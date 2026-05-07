Córdoba: el paso de Axel Kicillof activó la interna K y La Cámpora arma su acto con el lema "Cristina libre"

La interna del peronismo no conoce de fronteras geográficas y este mes tiene su réplica en Córdoba . Apenas unos días después de que Axel Kicillof aterrice en tierras mediterráneas, el ala dura del kirchnerismo local, comandada por Gabriela Estévez , prepara una charla abierta con el sello del Instituto Patria para reafirmar la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner .

Con fecha pautada para el 14 de mayo, con posibilidades de modificación, el evento -que puede leerse como una contracumbre K- no contaría con figuras centrales del sindicalismo y el ámbito universitario. Oficia como una respuesta directa a la intención del gobernador de desperfilarse y quedar alejado de su pasado en el cristinismo.

Como contó Letra P , el núcleo duro del kirchnerismo y La Cámpora salieron a dejar claro que la libertad de la expresidenta es una condición política excluyente para respaldar candidaturas presidenciales en 2027.

Este viernes, el gobernador bonaerense llegará a Córdoba con una agenda que combina lo institucional y lo académico . Con paradas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) , Cosquín y un cierre sindical en el congreso de FATSA en La Falda , Kicillof busca perforar el techo de la provincia más esquiva para el kirchnerismo, apostando a una construcción transversal que incluye a sectores del gremialismo y la universidad.

Sin embargo, en los pasillos de la política local, su visita se lee como un desafío directo a la estructura de la organización que conduce Máximo Kirchner . La ausencia de referentes camporistas en la comitiva de recepción del gobernador es el dato que confirma el frío glacial que domina la relación.

La respuesta del Instituto Patria: "Cristina Libre"

La réplica no se hizo esperar. Para el próximo jueves 14 de mayo a las 18 horas, la diputada nacional Gabriela Estévez ha convocado a una charla abierta bajo la consigna "Cristina Libre". Aunque hay posibilidad de modificación en la fecha del evento, la organización comandada por la diputada nacional de Unión por la Patria está en marcha.

gabriela estevez cfk libre Gabriela Estévez, organizadora y moderadora de la charla.

El escenario elegido es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El panel es una foto de la "vieja guardia" y el núcleo duro K: el exsenador Oscar Parrilli, el exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el diputado nacional Carlos Castagneto, los mismos disertantes que, una semana antes, dicen presente en la Universidad del Litoral, en Santa Fe.

Bajo la moderación de la propia Estévez, la actividad funciona como una marca de cancha frente al avance de agendas que buscan jubilar la centralidad de CFK.

Vacío sindical y académico

A pesar del despliegue de figuras nacionales, el evento de Estévez enfrenta un obstáculo histórico y persistente: la resistencia del movimiento obrero organizado de Córdoba.

Consultados sobre la participación en la charla "Cristina Libre", desde el entorno de la CGT Córdoba y otros sectores gremiales clave fueron tajantes en Letra P: “El ámbito sindical es un terreno donde el kirchnerismo nunca logró prender”.

Así como analizan estar presentes en algunos de los eventos de agenda de Kicillof, en esta oportunidad manifestaron que "es muy difícil que el sector asista”.

Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba Axel Kicillof junto a Héctor Daer, su sherpa en el viaje a Córdoba

Mientras Kicillof intenta seducir a las bases sindicales con su rol de gestión (como el caso de FATSA), el camporismo de Estévez podría quedar confinado al ámbito académico y militante, evidenciando la dificultad de romper el aislamiento fuera de las fronteras de la universidad.

Sin embargo, varios referentes universitarios alineados al kirchnerismo no han confirmado su asistencia, otros prefieren no estar presentes. El escenario no es algo a ignorar. El 20 y 21 de mayo hay elecciones universitarias y los distintos actores de la contienda de la Casa de Trejo enfocan energías en la campaña.