El PJ de Santa Fe junta a todas las tribus después de un año y medio para achicar distancias y pensar en 2027

Según pudo saber Letra P, estarán representados los principales sectores: Armando “Pipi” Traferri por los senadores, Pablo Corsalini por Vamos, Florencia Carignano por La Cámpora, Eduardo Toniolli por el Movimiento Evita y La Corriente, el campamento de Agustín Rossi, donde aún no confirmaron quién irá en representación.
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El senador Rubén Pirola, uno de los hombres fuertes del peronismo de Santa Fe.
También participarán Juan Manuel Pusineri por el perottismo y Miguel Rabbia, en representación de Marcelo Lewandowski. El encuentro será encabezado por el titular del PJ, Guillermo Cornaglia.
Pensar 2027 en Santa Fe
Varias fuentes dirigenciales le señalaron a este medio que el objetivo es hablar de las elecciones del año próximo, o al menos intentarlo. Cuesta en el PJ evitar el potencial dado el momento que atraviesa: desperdigado, con puentes internos débiles y sin una conducción política clara.
El peronismo de la ciudad de Santa Fe y el departamento La Capital hizo un plenario para analizar las elecciones nacionales.
Quizás para evitarse discusiones en el primer encuentro en mucho tiempo, no estará en el temario de la reunión la organización del Congreso que estaba previsto hacerse en estos meses. Según indicaron fuentes oficiales, no hay necesidad de hacerlo. A su vez, por afuera de lo electoral, cada espacio llevará sus posturas e inquietudes para discutir y la incógnita es si ese primer gesto alcanzará para empezar a ordenar un peronismo balcanizado.