La oposición negocia su fórmula jubilatoria, pero se complica el FONID y el presupuesto de universidades

Germán Martínez (UP), con Hacemos Coalición Federal, junto a la UCR, dominan la oposición.

Como explicó Letra P , la UCR, que aceleró el debate de las casas de altos estudios en una sesión especial, prefiere que llegue al recinto en otro momento. La vuelta del FONID (un aporte de la Nación a los salarios docentes que Milei eliminó) fue promovida por Unión por la Patria (UP), pero el resto de la oposición también firmó dictámenes.

A las 14, UP citó a otra sesión, con esos expedientes, los del FONID y Universidades. El resto de la oposición no asistirá y si el peronismo tampoco ocupa las 99 bancas unas horas antes, ninguna sesión podrá iniciarse y será todo ganancia para el Gobierno. Parece que no es lo que ocurrirá, aunque restan reuniones el martes por la mañana.