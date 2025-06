Libragate: Javier Milei y sus funcionarios faltaron a la comisión, pero los querellantes los complicaron

Sabrina Selva, de UP, durante la comisión de $Libra, que complicó a Javier Milei.

La comisión investigadora de Diputados del caso $LIBRA se reunió este miércoles. Javier Milei dejó su silla vacía, impidió que fueran sus funcionarios, pero no salió ileso: el querellante Martín Romeo complicó al Presidente, con detalles de la presunta estafa, que es investigada en la justicia argentina y la de Estados Unidos .

Entre los ausentes estuvo Karina Milei , el director de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik , y María Florencia Zicavo , titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. Ninguno dio explicaciones. Se excusó por su faltazo el exasesor de la CNV, Sergio Morales : por escrito, dijo que no posee información de utilidad y que, en tal caso, irá a la Justicia .

La Coalición Cívica se retiró de la reunión y pedirá que se vote una nueva comisión investigadora, con la posibilidad de elegir a autoridades. No ocurrió en este caso porque hubo empate entre oficialistas y opositores. Es por eso que el debate fue coordinado por el secretario legislativo, Adrián Pagán . La resolución asigna tres meses a los miembros de la comisión para emitir un informe.

CASO LIBRA | NO SE PUEDE CONVALIDAR EL VACIAMIENTO DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA



Hoy se volvió a reunir, por tercera vez, la Comisión Investigadora del caso Libra, sin que se lograra designar sus autoridades ni establecer un régimen de funcionamiento.



Desde la Coalición… — maxi ferraro (@maxiferraro) June 25, 2025

El denunciante de Javier Milei

El testimonio que más complicó a Milei fue el de Romeo, un inversor en el mundo cripto que apostó a $LIBRA, se consideró estafado y se presentó en la Justicia junto a 83 damnificados. El caso lo tomó la jueza Sandra Arroyo Salgado, pero luego recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. El fiscal a cargo es Eduardo Taiano.

Romeo contó que invirtió 2.000 dólares en $LIBRA el viernes 14 de febrero y cuando perdió valor supo que podría tratarse de una estafa. Contó que, según la consultora Naser, el 86% de los compradores de la cripto perdieron el dinero invertido en las cinco horas posteriores.

En 12 horas, la estafa habría abarcado 280 millones de dólares. "El relevamiento de la auditoría es 75 mil personas perjudicadas por la maniobra. Generación Zoe (la firma del cordobés Leandro Cositorto, condenado a 12 años) fue a seis mil", ejemplificó Romeo.

Insistió en que la promesa del tuit presidencial, sobre qué $LIBRA era un plan para financiar pymes, no pudo comprobarse. "Buscamos cielo y tierra a ver si este fondo iba a dirigir plata a inversores y no había nada. Absolutamente nada. No nos vamos a bajar la querella. Se nos va a sumar el estudio de Fernando Burlando", anunció.

El damnificado contó que conoció a Milei en una cena de campaña de 2020, invitado por Carlos Maslatón. Sumó un problema para LLA: no pudo identificar que el dinero que aportó en aquel entonces luego fuera declarado en la campaña. Romeo consideró inverosímil, además, que Milei no tuviera una información privilegiada del contrato, como dijo Guillermo Francos en la interpelación.

"Se publican 2.000 contratos por minuto. Es imposible que Milei haya estado en Olivos a las 19 sentado en el sillón mirando los blockchain", sugirió. "¿Si Milei no publicaba el tuit, usted invertía?", preguntó el kirchnerista Juan Marino. "Yo no hubiera puesto nada", fue la respuesta.

El libertario Nicolás Mayoraz lo cruzó. "No hay estafa, porque el activo sigue existiendo". Romeo se indignó. "¿Y qué tiene que ver?. Los que invirtieron en Lehman Brothers también fueron estafados. No le faltemos el respeto a la gente: el Presidente confirmó el posteo a Bloomberg".

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

El libertario arrepentido

La reunión se inició con la exposición de la periodista Irina Hauser y su colega Alejandro Bercovich, quienes investigaron el escándalo. Hauser, ayudada por la diputada kirchnerista Julia Strada, reconoció las imágenes de la policía federal de la madre de Novelli sacando plata de la caja fuerte del banco Santander, tres días después del tuit del Presidente.

También confirmó que el dueño de KIP Protocol, compañía fue la desarrolladora de $LIBRA, estuvo en el país y no hay registro de su ingreso en migraciones. Por Zoom, Bercovich recomendó consultar a Diógenes Casares, un empresario que, consultado por la periodista Laura Shin, experta en bitcoins, aseguró haber recibido un mensaje de un funcionario del Gobierno a cargo de promover $LIBRA. No está en la lista de invitados.

Lo más insólito fue que los invitados del Gobierno no dejaron bien parado a Milei, aunque lo intentaron. Nicolás Perechecky, un community manager vinculado al PRO, identificó a $LIBRA como un memecoin "que tiene alta volatilidad", en la que puede haber "pocos inversores" porque es complejo invertir.

Cuando el diputado Fernando Carbajal (DPS) consultó porqué estaba tan seguro de que era una, cuando el Presidente no lo hizo saber en su posteo, Perechecky se desdijo. "Entonces es engañoso", lo cruzó el peronista Pablo Carro. "Las personas que invirtieron me dijeron que era una memecoin; y otra un proyecto para pymes. No hay una sola respuesta", se escabulló.

Peor la pasó el experto Iñaki Azpeteguia, quien suele participar de eventos cripto con Terrones Godoy. Después de defender $LIBRA y contar que fue uno de sus inversores, la diputada Sabrina Selva (UP) emitió por micrófono el audio de un video publicado en la cuenta de Instagram de Azpeteguia en el que recomendaba no invertir en la mencionada cripto.

Lo que acaba de pasar en la comisión investigadora de $Libra es increíble. El experto que invita LLA a la comisión, quien afirmó en varias ocasiones no haberse sentido estafado, habia subido un video el 17 de febrero explicando por qué lo que estaba pasando era una estafa. pic.twitter.com/0GGzCfVrKC — Itai Hagman (@ItaiHagman) June 25, 2025

En ese post el asesor decía que fue un lanzamiento de la cripto fue apresurado, porque el sitio web y el token fue creado unas horas antes del tuit de Milei y la información técnica no era robusta y seria. "Lo que vine a responder es por la tecnología. Lo que diga en las redes sociales, ¿es una verdad absoluta bajo declaración jurada?", respondió.

Todos los datos

Por la noche, la comisión siguió con invitados de la oposición que dejaron información sensible contra Milei. Fernando Molina, ingeniero y experto en sistemas, detalló el horario de la aparición de $LIBRA, con detalles claves. Contó que minutos antes de la creación del Token, se programó otro con el nombre Milei. Y unos minutos después, otro con el nombre ARG.

Además, Molina contó que las primeras transacciones de la cripto fueron segundos antes del tuit de Milei, quienes, sugirió, habrían sido los vendedores de la moneda en las horas posteriores al posteo, antes que se derrumbara el precio.

El experto contó de que "no hay registro" de la dirección de la cripto antes de publicación del Presidente y que, si bien la información de los contratos es pública, para tenerlo con tanta antelación Milei debió haber decodificado información en tiempo real.

Una de las revelaciones más importantes la dio Siri: por teleconferencia, exhibió en pantalla el registro de las operaciones de $Libra, con una explicación que permitió dar algunas revelaciones. La principal es que los detalles de la metadata de $LIBRA, la información a la que acceden los inversores, tenía menciones a Milei y su cuenta de twitter.

Mostró que parte del dinero pueden estar en las multisig (o multifirma), billeteras que requieren múltiples claves privadas para autorizar una transacción. Siri contó que en Estados Unidos se considera promoción de un evento comercial cuando "se llama a la acción", se usa un lenguaje "poco neutral" y se obtiene un beneficio económico.

Maximiliano Firtman, periodista especializado en cripto, fue el último orador y también complicó a Milei: contó que tuvo un diálogo con Demian Reidel sobre el origen dudoso de Novelli y Terrones Godoy. Fue cuando el asesor presidencial lo contactó para preguntarle por qué le bajaba el precio al Tech Forum que organizaron los empresarios y tuvo la participación del Presidente. "Me dejó claro que Milei estaba leyendo mis publicaciones", contó.