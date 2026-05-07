Diego Santilli se juntó con seis gobernadores en el inicio de una nueva gira para buscar votos federales

Diego Santilli sumó su foto con los gobernadores mineros que se reunieron en San Juan este jueves. El anfitrión Marcelo Orrego , Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) participaron del encuentro en el que, según todas las fuentes consultadas, sólo se trabajó en la agenda del sector.

El encuentro abre un nuevo capítulo en la gira federal del ministro del Interior, en la previa de los debates en el Congreso , donde La Libertad Avanza quiere recuperar el protagonismo dejando atrás el escándalo que pone en el centro del debate a Manuel Adorni .

Con el presidente Javier Milei volviendo de Estados Unidos, el jefe de Gabinete fue el principal ausente de la visita a Cuyo que, por el Día de la Minería, sumó las presencias de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques ; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ; y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem .

El ministro del Interior compartió un almuerzo con los mandatarios provinciales en la previa del lanzamiento de la Mesa Federal Minera . A pesar del hermetismo con el que la agenda de Santilli se maneja desde su arribo al gobierno libertario, el gobierno de San Juan dio cuenta de la posibilidad abierta para avanzar con el traspaso de la Ruta Nacional 153, tal como se hizo con el decreto de traspaso de obras en las rutas 20, 40 y 150.

También hubo anuncios para las otras provincias que piden por su participación en lo que imaginan como la siguiente tanda de anuncios en torno a la obra pública a lo largo del país. Mendoza, por ejemplo, aguarda por la parte de la Ruta 40 que se extiende en su territorio.

En las próximas semanas, Santilli continuará con las reuniones buscando apoyos provinciales para las iniciativas oficialistas. La principal, a pedido de Karina Milei, es la reforma electoral que busca eliminar las PASO como objetivo central. Allí, el bloque libertario enfrenta su primer problema ya que algunos de los gobernadores que siempre funcionan como aliados para empujar los proyectos de la Casa Rosada, ya se manifestaron en contra.

Karina Milei Santilli Gobernadores

Con esa agenda entre ceja y ceja, Santilli recibió el martes al salteño Gustavo Sáenz y en su viaje en San Juan sumó el apoyo de Orrego. Antes, ya había cerrado un acuerdo por los votos que responden a uno de los aliados del gobierno, Rogelio Frigerio.

Otra foto sin Manuel Adorni

Aunque no sea parte de la conversación, en el Congreso también se anotan los debates que buscan interpelar a funcionarios nacionales, con Adorni a la cabeza.

El jefe de Gabinete se convirtió en una especie de mancha venenosa para el oficialismo, pese a la incondicional banca del presidente Milei que desde Estados Unidos, aseguró el miércoles que “ni en pedo" lo correrá de su cargo.

marcelo Orrego y Diego Santilli Marcelo Orrego y Diego Santilli en San Juan.

Sin embargo, el exvocero no logra que ese apoyo se traslade más allá de las fronteras del círculo chico de la mesa presidencial, que semana a semana lo reúne con su mesa política. Cuando Karina Milei lo subió a un avión para llevarlo a recorrer Vaca Muerta, el gobernador Rolando Figueroa encontró la excusa para no verse obligado a recibirlo.

Esta vez, el que encontró una razón para pegar el faltazo a un encuentro en el que viajó hasta el ministro de Justicia, fue el propio Adorni. En la Casa Rosada aseguraron que debía asistir a una reunión del Directorio de YPF y de esa manera, le ahorraron excusas a los seis gobernadores que se juntaron con Santilli en San Juan.