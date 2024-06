Efecto jubilaciones: Victoria Villarruel teme una rebelión y apura una reunión con aliados para asegurar la ley ómnibus

Villarruel decidió anticiparla, aun cuando su idea podría fracasar porque algunos referentes avisaron que no les será fácil cambiar los pasajes de avión llegar antes a Buenos Aires. Además, la vicepresidenta quiere reunirse al mediodía del lunes con las autoridades de los bloques aliados, como el PRO, UCR, Unidad Federal y los partidos provinciales.

En ese encuentro se pasará en limpio qué artículos pueden caerse y cómo tratarlos para que la sesión no haya sorpresas, ante el fantasma del debate por la ley ómnibus original en Diputados. Ganancias, la privatización de Aerolíneas Argentinas y -en menor medida- la delegación de facultades, siguen con riesgo de ser rechazados.

En el oficialismo pretenden debatir por títulos y abrir sólo los capítulos y artículos en los que haya diferencias. Preocupado por no llegar a un acuerdo, el jefe del bloque de LLA, Ezequiel Atauche , recorrió despachos esta semana para notar las diferencias que persistían.

La agenda de Victoria Villarruel

Fuentes del Senado explicaron a Letra P que anticipar la previa de la sesión no tiene que ver con el fracaso del martes, sino que a la necesidad de llegar “más ordenados a la sesión”.

Lo cierto es que la decisión se tomó recién después del golpe que recibió la administración libertaria en la cámara baja del Congreso y no intervino nadie del Poder Ejecutivo. Los voceros de la Casa Rosada informaron a Letra P que, al menos por ahora, Guillermo Francos no tiene agenda en el Senado. En el Gobierno insisten con un poroteo que los beneficia con 38 votos confirmados, uno más que la mayoría. Suman a toda la oposición no peronista, a excepción del radical Martín Lousteau.

Para dictaminar, la última firma fue la del santacruceño José María Carambia, quien a cambio consiguió una suba del 3 a 5% de las regalías mineras. Esta semana, hubo un fuerte lobby minero para eliminar ese artículo, lo que le impediría al Gobierno llegar a una mayoría. La UIA también activó llamados para bloquear el Régimen de Incentivos a las Grandes Empresas (RIGI).

Carambia hace dupla con Natalia Gadano. Fuentes del entorno de la senadora señalaron a Letra P que evalúa bloquear la ley ómnibus si el gobierno vuelve a amenazar con vetar la suba de jubilaciones. Si el binomio sostiene esta postura, no habrá sesión posible.

Los temas que se caen

Durante el debate en comisiones, como contó Letra P, la dupla santacruceña tiró otra idea: votar primero la reforma fiscal, esperar que se sancione, para recién después avalar la ley ómnibus.

En los últimos días hubo conversaciones informales entre varios referentes dialoguistas para evaluar esa posibilidad. El Gobierno no está de acuerdo y quiere obligar a los santacruceños a tomar o dejar el premio de las retenciones mineras. Son $ 20 mil millones anuales.

La reforma de Ganancias no tiene los votos para ser aprobada, porque los gobernadores del sur se ganaron el recelo de sus colegas norteños por haber logrado una deducción del 22% de los mínimos imponibles.

Que defina Diputados

En el Gobierno creen que el capítulo Ganancias será rechazado con más de 40 votos, pero sin los 48 necesarios para los dos tercios: de ese modo, en el recinto de Diputados podrá insistir con la versión original.

La privatización de Aerolíneas no tiene los votos en el Senado y en el oficialismo ya diseñan un método de votación para dejarla afuera. Propondrán un texto alternativo durante la sesión. No tienen decidido si en Diputados defenderán el texto tal como lo votaron.

Las facultades delegadas están en riesgo porque no las quiere votar el radical Pablo Blanco. Los santacruceños podrían rechazarlas y la Casa Rosada no tendría los votos suficientes.

Como explicó Letra P, Francos sólo aspira a que los proyectos pasen a Diputados, donde confían en ratificar la versión original de los artículos que sean modificados en el recinto de la cámara alta. Por si acaso, el jefe de Gabinete hizo algunos llamados.