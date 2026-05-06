Quién es Adrián Ravier, el otro yo de Javier Milei que levantó el perfil con Manuel Adorni en picada

El diputado Adrián Ravier se calzó el traje de vocero de emergencia de La Libertad Avanza . Saltó la frontera de La Pampa y se metió en las grandes ligas. Hizo un raid mediático por medios masivos porteños a pedido del gobierno de Javier Milei , que no para de recibir las esquirlas del interminable escándalo que protagoniza Manuel Adorni .

El diputado se convirtió en esta hora en bombero, o en una especie de atajador de los penales que comete el jefe de Gabinete, en un contexto en que además la economía tampoco da buenas noticias.

Ravier elevó su perfil a la cúspide, también con la expectativa de hacerse visible en la provincia donde puja para ser líder de un rejunte antiperonista de cara a 2027 . El movimiento cobró tal magnitud que hasta en algunos nichos de la provincia llegaron a especular sobre un hipotético reemplazo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía . Algo que suena descabellado, pero que circuló en el pasilleo político pampeano.

Ravier era un absoluto desconocido para el sistema político. Tiene 48 años y se licenció en Economía en la pública Universidad de Buenos Aires. Logró un doctorado en Madrid y tiene varios libros publicados. El último lo firmó con el Presidente, se llama La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek y lo tiene girando por ferias, paneles y medios de comunicación.

La batalla por la macroeconomía el ibro de Javier Milei y Adrian Ravier

En 2025 llegó al Congreso de la mano de la Fundación Faro de Agustín Laje, pero la relación directa con Milei parece ser su mejor carta de presentación. Cuando logró la banca, dejó su cargo formal de Director Académico de la organización, aunque sigue siendo actor central de la batalla cultural que proponen las filas libertarias.

Ahora titular de La Libertad Avanza en La Pampa, el economista y docente tiene tal vínculo personal con el Presidente que no necesitó del camino tradicional que indican los manuales de construcción política para ascender en la estructura violeta. Él cree que eso mismo lo deja a salvo de las torpezas que pueda cometer en el recorrido, como la que se mandó con la Ley de Glaciares o los pasos en falsos en el armado partidario. Lo cierto es que no parece importarle demasiado.

El bombero de Manuel Adorni

En las últimas horas, el diputado por La Pampa salió a poner el pecho en uno de los momentos más díficiles para el gobierno nacional. Bancó los trapos como pocos en el gabinete y, sacando chapa de experto, sostiene públicamente que no hay crisis económica. En Infobae y en La Nación ni siquiera evitó afirmaciones provocativas para ponerse en el centro de la escena. “Hay que dolarizar”, soltó en algún momento. También defendió el rumbo sin matices y reivindicó con entusiasmo la idea de una reelección de Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/infobaenvivo/status/2051638982375580121?s=46&partner=&hide_thread=false “NO HAY CRISIS ECONÓMICA”



El diputado de LLA, Adrián Ravier, conversó Al Amanecer sobre la situación económica que enfrenta la Argentina.



Mirá la noticia completa: https://t.co/qcJNNErLOg pic.twitter.com/EojIXO5WWD — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) May 5, 2026

En el inicio de la ofensiva sobre Adorni, el diputado lo había salido a respaldar sin medias tintas. Nadie le pedía tanto, pero fue a fondo y se declaró “orgulloso” de trabajar en el mismo equipo. No es la primera vez que se calza el traje de mártir. También fue guardaespaldas de Milei en el sofocón de la estafa de Libra y lo protegió de las acusaciones después de su discurso en Davos.

El éxito del Operativo Salvemos a Adorni será medido en las próximas horas, o días, pero no hay dudas de que Ravier lo da todo por la causa. Su causa.

Un vocero para Javier Milei

Pese a todo, la relación con Milei no fue siempre igual. Años atrás, en una pelea furiosa de las que el Presidente suele tener vía redes sociales, Milei lo llamó “econochanta” y le dedicó múltiples insultos. Pasó el tiempo, las ideas se fueron arrimando y el diputado se convirtió en uno de sus dirigentes más cercanos. Los unió el fanatismo por la Escuela Austríaca.

Ya en el poder, compartieron en Olivos domingos de música clásica y otras yerbas, en tiempos en que departían con el ahora vetado Diego Spagnuolo. También iniciaron un ciclo de charlas económicas de las que también participó “El Profe” Juan Carlos de Pablo. Hace una semana, el trío compartió un panel en el Palacio Libertad sobre La teoría general del empleo, el interés y el dinero, la obra del economista John Maynard Keynes, "un genio del mal y brazo ejecutor de lo siniestro", según Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdrianRavier/status/2050268353734852646&partner=&hide_thread=false En el Palacio Libertad junto al Presidente @JMilei y el profe Juan Carlos De Pablo analizando la Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero de John M. Keynes. pic.twitter.com/fsT8RO4Vlo — Adrian Ravier (@AdrianRavier) May 1, 2026

Es precisamente en esa cercanía ideológica donde la figura de Ravier parece ponerse en valor. El diputado comparte una visión del mundo con el Presidente y, para gusto del mandatario, defiende el rumbo del gobierno poniendo en valor cada una de sus medidas. A diferencia de Adorni, no necesita guiones ni ayudamemoria. Lo sostiene naturalmente, porque lo sabe, lo estudia y lo repite cada vez que puede.

“Diciembre de 2023 encontró a la Argentina en un estado de desequilibrio fiscal, monetario y cambiario, con altos niveles de pobreza e indigencia. Ahora, dos años después, vemos equilibrios macroeconómicos y una baja significativa en la pobreza: del 57% al 28%. La indigencia pasó de más del 18% al 6%”, dijo en su paso por Infobae, donde aseguró que la Argentina "salió del pozo de actividad económica del primer trimestre de 2024".

La pelea interna en La Pampa

El perfil público elevado en un momento en el que muchos prefieren permanecer a resguardo, parece también la forma con la que Ravier busca caerle en gracia a El Jefe. Los tironeos con Karina Milei han sido permanentes en estos últimos dos años, porque Ravier quiere sacarse de encima cualquier vigilancia política o sugerencia que venga del lado de Lule Menem y su delegado en La Pampa, Juan Pablo Patterer.

También es un modo de defender a su Fundación Faro, que aparece bajo la lupa como la organización que no solo se ocupa del financiamiento de las campañas libertarias, y quedó en el ojo de la tormenta ante las sospechas de supuestos sobresueldos que se dispararon a partir de los escándalos protagonizados por el jefe de Gabinete. La orga libertaria ya tiene una mochila de sospechas sobre sus hombros: el Libragate, Mauricio Novelli, el desvío de fondos y el rol de Santiago Caputo se linkean con la entidad que se presenta académica.

Adrián RavierAxel KaiseAlberto Benegas LynchMilei Laje.jpg Ravier y Agustín Laje junto a Javier Milei y Alberto Benegas Lynch (hijo).

En este caso vuelven a mezclarse los caminos de Ravier y Adorni, el exvocero que también gestó con Milei un vínculo de ese tipo, una suerte de banca mutua porque sí, una amistad más potente que la política misma, una cuestión de piel muy por encima de los pragmatismos.

La extensa y cruda Patagonia

Ravier no es pampeano, le pesa el cuestionamiento de que no conoce la provincia y dice que no la recorrió ni siquiera en campaña porque, dijo, “tiene demasiados pueblos”. Hay 79 comunas en el extenso territorio provincial. Algunas zonas, en el noreste, de rica producción agropecuaria; otras, hacia el suroeste, representan el típico desierto de la Patagonia.

En 2023 se quedó con las ganas de ser candidato porque el partido estaba flojo de papeles. Nunca pudo apaciguar la interna que agrieta a La Libertad Avanza en La Pampa, pero el año pasado estuvo cerca de ganar la legislativa. Sin embargo, el peronismo provincial fue uno de los pocos que salió fortalecido porque sumó una banca, a contramano de la ola violeta que arrasó en todo el país.

ravier boschi Adrián Ravier junto a Nicolás Boschi, caras visibles de La Libertad Avanza en La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

Ahora Ravier pretende ser el candidato a gobernador de un rejunte opositor que incluya a la UCR, al PRO y a Comunidad Organizada, con la expectativa de romper el invicto que tiene el peronismo desde el ’83.

Un multitareas en La Libertad Avanza

Hace algunas semanas, el nombre de Ravier quedó manchado cuando el diputado peronista Abelardo Ferrán lo acusó de “rata” porque sostiene tres cargos docentes en la Universidad Nacional de La Pampa.

Además de señalarle la contradicción ética de cobrar con una mano lo que como diputado pisotea al patalear contra el Financiamiento Universitario, se preguntó cómo hace para cumplir con las seis horas diarias que exige el puesto académico y a la vez desempeñarse en el Congreso.

Sin inmutarse, esta semana Ravier le sumó otra changa y se probó el traje de vocero de emergencia que intenta apagar incendios con su tono moderado y su cara nueva. El tiempo dirá si la jugada le reporta beneficios o si caen sobre él algunos de los magullones de Adorni.