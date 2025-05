La grieta que no le sirve a Javier Milei

Al día siguiente, Martín Menem , que a diferencia de los operadores de la Casa Rosada no le tiene miedo a la trinchera legislativa, festejó el empate 14 a 14 en la comisión investigadora del Libragate que impidió comenzar con las actuaciones. La igualdad fue posible gracias a una jugada de pizarrón pergeñada por el riojano y su minúsculo grupo de asesores, que consistió en modificar las composiciones de los interbloques .

La pelea ahora se trasladará al recinto, donde si la coalición opositora no tiene fisuras podrá controlar la comisión investigadora. El escenario asoma complejo para Milei. Con la consolidación de una alianza antilibertaria y la rebelión de Mauricio Macri , La Libertad Avanza ni siquiera está en condiciones de garantizar un tercio del recinto, el porcentaje necesario para frizar la agenda legislativa y sostener eventuales vetos presidenciales.

El relato libertario no identifica costos por los tropiezos legislativos. "Mientras baje la inflación no importa nada", repiten. Tal vez en el corto plazo sea cierto. En la vieja política la coordinación opositora era menos probable, porque los oficialismos ponían recursos para fragmentar a sus rivales. Milei es un distinto que promueve unificar a sus detractores en bloques grandes que resultan ser capaces de dañarlo. La batalla ideológica, para el Presidente, es más importante que los beneficios de la realpolitik.

El empate en la comisión investigadora reflejó un dato de la nueva época: el antikirchnerismo, también, empezó a quedar en el pasado. Sólo así se entiende que la Coalición Cívica, la izquierda, dirigentes de pasado PRO hoy agrupados en Encuentro Federal (Nicolás Massot y Oscar Carreño) y un sector de la UCR (que íntegra el bloque Democracia Para Siempre) hayan votado a una integrante de Unión por la Patria para la presidencia.

Es cierto que la diputada propuesta por ese sector, Sabrina Selva, proviene del massismo y no del kirchnerismo duro. En cualquier caso, se dio el sinceramiento ideológico que Milei pidió y que ahora puede dejarlo en minoría cuando la votación se replique en el recinto.

Javier Milei, en minoría

"Ganamos porque la sobraron", se escuchó como conclusión en un diálogo entre la alianza opositora después de la interpelación a Francos, quien no supo o no quiso precisar cómo hizo Milei para obtener la información del contrato de $LIBRA que promocionó en las redes. "¿Podría traer esos datos la próxima semana?", le preguntó Juan Marino (UP). El jefe de Gabinete se negó: "El Presidente dice que era información pública", fue su respuesta.

La diferencia no es menor. Si Milei fue el primero en tener el link para operar con la criptomoneda, lo que hizo en su cuenta de Twitter no fue difundirla -como definió su posteo en una entrevista televisiva- sino promoverla. Si esa fuera la interpretación judicial, no será fácil para el jefe de Estado quedar al margen de las investigaciones por presuntas estafas de la memecoin.

Martín Menem. Interpelación a Guillermo Francos. Interpelación a Guillermo Francos.

Sólo por ese intercambio -del que formaron parte también Selva e Itaí Hagman-, para el peronismo la interpelación a Francos cumplió con su objetivo. "Nosotros no queríamos un show, sino tener información que pueda complicar a Milei. Preparamos el cuestionario durante varios días y salió bien", festejan en UP. Buscaron lograr una ida y vuelta fluido, en el que el jefe de Gabinete no pudiera responder por bloque de preguntas, un método que permite evadir las respuestas. Menem estuvo a punto de bloquear esa estrategia con una votación, pero no se animó porque temía quedar en minoría. Los riesgos de la nueva grieta.

La otra zona gris que dejó Francos en su exposición es no haber aclarado la razón por la cual Milei no se defendió ante la Justicia de las acusaciones de los empresarios como Hayden Davis, cuyas declaraciones lo mencionan como un actor central en el escándalo, a pesar de que el mismo Presidente reconoció que no debió frecuentar esos personajes.

En la oposición entienden que, si el libertario se mantiene al margen de los litigios por el accidentado lanzamiento de $LIBRA que se iniciaron en los Estados Unidos y España, el demandado podría terminar siendo el propio Estado argentino. La sospecha de este sector es que el joven estadounidense tiene información sensible contra el mandatario y su hermana. Por eso quieren verlo cuánto antes.

La pelea cripto

La novela de $LIBRA continuará en el recinto con la interpelación de los ministros Toto Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona, que el Gobierno intentó esquivar, pero no pudo. La visita se reprogramó para el 14, cuando ya no quedan muchas excusas para que falten. Si vuelven a dejar las sillas vacías se arriesgarán a que la cámara baja ordene sus asistencias por la fuerza pública o se les inicien juicios políticos.

Una semana más tarde se votarán en una sesión las reglas de juego de la comisión investigadora. En la reunión del miércoles, la diputada Silvana Giudici, del PRO, planteó un desafío: "No sé si este grupo opositor tiene 140 votos", advirtió.

El número no es otra cosa que la suma de todos los bloques de la flamante coalición anti-Milei, que coordinan su plan de acción con videoconferencias semanales entre sus referentes. Cada vez se conocen mejor, pero siempre puede haber algún díscolo. Cuando se votó la comisión investigadora, hace 20 días, hubo 128 positivos, uno menos que la mayoría del recinto, si bien fue debido a ausencias de UP por temas de salud que no se repetirán.

La clave de ese día para la derrota del Gobierno fue que no se movieron de sus asientos quienes responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. A la interpelación de Francos, sólo faltó el cordobés Ignacio García Aresca. Si logra la mayoría, el frente anti-Milei nombrará al presidente de la comisión investigadora y definirá un reglamento severo, tal vez similar al de la comisión de juicio político, que habilita a citar a testigos por la fuerza.

En ese caso, serán convocados con seguridad Karina Milei y Manuel Adorni, por haber participado de las reuniones con los jóvenes empresarios cripto. Curioso: durante su exposición, Francos se encargó de resaltar la presencia en esos encuentros del vocero presidencial y candidato a legislador porteño.

milei cripto.jpeg Javier Milei posa con participantes de Tech Forum Argentina en el Hotel Libertador.

Ya avisó que asistirá a la comisión el presidente de la CNV, Roberto Silva. Antes de su nombramiento, ese organismo promocionó un evento de monedas virtuales, con los artífices del proyecto $LIBRA como protagonistas.

Sesión opositora

La discusión de $LIBRA se daría durante la sesión prevista para el 21 de mayo, que incluirá tres temas que acorralan a Milei y lo dejan, ya no en minoría, sino en soledad. Dos erosionaron al Gobierno el año pasado: los proyectos para aumentar el presupuesto en universidades y jubilaciones. El tercero es la emergencia en discapacidad.

En el primer caso, como explicó Letra P, hay una iniciativa de Danya Tavela (DPS) y Maximiliano Ferraro (CC) para incrementar gastos de funcionamiento y reabrir paritarias en las casas de altos estudios. Pronto la iniciativa será dictaminada para llevarse al recinto.

En cuanto a jubilaciones, el martes 13 será el despacho de un proyecto para sustituir la moratoria previsional. Si UP cede, habrá una iniciativa que proponga una prestación proporcional a los aportes, tal vez con capacidad de tener mayoría especial en ambas cámaras.

El grupo identificado con Macri del bloque PRO empezó a jugar: este miércoles los amarillos que responden al expresidente presentaron su propio dictamen para impedir ajustes en el rubro discapacidad, con la indexación de las prestaciones. La UCR tiene su propio despacho. UP, EF y DPS también, con pedidos de emergencia en el área.

LLA quedó solo y reaccionó con un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad, que encabeza Diego Spagnuolo, amigo y abogado de Milei. "Si él no hace nada, no podemos mover una pieza", se defienden en el bloque oficialista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/andiscapacidad/status/1917629315576905893&partner=&hide_thread=false La Agencia Nacional de Discapacidad (#ANDIS) manifiesta su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición en @DiputadosAR.



Más información: https://t.co/OQt1lX47C9 pic.twitter.com/GlmN1xkRlv — Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) April 30, 2025

Este martes, Milei tendrá una caricia en la cámara baja cuando se dictamine su proyecto para baja la edad de imputabilidad a 14 años. Su propuesta pedía que fueran 13 años. Por algo se empieza.

Ficha limpia, la jugada final

Los flashes esta semana en el Congreso estarán el miércoles en el Senado, cuando se trate, tal vez para su sanción definitiva, el proyecto Ficha limpia. "Nuestros votos están", repiten hasta el hartazgo en la Libertad Avanza, que sólo puede aportar seis positivos. Son necesarios 37 para que sea ley.

Si se une todo el espectro ajeno a Unión por la Patria, hay 38 votos posibles. ¿Quién se anima a votar en contra? Nadie, por ahora, aunque abundan rumores de intentos del oficialismo para patear el debate. Serían promovidos desde la Casa Rosada por Santiago Caputo, responsable de las fallidas estrategias de LLA en el Senado, donde controla al jefe de bloque, Ezequiel Atauche.

Según senadores opositores, al jujeño se le escapó en la última reunión de labor parlamentaria que para el Gobierno es mejor demorar Ficha limpia unas semanas, a pesar de que se trata de un proyecto de Milei aprobado en Diputados. Se presume que en La Libertad Avanza no querrían que sea capitalizado por Silvia Lospennato (PRO) para la campaña porteña.

Atauche niega esa afirmación que se le atribuye y promete que Ficha limpia será ley. Victoria Villarruel hace su juego y quiere alterar el orden de la sesión para que Emilio Viramonte sea votado como secretario administrativo del Senado. Nadie cree que haya margen para que no sea sancionado el proyecto que proscribe a CFK.

Las versiones de modificaciones, promovidas por UCR y el bloque de Misiones, se caen porque esos cambios no tendrían apoyo del PRO, que usaría esa situación para rivalizar con Milei. La historia parece terminada. Parece.