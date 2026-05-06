El PJ de Santa Fe junta a todas las tribus después de un año y medio para achicar distancias y pensar en 2027

El peronismo de Santa Fe activó nuevamente la mesa de acción política y todas las tribus se verán las caras este viernes por la mañana en la sede del PJ de la capital provincial. Es el primer encuentro en casi un año y medio y el objetivo de fondo es empezar a charlar del 2027 electoral.

La novedad no es solo que vuelve a reunirse esta mesa política , sino que todos los sectores se estarán juntos nuevamente después de mucho tiempo y de intentos que siempre quedaron a mitad de camino.

Según pudo saber Letra P , estarán representados los principales sectores: Armando “Pipi” Traferri por los senadores, Pablo Corsalini por Vamos , Florencia Carignano por La Cámpora , Eduardo Toniolli por el Movimiento Evita y La Corriente , el campamento de Agustín Rossi , donde aún no confirmaron quién irá en representación.

También participarán Juan Manuel Pusineri por el perottismo y Miguel Rabbia, en representación de Marcelo Lewandowski. El encuentro será encabezado por el titular del PJ, Guillermo Cornaglia.

Pensar 2027 en Santa Fe

Varias fuentes dirigenciales le señalaron a este medio que el objetivo es hablar de las elecciones del año próximo, o al menos intentarlo. Cuesta en el PJ evitar el potencial dado el momento que atraviesa: desperdigado, con puentes internos débiles y sin una conducción política clara.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/2048525076723642548&partner=&hide_thread=false • Te muestro nuestro recorrido junto a @maximockirchner



•En MARÍA TERESA nos recibió su presidente comunal @gonzalogoyechea de ahí seguimos nuestro recorrido en PUERTO GRAL. SAN MARTÍN y nos recibió su intendente @carlosdegrandis



• Gracias a los vecinos que nos… pic.twitter.com/cFSJAprIBI — Florencia Carignano (@florcarignanook) April 26, 2026

Sin embargo, en el peronismo buscarán reactivar el diálogo. En algunos sectores plantean que hay puntos en común desde dónde partir. Por ejemplo, sostener la vigencia de las PASO en la reforma electoral que se discutirá en la Legislatura. Allí hay una postura unánime: que las primarias no se eliminen, que cada tribu presente su oferta y los votos sean los ordenadores.

Pensar en 2027 es empezar a delinear alguna estrategia que aglutine a los diferentes sectores, pero todavía es una incógnita si eso es posible. Hay quienes creen que, más allá de lo que ocurre a nivel nacional, deben aprovechar las fisuras que, entienden, empezó a mostrar el gobernador Maximiliano Pullaro. “¿Qué oposición queremos ser? Eso hay que debatir”, le planteó un dirigente a Letra P.

pj-santa-fe El peronismo de la ciudad de Santa Fe y el departamento La Capital hizo un plenario para analizar las elecciones nacionales.

Quizás para evitarse discusiones en el primer encuentro en mucho tiempo, no estará en el temario de la reunión la organización del Congreso que estaba previsto hacerse en estos meses. Según indicaron fuentes oficiales, no hay necesidad de hacerlo. A su vez, por afuera de lo electoral, cada espacio llevará sus posturas e inquietudes para discutir y la incógnita es si ese primer gesto alcanzará para empezar a ordenar un peronismo balcanizado.