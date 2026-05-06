Detrás de la furia de Toto Caputo con Domingo Cavallo: surgen obstáculos para el "operativo convencer"

La pelea de Toto Caputo y Domingo Cavallo tiene como telón de fondo la urgencia por convencer a los mercados

El cruce entre el ministro de Economía, Toto Caputo , y el exministro Domingo Cavallo expuso una tensión que atraviesa al Gobierno: cómo sostener el “operativo convencer” a los mercados en medio de señales contradictorias sobre el rumbo económico, advertencias externas y ruidos internos.

La relación entre el actual equipo económico y el "padre de la Convertibilidad" alcanzó un punto de ruptura definitivo. Lo que comenzó como una consulta frecuente, se transformó en un cruce de acusaciones públicas que culminó con el presidente Javier Milei bloqueando a Cavallo en WhatsApp. Mientras el Gobierno busca mostrar una hoja de ruta sin fisuras, el exministro agita las dudas del mercado.

El detonante del conflicto fue la recomendación de Cavallo sobre el frente cambiario y financiero. “El riesgo país va a bajar si hacen lo que digo: liberar los controles de cambio”, sostuvo el exministro, quien además sugirió “liberalizar totalmente el mercado cambiario" para que la Argentina pase a ser una “economía emergente”. Irritado, ninguneó a Caputo, al que describió como un trader.

La furia de Caputo estalló tras las persistentes críticas de Cavallo, a quien acusó de "resentido". "Has hecho un culto de violar la propiedad privada", le disparó el ministro por redes sociales, al recordarle el corralito y la creación del impuesto al cheque. Caputo fue más allá y calificó como "disparates" y "horrores de pronósticos" las sugerencias que Cavallo le hizo durante los primeros meses de mandato.

Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad

El planteo impacta directamente sobre una de las variables que el Gobierno busca mejorar para consolidar el acceso al financiamiento externo. Según la consultora LCG, el riesgo país “se erige como un síntoma febril de algo todavía no muy definido”, en el que pesan factores económicos, políticos y sociales.

En ese sentido, el informe advierte que “la interacción entre la gradual deslegitimidad social, dinámica política y economía” se volvió un foco de preocupación, incluso en un escenario con mayor disponibilidad de dólares por exportaciones.

Mejora de Fitch y el mensaje oficial

En medio de ese debate, el Gobierno sumó un respaldo clave del frente financiero. La calificadora Fitch elevó la nota de la deuda argentina de CCC+ a B-, un cambio que el mercado venía anticipando.

Según la agencia, la mejora responde a “balances fiscal y externo estructuralmente más sólidos, avances en las reformas económicas y mejores perspectivas de acumulación de reservas”, aunque aclaró que la calificación sigue limitada por “una posición de liquidez internacional aún débil” y la vulnerabilidad a shocks de confianza.

Desde el equipo económico, el secretario de Política Económica, José Luis Daza destacó el impacto de la decisión: “Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en deuda soberana y corporativa argentina”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisDazaAR/status/2051798663559852361&partner=&hide_thread=false MUY IMPORTANTE



Fitch acaba de subir la calificación de Argentina de CCC+ a B-



Con ésto, Argentina cruza un umbral clave en los mercados financieros internacionales.



Es un cambio de enorme importancia que expande masivamente el universo de inversores elegibles para invertir en… — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) May 5, 2026

Daza agregó que “miles de fondos institucionales no pueden invertir en instrumentos calificados CCC. Ahora sí podrán invertir en bonos argentinos”, y sostuvo que la mejora “reduce sustancialmente el costo de capital”.

Informes financieros coinciden en que la suba de calificación podría generar una compresión de spreads de entre 20 y 30 puntos básicos y ampliar la base de financiamiento, aunque remarcan que el proceso depende de nuevas mejoras por parte de otras agencias.

Dudas externas sobre el “relato económico”

Mientras el Gobierno busca consolidar ese respaldo, medios internacionales pusieron el foco en el deterioro del frente social y político. El Financial Times advirtió que “el alivio de los argentinos ante el control de la inflación de tres dígitos por parte de Milei se transformó en frustración”, y detalló que “los salarios reales están disminuyendo y el desempleo alcanzó el 7,5% en el último trimestre de 2025”.

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El diario británico también señaló la caída de la actividad en sectores clave como comercio minorista e industria, junto con un clima afectado por escándalos políticos.

En la misma línea, The Economist sostuvo que “es poco probable que ese mensaje convenza a los argentinos que están atravesando dificultades” y remarcó que la aprobación del Presidente “se ha desplomado recientemente” hasta niveles cercanos a -30 puntos.

La publicación también advirtió sobre la caída de la actividad, el impacto en el empleo y la persistencia de la inflación, además de señalar que los inversores “ya exigen una prima más alta para mantener bonos argentinos más allá del actual mandato”.

Entre la abundancia de dólares y la incertidumbre

Mientras Caputo celebra que el riesgo país logró una compresión de spreads gracias al upgrade de Fitch, el mercado parece escuchar con atención las advertencias sobre el atraso cambiario y la vulnerabilidad ante shocks de confianza.

Frente a este clima de dudas, el equipo económico responde con gestión directa desde Estados Unidos y proyecciones de shock. En el "Inside Argentina" de Moody's, Daza lanzó una definición que busca sepultar los miedos a la escasez: "Se viene una avalancha de dólares, vamos a tener un problema de sobreabundancia de dólares, y va a haber presión para que el tipo de cambio se aprecie. No es voluntario, no lo controlamos", aseguró, al vincular este fenómeno a los casi u$s 100.000 millones proyectados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

toto-caputo-javier-milei-@javier-milei-1 Toto Caputo y Javier Milei.

En tanto, en el marco de la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken en Los Ángeles, el Presidente y su equipo mantuvieron encuentros clave con inversores. El golpe de efecto lo dio el propio Caputo al anunciar un compromiso de inversión masiva: Chevron enviará en los próximos días un nuevo proyecto bajo el RIGI por más de u$s 10.000 millones.

"Nos reunimos con el cfo Eimar Bonner y Laura Lane", confirmó el ministro, al buscar demostrar que el interés real de las corporaciones internacionales ignora el ruido de los "gurúes" locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2052096076006473986&partner=&hide_thread=false Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

pic.twitter.com/CVuz0tmxeq — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

Para Daza, este flujo de dólares confirma que Argentina cruzó un "umbral clave" tras la mejora de Fitch Ratings, lo que permitirá ampliar el financiamiento y mejorar las condiciones para la economía real, desde el comercio exterior hasta el crédito corporativo.

Sin embargo, los informes privados advierten que la disponibilidad de dólares no alcanza por sí sola. LCG señala que, aun con mayores exportaciones, la cuenta corriente apenas se ubicaría en terreno positivo y la incertidumbre política sigue pesando.

El frente interno: la salida de Guberman

A la discusión teórica con Cavallo se suman los movimientos en el equipo económico a partir de los dichos del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encargado de la ejecución del ajuste fiscal.

El episodio se centró en una contradicción pública. Guberman afirmó en Washington que “el ajuste fiscal ya terminó” y que el Gobierno estaba “cómodo” con el nivel de gasto, mientras que Milei lo desautorizó al sostener que los recortes continuarán.

El funcionario ya venía de un desgaste parlamentario, con episodios de tensión en el Congreso. Su cuestionamiento al interior del Palacio de Hacienda deja un vacío en el área encargada de garantizar el cumplimiento del déficit cero, en un contexto en el que el mercado sigue de cerca la consistencia fiscal.