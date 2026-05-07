Los aspirantes peronistas al sillón de Axel Kicillof ya se mueven como en campaña

La tropa que busca suceder a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires no espera a que pase el Mundial para iniciar la campaña por la gobernación en 2027. Más de media docena de dirigentes peronistas están hiperactivos con diferentes acciones para llegar lo mejor posicionados posible a la hora de las negociaciones.

Hay un sexteto de intendentes que no para de moverse: un grupo que integran Federico Otermin (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno). Al pelotón se suma el exintendente de San Martín y ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis .

En las últimas semanas levantaron el perfil con recorridas, fotos políticas, reuniones y reforzando las críticas al gobierno de Javier Milei . Dicen que no frenarán durante el Mundial que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Pese a la interna que cruza al peronismo bonaerense, todas estas figuras cumplen a rajatabla una premisa acordada por los distintos sectores : caminar la carrera por la gobernación sin golpearse unos a otros.

Las tres figuras del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que conduce el gobernador vienen con un ritmo acelerado. Los dos de ese grupo que pican en punta son Katopodis y Alak, mientras que Ferraresi va a paso más lento, con la idea de poner quinta a fondo en el mes de agosto.

El ministro de Infraestructura no para. Tal vez su carrera es la que viene de más largo aliento. Este año está enfocado en actividades militantes y de gestión para sus recorridas. El objetivo es llegar a referentes de la academia, empresarios, sindicatos, comerciantes, y evitar actos tradicionales. Además, viene llevando adelante los encuentros denominados “¿Cuánto futuro cabe en la provincia de Buenos Aires?”, un espacio con el que pretende recorrer las ocho secciones de la provincia. Las próximas paradas del exintendente serán San Antonio de Areco, Arrecifes, Lezama, Campana, Vicente López y San Pedro, entre otras de una larga lista.

Katopodis en Tres de Febrero

Alak también está metido de lleno en su campaña. El acto de su asunción al frente del PJ de La Plata funcionó como virtual lanzamiento de su candidatura. El intendente ya se mostró con diferentes referentes incluso de espacios por fuera del MDF como el díscolo intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, o su par camporista de Lanús, Julián Álvarez. Este martes sumó otra foto de peso junto a Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Diego Bossio.

La próxima actividad de peso del platense será la clase inaugural del Curso de Formación Política “Presente y Futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, junto a Kicillof el próximo 14 de mayo. Será la primera actividad formal del PJ bonaerense con su nueva conformación.

Ferraresi también se viene moviendo. Automencionado como “posible” candidato, recibió para esa tarea el apoyo de Andrés Larroque. En los últimos días se mostró con referentes del espacio Nuevos Aires -que se presentó en la pasada elección-, como el diputado Fabián Luaysa. También participó del plenario nacional del Frente Grande junto a Mario Secco y este miércoles estuvo en Escobar junto al intendente Ariel Sujarchuk, en una actividad vinculada a la seguridad con otros jefes comunales del conurbano. Pero a diferencia de sus pares, el intendente de Avellaneda va a acelerar en agosto. Su dedicación será tal, que evalúa tomar licencia en el municipio para lanzarse de lleno en la campaña.

Otermín y Achaval suman recorridas y visibilidad

Plantados en un lugar equidistante de la interna peronista, los intendentes de Lomas de Zamora y Pilar siguen avanzando en la construcción de un espacio que va ganando terreno. Apalancado en el PJ bonaerense, del cual es vicepresidente, Otermín recorre la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata, San Vicente, Vicente López, Bragado, el Partido de la Costa y Patagones fueron sus últimas visitas, y seguirán produciéndose en las próximas semanas.

Lo que no pasó desapercibido fue el protagonismo que el jefe comunal de Pilar tuvo en el encuentro del Peronismo Federal en Parque Norte el pasado fin de semana, donde fue uno de los oradores del cierre y la figura principal del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

Federico Achaval con el Peronismo Federal

Ambos forman parte de un grupo más amplio que también integran los intendentes Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza). Semanas atrás generaron un fuerte ruido cuando se juntaron a comer un asado y jugar al fútbol con refrentes del Frente Renovador y Sergio Massa.

Mayra Mendoza a fondo contra Javier Milei

La intendenta de Quilmes profundizó en las últimas semanas sus críticas a la gestión del gobierno nacional protagonizando discusiones con el ministro de Economía Toto Caputo por las consecuencias del ajuste, como el desempleo o el endeudamiento de las familias. También por la discusión en torno al cobro de tasas por parte de los municipios, o cuestionando a funcionarios como Manuel Adorni por su incremento patrimonial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mayrasmendoza/status/2051634953868259827&partner=&hide_thread=false El ajuste lo iba a pagar la casta. Se dan lujos pagados por todos, se aumentan los sueldos desmesuradamente y cada día nos enteramos algún gasto injustificado nuevo de @madorni.



Mientras tanto, a la gente que apenas sobrevive le dicen que "no hay plata" para cosas básicas, como… pic.twitter.com/uxWP4f9wrJ — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) May 5, 2026

Además, levantó el perfil con entrevistas en medios nacionales, siempre llevando la bandera de Cristina Libre. Días atrás acompañó a Máximo Kirchner en una visita a Cañuelas en el marco de la inauguración del Centro Deportivo y Recreativo Papa Francisco del sindicato de trabajadores de ANSES. Este sábado estará encabezando un encuentro de mujeres peronistas en la Universidad Nacional de Quilmes.

Mariel Fernández y un álbum variopinto

Después de la inauguración del la unidad básica de su espacio Reconquista en la Ciudad de Buenos Aires, Fernández se lanzó de lleno a la campaña y es quien más fotos con dirigentes de diferentes extracciones políticas sumó en las últimas semanas.

Mariel Fernandez y Juan Grabois

La intendenta estuvo reunida con Miguel Ángel Pichetto, visitó a Fernando Gray en Esteban Echeverría y ese mismo día se reunió también con Cristina Fernández de Kirchner, aunque en este caso no hubo foto. Se juntó con Hugo Moyano y con Juan Grabois, recorrió San Vicente con Mantegazza y Ezeiza con Granados. Los próximos días seguirá con presencias en Cañuelas, Pila, Tres de Febrero y Pergamino, entre otros distritos.