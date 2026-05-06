Javier Milei presiona para subir las tarifas de gas en provincias gobernadas por aliados

Javier Milei volvió a tensar la relación con sus socios en el Congreso , justo en el momento de mayores complicaciones para conseguir leyes. La modificación de la ley de zonas frías afecta a tres gobernadores aliados y Martín Menem quiere incluirla en una sesión el 20 de abril en Diputados .

Los damnificados serían Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). Si prospera, la mayoría de sus territorios tendrán un aumento del 50% en las tarifas de gas en pleno invierno. El descuento se mantendrá para las provincias patagónicas, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la punta sanluiseña.

La iniciativa de Milei también excluye del beneficio localidades de Córdoba y Buenos Aires, aunque sus gobernadores no suelen ayudar a la Casa Rosada en las votaciones. Los mandatarios perjudicados por esta reforma serán invitados a reuniones plenarias de comisiones la semana próxima.

En el Gobierno confían en llegar a un acuerdo con los aliados, porque la iniciativa de ley permite que las localidades excluidas de este descuento tengan el subsidio que se aplica para el resto del país. Contempla el 30% de descuento para quienes no tengan tres salarios mínimos, residan en viviendas sociales o sean veteranos de Malvinas.

Javier Milei insiste en el Congreso con la poda de subsidios y una millonaria compensación a Edenor y Edesur https://t.co/GwDkSU6dWJ

Los planes de Javier Milei

La discusión de zonas frías formó parte de la reunión que el jefe de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, mantuvo con sus pares de bancadas aliadas. Asistieron Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Oscar Zago (MID) y José Garrido (Santa Cruz).

También estuvieron Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Gladys Medina (Independencia-Tucumán); Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba (PRO) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas), cuyo bloque no siempre accede a la agenda del Gobierno.

Bornoroni anunció que en la sesión será incluida la “Ley de hojarascas”, el proyecto de Federico Sturzenegger para borrar o eliminar leyes en desuso; y tratados internacionales.

El cordobés pidió sumar zonas frías y hasta le cambió el nombre, para evitar sensibilidadws. Lo llamó “medidas energéticas”, porque además incluye dos temas que atraen a otras bancadas.

Uno es la opción que tendrán las distribuidoras eléctricas de cancelar deudas con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) con compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario. Resultarán favorecidas empresas como Edenor y Edesur.

Además, el proyecto prolonga hasta 2045 los beneficios para energías renovables, un reclamo de provincias productoras, como Santa Fe. Por eso Scaglia anunció que su bloque pidió dar el debate, con la visita previa de gobernadores.

El acuerdo alcanzado en la reunión es que cada provincia determine el costo que tendrán sus usuarios y envíe funcionarios a exponer los números en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, que se haría la semana próxima.

Provincias afectadas

Sólo si hay consenso y dictamen, el cambio de zona frías podría llegar al recinto el 20. En la Casa Rosada pidieron no perder el tiempo, porque se trata de una de las tantas medidas exigidas por Milei para reducir el déficit fiscal.

El régimen de zonas frías vigente fue sancionado en 2021 y amplió los beneficios vigentes hace décadas, que contemplaban un 50% menos de tarifas en la provincia de la Patagonia (La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego); el departamento de Malargüe y la puna de San Luis.

La discusión de hace cinco años, en plena pandemia, fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner. En el recinto, los representantes de cada región del país con bajas temperaturas pelearon para tener su beneficio y la mayoría lo consiguió.

El subsidio se paga con un recargo de las facturas de todo el país, que alcanzó el 7,5% y podría ajustarse si el Gobierno lo define. Además, si prospera el proyecto de Milei, el descuento que se mantendrá será menor, porque abarca solamente el precio del gas en origen, sin los costos de transporte y distribución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2051816202041774378&partner=&hide_thread=false Martín Menem apura una sesión para cambiar la agenda Adorni y alejar rumores de su pase al gabinete | Por @mauricanta https://t.co/UcyFSmM1EG — LETRA P (@Letra_P) May 6, 2026

Sin interpelación

Como explicó Letra P, la sesión es impulsada por Menem y tiene como objetivo eclipsar el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acorralado por denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito.

Además, servirá para mostrar que la oposición no tiene los votos para avanzar en la interpelación de Adorni. Los impulsores de llevar al jefe de Gabinete al banquillo si son los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Unión por la Patria tiene iniciativas presentadas para pedir la interpelación, pero no tiene previsto pedir tratarlas en una sesión especial. Se excusan en que no está el número, porque el resto de la bancada Provincias Unidas se opone. No quiere llevar al banquillo a Adorni los gobernadores de Chubut (Ignacio Torres), Córdoba (Martín Llaryora), Santa Fe (Maximiliano Pullaro) y Jujuy (Carlos Sadir).