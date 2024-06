Golpazo para Javier Milei: el kirchnerismo, la UCR y fuerzas provinciales votaron una suba de jubilaciones

El acuerdo fue digitado, quirúrgicamente, por los referentes de la Unión por la Patria y de la oposición no peronista, referenciada en la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica.

Entre estas bancadas fue necesario negociar la letra chica y la manera de evitar costos políticos, para lo cual UP aceptó que se rechace su dictamen y luego votar el del resto de los bloques, con las modificaciones acordadas.

El único punto de discordia en la oposición durante el debate por el articulado fue sobre las jubilaciones de privilegio a quienes hayan ocupado la presidencia y la vicepresidencia. La UCR quiso eliminarlas, pero perdió la votación con UP y HCF, en un reñido 111 a 109.

Las jubilaciones de Javier Milei

El proyecto aprobado en la cámara baja mantiene los dos temas que estaban espejados en los dictámenes de UP y de la oposición no peronista: sostener el ajuste por inflación dispuesto por Milei y subir un 8,1% los haberes en abril, junto al 12,5% que dispuso el Gobierno. La norma busca compensar la inflación de enero.

La diferencia no es menor porque sobre el haber consolidado se aplica la movilidad. Ese es el cálculo que complica las cuentas del Gobierno: la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó un costo fiscal de O,41% del PBI. El monto sería mayor si se tiene en cuenta que Milei ya no podrá incumplir compromisos con las provincias.

La fórmula votada por la oposición se completa con un aumento anual que contempla el 50% de la suba del salario real (por encima de la inflación). Esa variable surgió de una idea de María Eugenia Vidal, del PRO, quien cuestionó el consenso del resto de la oposición.

Como había anticipado LetraP, el aspecto más difícil de consensuar entre estos bloques fue el compromiso de pago a las cajas de las provincias, porque UP se negaba a la propuesta opositora de cancelarlos con la liquidación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), promovida por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Para la unidad optaron por un camino alternativo, que consistió en comprometer para las provincias una porción de las asignaciones específicas de gravámenes que van a ANSES, como el Impuesto al cheque, el Impuesto PAÍS y el IVA.

Se trata de un truco contable para evitar que Milei pueda negarse a pagarle a las provincias, como hizo en enero con la excusa de realizar auditorías. Con esta restricción, el Presidente sólo podrá ahorrar presupuesto de ANSES si no paga las jubilaciones.

Las nuevas jubilaciones

Otro acuerdo de la oposición fue por el haber mínimo: la UCR y HCF pedían que fuera equivalente a la canasta básica de alimentos (calculada en 260 mil pesos) y UP reclamaba un 20% más.

Se consensuó que sea el 1,09 de la canasta. El radicalismo se convenció porque, al tomarse la inflación de dos meses previos, se cubriría ese rezago.

El titular de Diputados, Martín Menem, sintió el impacto de la derrota y trató de evitarla. En diálogos privados, propuso sin éxito a los jefes de las bancadas pasar a cuarto intermedio. Hasta hubo una reunión con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, para intentarlo. Ya era tarde.

La sesión comenzó con varios gestos de la oposición dialoguista al Gobierno, al postergar el tratamiento de los proyectos para restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el aumento del presupuesto universitario. También en el recinto se bloqueó un pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El debate de jubilaciones empezó con un anticipo de la negociación en curso, por parte de Itaí Hagman, de Unión por la Patria. “No estamos dispuestos a liquidar el FGS y no vamos a permitir que se vuelva al régimen de capitalización individual, que deja a dos tercios de los adultos mayores fuera del sistema”.

"Dime con quién votas"

Pasada la medianoche, los discursos de cierre fueron un pase de facturas entre las fuerzas. Nicolás Massot, de HCF, cuestionó al Gobierno por haber intentado ajustar las jubilaciones y recordó su experiencia en Cambiemos. “En 2017 por un vivo que se comió un trimestre nos comimos una flor de quilombo. Ahora, hay un vivo que se comió medio mes y nadie se hace cargo”, reprochó.

“Lo que querían -continuó el diputado- era aprovechar lo malo de la fórmula anterior, comerse 15 meses de rezago y cuando la inflación empiece a bajar, subirse a las bondades de la nueva fórmula”.

El jefe del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, justificó su alineamiento con el kirchnerismo. “Hemos defendido la ley de bases y no salimos corriendo a voltear un DNU. Pero no tiene nada de nuevo cortar el hilo por lo más delgado”.

Cristian Ritondo del PRO, no lo perdonó. “Nos queríamos presentar a este show del radicalismo y su nuevo socio, el kirchnerismo. Vengo escuchando discursos para excusarse de la culpa, de lo queremos ayudar, aunque lo estamos cagando”, protestó y cerró con una chicana: “Dime con quién votas y te diré quién eres”.

Germán Martínez, de UP, pidió defender la política y justificó su pacto con la UCR. “Yo hice un acuerdo político con usted, presidente (por Menem) y con el PRO para repartir lugares en comisiones. Y no salió bien”, recordó.

La Libertad Avanza tuvo dos oradores de cierre: el chubutense César Treffinger y la neuquina Nadia Márquez, de ascendente poder en el bloque. “No nos dicen de donde vamos a sacar la plata y no somos magos. No vamos a imprimir, porque no somos kirchneristas”, cerró la libertaria antes de la votación que implicaría un golpazo para Milei.