iniciar una larga batalla.

Los dos bandos de gobernadores discutieron la estrategia con senadores, por Zoom, y no fue posible llegar a un acuerdo. El peronismo combativo quiere presentar los proyectos la semana próxima; mientras que los dialoguistas (UCR, PRO y partidos provinciales), prefieren estirar la negociación.

Gobernadores CFI 3 de junio de 2025.png Los gobernadores.

A los mandatarios que busca sociedades locales con los libertarios no les causa gracia enfrentar un veto presidencial, aunque sobren los votos para rechazarlo. El problema es que si el Gobierno no cede, no tendrán otra opción que chocar de frente y los tiempos urgen.

De hecho, Milei tampoco bajó línea de cómo frenar la embestida legislativa para sancionar la emergencia en Discapacidad y la suba de jubilaciones. UP quiere debatirlas en el Senado cuanto antes y Victoria Villarruel pidió a los aliados que la ayuden a cerrar el recinto hasta agosto.

En los próximos días deben iniciarse procesos licitatorios para carreteras nacionales y los gobernadores están preocupados. Si no hay plata, las rutas seguirán con pozos y los accidentes serán cotidianos.

La incógnita es quién tendrá la culpa si la gente se enoja por esas negligencias, un termómetro que tal vez defina el destino de las próximas elecciones presidenciales.

La disputa Nación-Provincias tiene plazos: el 15 de septiembre, Milei deberá presentar el proyecto de Presupuesto 2026, con el cálculo de gastos e ingresos definido. El año pasado, el Presidente estiró el debate legislativo adrede, para que se venciera el período ordinario y pudiera prorrogar el presupuesto por DNU. Un truco fácil, pero que sólo sale una vez.

El desafío en Diputados

El otro frente contra Milei está en la cámara baja y esta semana podría dar otro golpe al Presidente, con la sesión que está pedida el miércoles por el bloque Democracia Para Siempre.

El temario incluye proyectos incómodos para el libertario, como la emergencia en pediatría y el aumento al presupuesto universitario. En ambos casos se buscará un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para que haya dictámenes definitivos.

Juan Manuel López Nicolás Massot Miguel Ángel Pichetto.jpg Juan Manuel López, del bloque Coalición Cívica, de Elisa Carrió.

El Gobierno ya perdió aliados para estos temas, prueba de que se trata de cuestiones sensibles para la sociedad y restan votos. Los referentes de Córdoba anunciaron que pelearán para que las universidades tengan más plata.

La UCR y el PRO firmaron un despacho para declarar la emergencia en pediatría por un año. El dictamen del resto de la oposición la establece en dos. Ambos textos exigen a Milei garantizar el funcionamiento del hospital Garrahan, que continúa en conflicto permanente.

Se supone que, si estas fuerzas tomaron posturas tan claras, no deberían retacear el cuórum, aunque no sería la primera vez que ocurra una pirueta así. El temario obliga además a acordar un texto final de los dictámenes para restringir el uso de DNU para Milei. Tiene además el despacho unánime sobre juicio por jurados.

Unión por la Patria pidió ampliar el temario y así se pudo reiniciar el diálogo opositor, interrumpido por la detención domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. En cada reunión de comisión y en el recinto, algún referente de UP tomará la palabra para pedir la libertad de la expresidenta y algún ex Juntos por el Cambio le saldrá al cruce. Estos intercambios empezaron por ahora en buenos términos, pero pueden escalar. “Yo les voy a responder siempre”, dijo la radical Roxana Reyes durante la comisión de Familia, Niñez y Juventudes.

$LIBRA, otro frente de batalla

En la sesión del miércoles también se definirá el futuro de la comisión investigadora del caso $LIBRA, que tuvo su segunda reunión el último miércoles, con invitados que dejaron mal parado a Milei.

Como no se eligieron autoridades, la Coalición Cívica pide tratar un proyecto para volver todo a fojas cero, aun cuando no está claro si puede reunir los votos para avanzar. En UP, EF y DPS prefieren volver a votar reuniones para que haya más invitados y se siga reuniendo información sensible, que luego será empaquetada para enviar a la justicia.

De eso se trata una comisión investigadora: la historia del congreso tiene muchos casos de legisladores que cambiaron el rumbo de pesquisas judiciales sensibles, como la voladura de la AMIA y el reciente hundimiento del submarino Ara San Juan.

El miércoles, la oposición festejó cuatro testimonios. Consideran que la declaración del informático Fernando Molina permitió identificar a quienes armaron un pool de liquidez con la criptomenda, retiraron el dinero y desplomaron el precio. Como también a quienes pueden mover los fondos recaudados de esas cuentas.

Hayden Mark Davis Javier Milei.jfif Javier Milei con Hayden Davis, cocreador de $LIBRA. Axel Kicillof pegó donde más le duele al Presidente.

Destacan también que el informático Santiago Siri haya confirmado las tres direcciones multifirmas en las que están los 100 millones de dólares que dijo tener el dueño de $Libra, Hayden Davis. Se denominan Milei, Milei Vid 2 y Milei Cata.

El querellante Martín Romeo, en tanto, fue para la oposición una figura clave, porque confirmó la existencia de fondos afectados y figuras cautelares.

Todavía hay risas por el blooper de Iñaki Azpeteguia, el consejero de blockchain que fue enviado por los radicales violetas por pedido de La Libertad Avanza. Defendió a Milei y le mostraron un video suyo de hace unos meses en el que recomendaba no invertir en $LIBRA. El debate se retomará en el Congreso. Sólo resta saber cómo y cuándo.