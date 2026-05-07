Río Negro: el desafuero de Daniel Belloso amenaza con romper a la oposición en la Legislatura

El presidente de la bancada de PJ Nuevo Encuentro , Daniel Belloso , está acusado por supuesto fraude contra la administración pública y peculado en la causa Techo Digno en Río Negro . La Justicia pidió su desafuero, pero el oficialismo evitó el debate en el recinto y abrió un debate en el que ocupan un lugar central el abogado libertario Damián Torres y las tensiones internas del peronismo.

La avanzada judicial contra el exintendente de Choele choel abrió una nueva grieta política en la Legislatura provincial. El pedido de desafuero impulsado por la fiscal Graciela Echegaray para someter a juicio al jefe de la bancada de PJ Nuevo Encuentro por la megacausa Techo Digno finalmente no llegó al recinto y quedó archivado, al menos por ahora, en la comisión de Labor Parlamentaria.

La decisión descomprimió un escenario de máxima tensión dentro del peronismo y también evitó que el oficialismo de Alberto Weretilneck tuviera que exponerse públicamente frente a una causa judicial que alcanza a dirigentes de distintos espacios políticos. Algunos de ellos, viejos socios políticos del oficialismo.

El expediente investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a viviendas sociales durante la gestión de Belloso como intendente de la localidad del Valle Medio.

En los días previos a la última sesión legislativa, el clima político en Viedma se volvió áspero. El tema empezó a discutirse en comisión y la posibilidad de llevar el desafuero al recinto generó fuertes cruces entre legisladores del propio peronismo.

Lo más llamativo fue que el propio Belloso, según reconstruyeron fuentes parlamentarias, aseguró que estaba dispuesto a renunciar a sus fueros y someterse a la Justicia. Ya lo había hecho antes, y sin embargo él y sus fueros se mantienen en la Legislatura. Detrás de esa posición pública comenzaron a aparecer tensiones internas. Para aprobar el desafuero se necesitaban 33 votos afirmativos, equivalentes a los dos tercios de la cámara. Cuando el poroteo empezó, emergieron diferencias profundas dentro del universo peronista.

Alejandra Mas PJ Río Negro

Según pudo reconstruir Letra P, el bloque Vamos Con Todos cerró filas en defensa de Belloso. Pero dentro de PJ Nuevo Encuentro, el que comanda el propio Belloso, aparecieron posiciones divergentes. Una de ellas fue la de Alejandra Mas, que también estuvo involucrada en expedientes vinculados a Techo Digno y estaba dispuesta a abstenerse si el debate llegaba al recinto.

Otro caso que generó malestar fue el de Pedro Dantas, otro dirigente que había sido sobreseído en investigaciones relacionadas con la causa que lo apuntaba por su rol como intendente de Campo Grande y que, según supo este medio, estaba dispuesto a votar favorablemente el desafuero del jefe de su bloque. Esa postura generó enojo dentro del sector que rodea al titular de la bancada de Nuevo Encuentro, donde empezaron a circular acusaciones de “hipocresía” y cuestionamientos por la falta de respaldo político interno.

El oficialismo esquivó el costo

La decisión final se tomó el miércoles previo a la sesión, durante la reunión de Labor Parlamentaria. Allí se resolvió no incorporar el tratamiento del desafuero al temario legislativo y dejar el expediente sin movimiento. De todas maneras si hipotéticamente existiera la posibilidad de que Belloso no siga en el tiempo en su banca, su reemplazante natural sería Mónica Patricia Meiriño, de Río Colorado, por el circuito Valle Medio de la alianza de Nos Une Río Negro, muy allegada al legislador cuestionado.

En el oficialismo de Juntos Somos Río Negro entendieron rápidamente que abrir el debate sobre Belloso implicaba abrir también la discusión sobre otros dirigentes alcanzados por investigaciones similares ya que la megacausa Techo Digno tiene ramificaciones que atraviesan transversalmente al sistema político rionegrino.

Entre los nombres que aparecen bajo investigación figuran el legislador Luis Ivancich, el exintendente de Río Colorado, Gustavo San Román, el diputado nacional Aníbal Tortoriello y hasta ex jefes comunales ya sobreseídos, como Gustavo Gennuso. La posibilidad de sentar un precedente político con Belloso podía convertirse en un problema para varios sectores.

Ciudad Judicial Ciudad Judicial de General Roca, uno de los edificios que más audiencias se registran por la causa Techo Digno en Río Negro.

En ese contexto, Juntos Somos Río Negro optó por enfriar el conflicto y evitar una votación que podía derivar en fracturas internas, costos mediáticos y un efecto dominó sobre otros expedientes judiciales sensibles.

El rol de Damián Torres

Otro de los elementos que generó ruido político en la Legislatura fue el rol del abogado Damián Torres, defensor de Belloso en la causa. Torres no es un actor neutral dentro del mapa político rionegrino. Es vicepresidente de La Libertad Avanza Río Negro y además es el precandidato a intendente de Viedma mejor posicionado en el espacio libertario.

La situación llamó la atención porque Torres no sólo representa a Belloso, sino también a otros dirigentes involucrados en expedientes derivados de Techo Digno. Su figura terminó convirtiéndose en un puente inesperado entre sectores del peronismo investigado y el armado libertario provincial que todavía no tiene su correlato en el recinto.

image Damián Torres como defensor oficial de el ex intendente y legislador de Río Negro, Daniel Belloso en la causa Techo Digno.

Sobre el avance de la causa, Torres explicó a Letra P que el pedido de desafuero no fue solicitado al inicio de la investigación, por lo que no comparte la posición del tribunal. Además, recordó que cuando la fiscalía lo requirió por primera vez, el planteo fue rechazado por el juez Sergio Gatti, aunque con la etapa procesal ya concluida y el juicio oral encaminado, la Justicia formalizó recientemente el pedido de desafuero.

Más allá de su postura, sabe que la pelota se encuentra en el terreno legisaltivo, un espacio que conoce bien pero sobre el que tiene una menor capacidad de incidencia.

La Justicia podría volver a insistir

Aunque el desafuero quedó fuera de la agenda parlamentaria inmediata, el tema está lejos de cerrarse. Fuentes judiciales explicaron a Letra P que el pedido puede volver a ser impulsado por la Justicia en futuras instancias procesales. De acuerdo con interpretaciones del artículo 192 del Código Procesal Penal rionegrino, una vez concluido el control de acusación y dictada la apertura a juicio, corresponde solicitar el desafuero para habilitar el avance pleno del proceso judicial.

En tribunales remarcan que los fueros parlamentarios están pensados para proteger el ejercicio institucional del cargo y evitar interferencias políticas durante el mandato, pero no implican inmunidad permanente frente a causas penales.

“La Justicia puede insistir y requerir información sobre el estado del trámite las veces que considere necesarias. Lo que no puede hacer es avanzar sobre las facultades de otro poder del Estado y obligar a la Legislatura a tratarlo”, explicó una fuente con conocimiento directo del expediente.

Por ahora, Belloso conserva sus fueros y seguirá al frente de la bancada de Nuevo Encuentro. Aunque muchas veces expresó que iba a renunciar a ese privilegio, todavía lo mantiene. La causa judicial continúa avanzando y el expediente promete volver a incomodar a una dirigencia política que decidió ganar tiempo antes que dar una definición de fondo.