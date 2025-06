Jubilaciones y discapacidad: Victoria Villarruel pide a aliados cerrar el Senado para frenar el embate de UP

Aunque no recibe señales claras de la Casa Rosada, Victoria Villarruel se calzó esta semana el traje de jefa oficialista del Senado: el martes, se reunió en su despacho con autoridades de bancadas no peronistas para pedirles no sesionar hasta agosto. De esa manera, evitaría la sanción de los proyectos para aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad.