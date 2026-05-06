Manuel Adorni gastó en dos años el equivalente a más de dos siglos de salario mínimo

Los movimientos patrimoniales de Manuel Adorni por más de u$s 800.000 equivalen a 2640 salarios mínimos, 170 años de jubilaciones mínimas, más de 79.000 horas de trabajo en plataformas de delivery y miles de canastas básicas, planes sociales y changuitos de supermercado. Aún así, el gobierno de Javier Milei sostiene a su vocero mientras profundiza el ajuste .

El cálculo impactó incluso antes de que avance la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Según publicó La Nación, entre inmuebles, refacciones, viajes, vehículos e hipotecas, el actual jefe de Gabinete acumuló operaciones difíciles de conciliar con un ingreso formal que, hasta comienzos de 2026, rondó los $3,5 millones mensuales netos.

La cifra total bajo análisis rozó los $960 millones si se toma un dólar promedio de $1200. En un contexto en el que la administración mileísta pidió paciencia y pasó la motosierra sobre los ingresos del sector público, el monto tomó otra dimensión al traducirse a economía doméstica. La política suele hablar en millones; la calle, en changuitos y cuotas.

Con el salario mínimo vital y móvil fijado en $363.000 desde mayo de 2026 -y licuado desde el inicio de la administración libertaria-, los gastos atribuidos a Adorni equivalieron a más de 2640 salarios mínimos completos. Traducido al almanaque laboral, una persona necesitaría casi 220 años del piso de ingresos formales para reunir ese capital sin gastar un peso.

El contraste también se amplía al mirar los salarios del sector privado registrado. Con un promedio de $2 millones mensuales en enero de 2026, los casi $960 millones bajo análisis equivalen a unos 480 sueldos completos, es decir, 40 años de ingresos sin gastar.

Incluso en actividades mejor remuneradas, como minería y petróleo, con promedios de $6,5 millones, se requerirían más de 12 años de trabajar sin gastar un solo peso para alcanzar esos ahorros destinados a viajes, inmuebles y refacciones. En sectores de menores ingresos, como enseñanza —con $1,03 millones—, el plazo supera ampliamente las siete décadas.

La comparación con las jubilaciones también arroja cifras elocuentes. La mínima de mayo quedó en $463.174 con bono incluido. Los casi $960 millones investigados representan alrededor de 2070 jubilaciones mínimas. Un jubilado de la mínima necesitaría más de 170 años para alcanzar esa cifra.

Incluso la jubilación máxima queda lejos del patrimonio bajo análisis. Con haberes de $2,64 millones, el total equivale a 363 jubilaciones máximas.

jubilados El sermón de la Iglesia a Javier Milei por las jubilaciones

La investigación detalla gastos concretos. Sólo las refacciones en una vivienda del country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, demandaron u$s 245.000 en efectivo. A eso se suman u$s 120.000 por la compra del inmueble, otros u$s 5000 de ingreso al barrio privado y operaciones inmobiliarias en Caballito.

Canastas básicas, planes sociales y changuitos

La equivalencia con la canasta básica alimentaria profundiza el contraste. Para un hogar de cuatro personas, el valor rondó los $658.000 mensuales. Los u$s 800.000 alcanzan para cubrir casi 1460 canastas alimentarias: más de 120 años de comida básica para una familia tipo.

La canasta básica total, que marca la línea de pobreza, trepó a $1,43 millones para un hogar de cuatro integrantes. El patrimonio investigado representa 668 canastas completas.

"Mientras en Argentina hay cuatro millones de personas indigentes y la inflación nos pulveriza, Presidencia de la Nación gastó $ 316.259.965 en salamines, 15 tipos de quesos, levadura de cerveza, salchichas y 27.000 kilos de 'hielo redondo', entre otros menesteres", se quejaba Adorni en agosto de 2022, antes de que se le diera "todo junto", como dijo la escribana Adriana Nechevenko en su recorrida mediática para justificar las operaciones inmobiliarias del vocero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1558484601370284034&partner=&hide_thread=false Mientras en Argentina hay 4M de personas indigentes y la inflación nos pulveriza, Presidencia de la Nación gastó $316.259.965 en salamines, 15 tipos de quesos, levadura de cerveza, salchichas y 27.000 kilos de “hielo redondo” entre otros menesteres. Buen fin de semana. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 13, 2022

Los planes sociales tampoco resisten la comparación. Una familia que combina Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar queda lejos de cubrir una canasta básica. Con esos ingresos, se necesitarían décadas para reunir un monto equivalente.

Supermercado changuito inflación El changuito de Manuel Adorni Captura de redes

La cuenta del supermercado refuerza la brecha. Llenar un changuito promedio costó cerca de $950.000 en febrero de 2026. Los movimientos patrimoniales equivalen a más de mil changuitos completos. La imagen sintetiza el contraste entre el discurso de austeridad y los niveles de consumo observados.

Delivery, viajes y la estética del poder

Un pedido promedio de delivery a través de plataformas tenía una tarifa unos $3033 sin propina en enero, según un reporte de la Fundación Encuentro. Un trabajador debería entregar más de 316.518 envíos para juntar los $900 millones. A un ritmo de cuatro pedidos por hora (algo parecido a una hora pico), debería trabajar 79.130 horas para juntar el dinero que invirtió en inmuebles y viajes el jefe de Gabinete, sin contar los gastos corrientes. En una jornada de ocho horas, cinco días a la semana, insumiría más de 37 años en reunir ese ahorro.

PedidosYa Un pedido promedio de delivery comparado con los u$s 800.000 de Manuel Adorni

La investigación también puso la lupa sobre un viaje familiar a Bariloche: pasajes por más de $1,7 millones, estadía en el hotel Llao Llao cercana a los $4,9 millones y otros $2,4 millones en excursiones y comidas. Total: más de $9 millones en cinco días.

El detalle alimenta la discusión política en pleno discurso oficial contra “la casta”. La narrativa libertaria prometió recortar privilegios estatales, pero el expediente patrimonial exhibe consumos imposibles para los salarios del ciudadano promedio. El punto no es sólo el monto, sino también la velocidad de acumulación.

casa adorni country

Según la publicación de La Nación, parte de los gastos se canceló meses después mediante transferencias bancarias y acuerdos privados. La Justicia federal intenta determinar si existió correspondencia entre ingresos declarados, venta de activos y nivel de erogaciones. En el Gobierno evitaron profundizar explicaciones públicas.

La causa aún no definió responsabilidades penales. Sin embargo, el impacto político ya está planteado. La discusión excede la legalidad estricta y se instala en el terreno simbólico: en la Argentina del ajuste, los u$s 800.000 dejaron de ser una cifra abstracta para medirse en jubilaciones, changuitos y platos de comida.