Karina Milei prepara una foto con gobernadores sin Manuel Adorni y le da nuevos roles a Santilli y Lule Menem

Mientras define una estrategia para avanzar con la reforma política sin dañar los vínculos con la oposición, Karina Milei encabezará este jueves en San Juan una cumbre con seis gobernadores. No estará alguien que solía ser un habitué en este tipo de cumbres: Manuel Adorni . En cambio, la hermana de Javier Mlei estará escoltada por dos funcionarios que adoptaron nuevos roles desde que estalló el escándalo judicial que involucra al jefe de Gabinete.

Hace algunos días, la secretaria general de la Presidencia se involucró en la organización de la Expo Minera , un evento que si bien tiene por objetivo reunir a gobernadores, empresarios y delegados internacionales para expandir este sector clave en la región y para la administración libertaria, también tiene una preponderancia política de cara a los acuerdos electorales entre el partido violeta y la oposición dialoguista.

Por eso, la fotografía que irá a buscar presidenta de La Libertad Avanza es relevante en este contexto aciago para el oficialismo, marcado por la polémica que generó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Se estima que fue por esta razón por la que Karina decidió no acompañar a su hermano en su nueva gira por Estados Unidos, país al que fue para participar de una exposición en el Instituto Milken .

El Jefe optó por no llevar a esta actividad al vocero presidencial. Ambas decisiones fueron suficientes para que algunos - por ahora pocos - integrantes del ecosistema libertario empiecen a poner dudas sobre el respaldo y blindaje de la hermana presidencial sin fisura a Adorni. Como las postales en los palcos del Congreso o las disposiciones de las sillas en el Salón Blanco de la Casa Rosada , la organización, las presencias y las ausencias dicen mucho en el lenguaje interno del karinismo.

Si bien en Balcarce 50 señalan que los Milei respaldan todavía a Adorni , reconocen también que la polémica judicial está golpeando de manera directa la imagen del Presidente. Mencionan, incluso, una caída en la popularidad del líder libertario de entre siete y ocho puntos, y que todas los métodos para intentar frenar el descenso fracasaron.

Es una de las posibles razones por la que Karina en esta oportunidad optó por armar otra comitiva, sin el vocero. La acompañarán los ministros Diego Santilli (Interior) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional libertario Lule Menem y el secretario de Minería, Luis Lucero.

QcqMb_MAT_2000x1500__1-2 Martín y Lule Menem, integrantes de la comitiva de Karina Milei.

La cita tendrá lugar en la Expo San Juan Minera 2026, donde la delegación libertaria compartirá espacio con el gobernador anfitrión Marcelo Orrego, y los mandatarios provinciales Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Hay posibilidades que también se sume Claudio Poggi (San Luis).

Para varios hombres y mujeres con años de experiencia en la rosca política, este viaje a la provincia minera viene a blanquear de alguna forma los nuevos roles que hay dentro del Gabinete, al menos durante este periodo de crisis política provocado por la polémica con Adorni. "El Colorado oficia de jefe de Gabinete y Lule, de ministro de Interior", comentó a Letra P un peso pesado de la política que pasó varias veces por la Quinta de Olivos. La lectura se repite en otros despachos del oficialismo y la oposición.

Hasta el estallido del escándalo, en las reuniones de Santilli con gobernadores solía estar Adorni. Semanas atrás, Lule Menem debutó como reemplazante del jefe de Gabinete en la fotografía difundida de una cumbre de Karina y el ministro del Interior con dos mandatarios que fueron a la Casa Rosada: Frigerio y Cornejo.

La expectativa por avanzar con acuerdos electorales y legislativos

Fuentes que viajarán a San Juan este jueves le dijeron a este medio que la actividad organizada por la Cámara Argentina de Empresas Minera será en el marco del Día de la Minería y la creación de la Mesa Federal Minera, aunque también reconocieron que tendrán muchas expectativas en tender nuevos puentes con los gobernadores por cuestiones políticas que le interesan a Karina.

La hermana del primer mandatario quiere sancionar cuanto antes la reforma política en el Congreso, con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como punto central. Esa fue la razón por la que la secretaria se trasladó este lunes de la Casa Rosada al Congreso para reunirse con Menem y un grupo de otros diputados. Le pidió a su tropa violeta militar el proyecto, pese a la reticencia de la oposición y hasta de aliados.

La instantánea en San Juan busca dar un marco mayor a estas negociaciones en la Cámara de Diputados y el Senado.