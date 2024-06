Alimentos retenidos: el kirchnerismo y la UCR citaron a Sandra Pettovello para que dé explicaciones

La nota fue presentada mientras se desarrollaba la comisión que, como anticipó Letra P , fue convocada por su presidente, Pablo Yedlin (UP) para tratar los pedidos de interpelación a Pettovello, que este martes no pasaron el filtro del recinto. También hay proyectos de resolución que solicitan que la funcionaria realice informes orales, que se pasaron a la firma, pero no fueron oficializados porque aún resta que participe del debate la comisión de Presupuesto. Su presidente, el diputado José Luis Espert , no tiene previsto convocarla.

El trío de radicales pertenece al grupo díscolo del bloque conducido por Rodrigo De Loredo , quien hasta ahora prefirió no involucrarse en las denuncias por la retención de cinco mil toneladas de alimentos, que derivó en una denuncia judicial que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello .

Muy importante y urgente. La Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello fue citada a la Comisión de Salud y Acción Social de @DiputadosAR La convocatoria es para el martes 11/6 a las 13.30 hs. Hay muchos temas por informar y explicar. No se puede jugar a las escondidas. pic.twitter.com/d7dsHILDW3

La reunión de comisión tuvo la exposición de cada uno de los autores de los proyectos para convocar a Pettovello. Carolina Gaillard , de Unión por la Patria, anticipó que también consultará a la ministra por las denuncias de contrataciones truchas . “Además de cometer un delito, si no se reparte alimentos en 24 horas, es pasible de un juicio político porque suscribió el contrato que figura en un Google drive, con aportantes que se repartían contratos truchos”, sostuvo la diputada.

Nancy Monzón, de UP, pidió saber "si la ministra conocía o no conocía la cantidad de alimentos guardados en los galpones y por eso tiene que venir a dar explicaciones, bajarse de la soberbia porque el pueblo quiere saber”.

La socialista Fein consideró “muy importante" que la ministra recurriera a esta invitación porque el propio Gobierno ha reconocido irregularidades. Además, pidió “discutir con la ministra la situación de profunda vulnerabilidad y las políticas que van a llevar adelante”.

La radical Carrizo exigió la presencia de Pettovello. “Fue un tema que atravesó toda la semana política, pero el problema viene desde febrero. Queremos saber qué pasó y queremos terminar con la política de la adivinanza”, aseveró.

El oficialismo no tuvo defensores de la ministra. Asistió por La Libertad Avanza Pablo Ansaloni, pero no habló y se fue a mitad de reunión. Sí pidió la palabra la aliada María Cecilia Ibañez, del MID: propuso hacer un cuestionario y esperar una respuesta de Pettovello. Dubitativa, advirtió además que “la ministra hizo denuncias penales y está denunciada” y por lo tanto, sugirió, no le conviene presentarse a la citación.

La ministra silenciosa

En La Libertad Avanza, por ahora, no tienen el dato de que la ministra haya decidido abrir la boca. “Mientras ella no quiera venir, no vendrá. Pero puede venir algún funcionario del área”, respondieron a Letra P desde el oficialismo del Congreso.

En definitiva, fue el modus operandi utilizado por Pettovello este año, quien no asistió a exponer sobre la ley ómnibus XS y, en su lugar, envió a sus secretarios. Uno fue el de Educación, Carlos Torrendel, quien también puso el cuerpo para debatir sobre presupuesto universitario.

Para hablar del acopio de alimentos debería asistir la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, donde relevó a Pablo De la Torre, acusado de retener alimentos. No se descarta que pueda asistir Lilia Gianni, la representante legal del Ministerio que participa como mediadora.

Yedlin explicó que la citación está en manos del presidente de la cámara baja, Martín Menem, quien debe elevarla a la ministra para que responda. “La idea es hacer algo estructurado, con el derecho a preguntar, darle oportunidad que se exprese con su equipo”, anticipó.