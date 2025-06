Guillermo Francos volvió a ser citado por el Senado, pero no tiene decidido asistir

El Senado formalizó la citación a Guillermo Francos el miércoles próximo a las 11, para retomar el informe de gestión que dejó inconcluso este jueves, cuando se retiró molesto porque la senadora de Unión por la Patria Cristina López lo trató de mentiroso. Hasta este viernes, el jefe de Gabinete no decidió aún si vuelve a la cámara alta.

LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1938333818571669823&partner=&hide_thread=false Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa como un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, tal cual… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) June 26, 2025

Pero el jefe de Gabinete no se quedó hasta el final de la sesión y no hay antecedentes de qué hacer en esos casos. Fue por eso que, tras su partida, el jefe de UP José Mayans pidió votar un cuarto intermedio para volver a sesionar el miércoles y culminar con el plan de labor.