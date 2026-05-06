El PRO apura a los Milei: el macrista Darío Nieto pide que Adorni "dé explicaciones más claras"

El legislador porteño del PRO, Darío Nieto, cuestionó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y reclamó explicaciones públicas más claras sobre su patrimonio.

La situación judicial del vocero Manuel Adorni ya no sólo genera malestar dentro del Gobierno, también activó movimientos políticos de uno de sus principales socios. Darío Nieto , legislador del PRO y espada legislativa de Mauricio Macri , cuestionó al jefe de Gabinete y abrió un nuevo foco de tensión con la cúpula de La Libertad Avanza (LLA).

En la Ciudad de Buenos Aires , el PRO y La Libertad Avanza fueron socios electorales en los comicios nacionales de octubre y mantienen una convivencia tensa. El avance de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni abrió un nuevo escenario de fricción entre ambos espacios.

La declaración de Matías Tabar , el contratista que dijo ante la Justicia que Adorni le pagó 250 mil dólares en efectivo y sin boleta por la refacción de la casa que el ministro y su esposa tienen en el barrio privado Parque Cuá aceleró el ruido político. El primero en marcar distancia públicamente fue Nieto, legislador porteño y exsecretario privado del expresidente Macri.

“Hay que ponerse en lugar de los argentinos, que se bancaron el ajuste de una manera muy madura y se encuentran con esto”, planteó Nieto en TV al referirse al caso Adorni. Aunque evitó pronunciarse sobre la culpabilidad del funcionario, cuestionó la falta de explicaciones públicas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2052010496266752340?s=20&partner=&hide_thread=false EFECTO "CASCADA" Adorni bate récord: los números del vocero en la conversación digital



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Manuel Adorni, un tipo "canchero"

“Era el principal luchador anticasta, el que señalaba a todos con el dedo. Después, cuando asumís en el Gobierno, tenés que ser absolutamente impoluto”, disparó Nieto.

El dirigente amarillo también apuntó contra la estrategia comunicacional del oficialismo tras el escándalo. “No voy a caer en si es culpable o no, eso lo determinará la Justicia, pero sí por lo menos debería dar explicaciones más claras”, sostuvo.

En el PRO cayó mal el tono utilizado por Adorni en sus últimas apariciones públicas. “La primera reacción que tiene es hacer una conferencia de prensa bardeando periodistas. Después va al Congreso y se hace el canchero”, cuestionó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonziver/status/2051475685512794585?s=20&partner=&hide_thread=false No puedo estar más de acuerdo con @daronieto y @daianamol: Adorni era el principal luchador anticasta y debe ser impoluto, pero desde el PRO siempre esperará a la Justicia y se ocupará de hacer las preguntas en el Congreso sobre lo referente al país y la gestión. pic.twitter.com/cUazw7HkCm — Gonzalo (@gonziver) May 5, 2026

Escándalo inmobiliario y tensión política en el Gobierno

Las declaraciones de Nieto reflejan un cambio de clima político alrededor de Adorni, cuya situación judicial empezó a convertirse también en un problema político para el oficialismo.

“Vos, que eras el principal luchador contra la casta y te hacías el vivo con los políticos, después tenés todo esto arriba y no explicás”, insistió el legislador porteño. Y vinculó el caso con el deterioro de la confianza pública: “Después nos quejamos cuando la gente se enoja con los políticos y quiere que se vayan todos”.

Nieto también buscó despegar al PRO de la estrategia oficialista durante la última presentación de Adorni en el Congreso, donde el bloque evitó confrontar. Según explicó, “era diferente la situación de ese día a hoy”, en referencia a nuevas declaraciones judiciales.