Los 20 días decisivos de Javier Milei en el Congreso

Como se explicó en esta columna, quienes peinan canas en el Congreso tienen medido que los debates sobre jubilaciones erosionan a los gobiernos. Elisa Carrió encendió la mecha ni bien se inició el año legislativo y siguieron meses de rosca que finalizaron con la aprobación del martes de una nueva fórmula de movilidad.

El acuerdo opositor se tejió entre pinzas, con llamados telefónicos -el lunes- que derivaron en reuniones en el bajo recinto de la cámara mientras se desarrollaba la sesión. En las charlas se debatía el contenido del proyecto y el relato de posverdad. Los gobernadores de la UCR y los que tienen miembros en HCF no sabían qué era peor, si ignorar la licuadora en las jubilaciones o asociarse al kirchnerismo.

El trabajo de Germán Martínez, jefe de la bancada de UP, fue clave para cerrar el texto definitivo. En la reunión de bloque debió hacer equilibrio. Carlos Heller e Itaí Hagman advirtieron que no aceptarían liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para cubrir déficits previsionales y pagar sentencias judiciales. Se preocupaban por una reglamentación de la ley de Milei que desvirtara el origen de los fondos. Proponían irse del recinto si no se votaba su dictamen.

El presidente del Banco Credicoop habla a diario con Máximo Kirchner, quien prefiere no participar de esos debates. Juan Marino, del bloque piquetero, sorprendió con una postura acuerdista, la misma que sostenían algunos referentes del grupo federal liderado por Victoria Tolosa Paz.

El dilema de los dialoguistas

El artífice del texto final fue Alejandro Cacace, exdiputado devenido asesor full time del bloque UCR, abogado de profesión, pero con múltiples maestrías que lo convirtieron, entre otras cosas, en experto previsional.

El puntano encontró fuentes de financiamiento para pagar los déficits previsionales. En lo político, impuso que el dictamen de la UCR fuera aprobado y se rechazara el de UP. Necesidades de relato: así no habría registros de opositores dialoguistas votando un texto escrito en una oficina peronista.

Sí lo hay de una negociación entre estas fuerzas que desde el miércoles obligó a cada una a medir dónde estaba parada, un ejercicio cotidiano en este cambio de época. Es una tarea desgastante, por lo imprecisa: incluye repaso de encuestas -si las hay-, de reacciones en las redes sociales y mensajes de WhatsApp.

Con los elementos que tuvo, Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, se considera ganador. No fue hostigado por agrupaciones de jubilados y abundan ataques virales a los siete miembros de su bloque que dejaron las bancas vacías. Cuatro se fueron antes de la votación.

DSC_3782.JPG Germán Martínez, jefe del bloque del kirchnerismo, con Victoria Tolosa Paz.

Como explicó Letra P, Silvia Lospennato, que lideró ese grupo, proponía una abstención. Ritondo sigue con sus planes: esperar la sanción de la ley ómnibus para impulsar una agenda de temas propios que le marquen la cancha al gobierno, como ficha limpia. En agosto tendrá la chapa de presidente del PRO bonaerense, con inauguración de sede en La Plata.

En la UCR hay nerviosismo por el pacto con el kirchnerismo. De Loredo quiere sancionar rápido la ley ómnibus para mostrarse aliado de Balcarce 50 y no seguir resignando electorado, antes de una renovación legislativa que puede dejarlos en minoría.

Ley ómnibus, a todo o nada

El golpe en Diputados causó nerviosismo en los pasillos del Senado, que esta semana vivió la calma previa a la tempestad. El miércoles el oficialismo jugará a todo o nada la aprobación de la ley ómnibus y la reforma fiscal. Milei necesita que llegue a Diputados rápido. Serán 20 días decisivos.

Francos escondió la cabeza esta semana. Sólo hubo algunas recorridas en la cámara alta de su ratificado segundo, José Rolandi. A Villarreal no le gustó nada la derrota por jubilaciones en Diputados y su primera reacción fue anticipar para el lunes el encuentro con los bloques dialoguistas y la posterior reunión de labor parlamentaria. Quiere dejar el martes libre para chequear voluntades y guionar la sesión del día siguiente.

Los números están muy finos como para confiarse: el Gobierno tiene un techo de 37 votos, lo justo para abrir el recinto. Para la votación en particular, el oficialismo no cuenta los votos para dos temas: la privatización de Aerolíneas Argentinas y la baja de los mínimos imponibles de Ganancias, con una deducción especial para la Patagonia. Creen que podrían caerse también las facultades delegadas.

El radical Martín Lousteau presentó un dictamen propio, que impide delegaciones, endurece condiciones para entrar al blanqueo y al Registro Nacional de Grandes Inversiones (RIGI). También incorpora otros temas, como mejoras a las jubilaciones y al presupuesto universitario; y reactivación de obras públicas. En la votación en general, el economista sólo podría ayudar con una abstención. El radical Maximiliano Abad tampoco firmó el dictamen y ni abrió la boca.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1799250535939297557&partner=&hide_thread=false Hoy presenté un dictamen alternativo sobre la Ley Bases y el Paquete fiscal. Lo trabajamos pensado en todos los argentinos y no solo en los mas privilegiados.



Quiero compartir los puntos más importantes:



Educación: Queremos actualizar bimestralmente el presupuesto de las… — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 8, 2024

El resto de los aliados puede hacer lo quiera con el texto final, que luego Diputados puede aceptar o rechazar y sancionar la versión aprobada en esa cámara. La dupla santacruceña (José María Carambia y Natalia Gadano) especula con postergar la votación. Francos ya aumentó las regalías mineras para alinear al dúo. Las empresas del sector pusieron el grito en el cielo: nunca perdieron tanta plata por una ley. No sabían que eso era posible con un gobierno libertario. Cristina Fernández de Kirchner entró en el juego y coordinó en las sombras una estrategia de Unión por la Patria para que no haya cuórum. Si no lo consigue, buscará voltear artículos y sumar presión a Diputados. El bloque peronista ya juega de memoria con Lousteau y podría apoyar varias de sus propuestas en la votación en particular. Necesitarían sólo tres votos más para que prosperen.

Villarruel y la casta

Francos confía en una mayoría para sesionar y que cualquier corrección que se haga el recinto sea luego desechada en Diputados. No es tan fácil, porque los aliados hacen su juego.

Los patagónicos del PRO ya advirtieron que sostendrán una alícuota diferencial en Ganancias, si pasa el Senado; y se opondrán a la privatización de Aerolíneas Argentinas, aún cuando ya la votaron en abril. La presión del gremio aeronáutico se hizo sentir en los aeropuertos.

Con sutileza, Villarruel camufló un premio a la casta del Senado para reducir riesgos: anunció que desde el lunes habrá un empadronamiento del personal y en agosto marcarán huellas digitales de ingreso y egreso, un sistema que Gabriela Michetti instaló y nunca aplicó. Los molinetes quedaron en desuso.

La resolución de la secretaria administrativa del Senado, María Laura Izzo, esconde una trampa: excluye a los empleados temporales asignados a los despachos. Esto les permite a las autoridades de bloque continuar pagando sueldos a residentes en otras provincias. En 2022, Cristina Kirchner -que nunca quiso instaurar el sistema dactilar- desafectó a centenares de colaboradores radicales que no pisaban Buenos Aires.

Villarruel senado 1.jpg Los senadores tendrá un nuevo aumento del 9% para junio.

Es el segundo gesto de la vicepresidenta a la casta, luego de permitirle votar a libro cerrado y sin debate un aumento. Menem juega a diferenciarse de Villlarruel: firmó por su cuenta un incremento, sin permitir que se vote en el recinto. Su bandera será que en Diputados las dietas subieron menos que las jubilaciones y son la mitad que en el Senado.

Menem y Villarruel tienen un desafío por delante: proteger a Sandra Pettovello de las citaciones de la oposición por el acopio de alimentos. La ministra de Capital Humano no quiere hablar. Nadie le dijo que en estos casos es como activar una olla a presión. Puede explotar si se la deja en el fuego el tiempo suficiente.