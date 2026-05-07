Rebelión en la granja de Javier Milei (adentro y afuera)

Si hubiera que tomar en serio la narrativa oficial de los felinos, los patitos y demás animales, podría decirse que la porfía de Javier Milei y Karina Milei en abrazarse al collar de melones de Manuel Adorni desató una verdadera rebelión en la granja .

Tambén, que probablemente nada vuelva a ser igual tras esta saga dentro de ese elenco en el que mandan la adulación y el revanchismo.

Resultó elocuente la filtración, desde "fuentes del oficialismo" citadas en una nota de Jaime Rosenberg publicada en La Nación , de que al menos Patricia Bullrich planteará, en la reunión de gabinete prevista para este viernes a la tarde, al regreso del Presidente de Los Ángeles, la necesidad de que el inútil Adorni dé un paso al costado para no seguir afectando la gestión con sus infinitos escándalos patrimoniales.

"Una de las voces que, según esas fuentes, se oirán en presencia de Adorni y el propio Milei, será la de Bullrich, exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. 'Patricia ya le dijo al Presidente lo que piensa y lo que cree que hay que hacer. El viernes lo va a repetir’, anticipan cerca de la exministra, que (el miércoles), en el contexto de una breve gira por Chile, se reunió con el presidente José Antonio Kast ", escribió el periodista. Una reunión de perfil muy alto, cabría añadir, casi de presidenciable.

Se trata de un gesto de independencia tal vez imperdonable y sin retorno, así como un desafío directo de la senadora a Karina M., quien a su vez respondió desautorizando las gestiones de la legisladora para juntar votos en la cámara alta diluyendo el ítem de la eliminación de las PASO en el proyecto de reforma electoral.

Lo anterior se suma al runrún que recorre a buena parte del Gobierno, donde muchos lamentan el daño político que asume la sociedad Milei Hermanos y resienten la obligación de posar sonrientes en fotos para sostener al sospechado.

devitt-caputo-bullrich-santilli-karina-milei-O6Y2XH3RNBDLVJI76QGQPZNPIQ Los principales referentes del Gobierno debieron posar con Manuel Adorni como gesto de respaldo.

El aumento de esa presión abre un nuevo frente de conflicto en el oficialismo que se superpone a la ya conocida interna entre El Jefe y Santiago Caputo.

La extrema derecha no para de sumar grietas hacia adentro y también fuera de sus filas.

¿Patricia Bullrich busca un triunfo blando?

¿Por qué permite Bullrich que se filtre su aparente rol de cabeza de la rebelión interna contra su jefe jerárquico y hombre que administra la voz oficial de Milei?

HHle4xpXsAI74el Alto, alto perfil: Patricia Bullrich se reunió en Chile con José Antonio Kast.

En principio, podría pensarse que busca posicionarse individualmente por encima de los escándalos de Adorni Propiedades y Adorni Travel, en un intento de no pagar el pato en términos de imagen y de potencial electoral.

Eso supondría que Bullrich empuja el apartamiento del nuevo rico. Sin embargo, también podría especularse con que trata de apropiarse del rédito de una situación que intuye en vías de definición inevitable, cosa que ya hizo en más de una ocasión durante su extensa trayectoria política zigzagueante en términos de lealtades y sólo signada por el bullrichismo a ultranza.

En tal caso, buscaría un triunfo blando.

Javier Milei, vocero del vocero

La duda entre la ofensiva y el aprovechamiento queda instalada por la coincidencia de elementos contrastantes.

Por un lado, el propio Milei arrancó la jornada al insistir desde Estados Unidos en su respaldo al jefe de Gabinete. Desmintió publicaciones que daban cuenta de una supuesta propuesta de Toto Caputo para que Pablo Quirno asumiera en lugar del funcionario sospechado de enriquecimiento ilícito (como cuantificó Guillermo Villarreal en Letra P, Adorni gastó en dos años el equivalente a dos siglos de salarios mínimos). Infaltable: el deschavetado extremista embistió contra las "basuras inmundas" que, calcula a ojo, constituyen el 95% del universo de los periodistas del país.

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Sin embargo, lo más sustancial llegó por la noche. En declaraciones a La Nación +, cedió a un reclamo de Bullrich –algo más tenue, el que esta se animó a formular en on– de que el acusado anticipe y haga pública su declaración jurada –¿habrá magia?–, pero amonestó a su exministra: "Lo spoileó a Manuel", se quejó, dando a entender que eso iba a ocurrir de todos modos. ¿El verbo era, en verdad, "traicionar"?

Pasado de cortisol, acaso por la diferencia horaria con la gran ciudad californiana, y en medio de un aluvión de "digamos, o sea", increpó a los amigables Luis Majul y Esteban Trebucq como si fueran empleados maltratados y actuó como vocero de su vocero: Adorni "ni en pedo se va", anunció. Fino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElEconomista_/status/2052351675038326979&partner=&hide_thread=false MILEI: "NI EN PEDO SE VA ADORNI" pic.twitter.com/VW3FbL2zhL — El Economista (@ElEconomista_) May 7, 2026

Consultado por las internas en el gabinete, golpeó la mesa. "El que toma las decisiones y decide quiénes me acompañan soy yo, y si a alguno no le gusta, se tendrá que fumar qué decido y, si no, se va. Mire qué fácil", advirtió. Puerta abierta para Bullrich.

"No voy a ejecutar a una persona honesta", puso las manos en el fuego al descubrir por fin el principio de inocencia. Sin embargo, el periodista Ariel Zak reveló a la misma hora en C5N que Adorni trató de orientar por chat la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien se autoincriminó al confesar que remodeló la casa de Exaltación de la Cruz por 245.000 dólares en negro. Eso podría considerarse obstrucción de justicia, lo que le podría valerle al sospechado un futuro de prisión preventiva.

Por otro lado, mientras el hijo de una de las jubiladas-acreedoras que le vendieron el departamento de Caballito ratificaba en sede judicial el compromiso de un pago en negro de 65.000 dólares, se conocía que Adorni gastó otros 14 millones de pesos para amueblarlo y el juez Ariel Lijo le levantaba el secreto fiscal a él y a su esposa Bettina Angeletti, impactó otra noticia difundida en C5N.

Se trató de un posteo en Instagram, justamente, de Angeletti, quien señaló que "para avanzar siempre hay que dejar algo atrás". ¿Simple consejo de una coaching ontológica exitosa o presagio de un final que se empezaría a cocinar en familia?

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Aunque el hombre radiactivo por ahora se queda por decisión de Milei, es curioso que ciertas usinas insistan con la mención de hombres ligados al ministro de Economía para calzarse sus zapatos. Eso sería coherente con la impaciencia del Caputo mayor para que el Gobierno se reordenase políticamente, de modo de aliviar la carga que el caos actual le añade a la economía. Pero, por otro lado, podría considerarse una picardía dentro de la endemoniada interna oficial para, justamente, esterilizar esa vía sucesoria, toda vez que se sabe que quienes entran como papas a los cónclaves suelen salir como simples cardenales.

Las huestes de Karina Milei reaccionan

La danza de nombres no se detiene y refuerza la duda de si se los lanza –siempre desde adentro, más vale– para promoverlos o para fulminarlos. El ultrakarinista Martín Menem reaccionó para que se lo deje de postular.

"Banco a Manuel Adorni. No hay posibilidad de que lo reemplace", afirmó en El Cronista stream.

Esa hipótesis es curiosa: el nombre del presidente de la Cámara de Diputados fue ampliamente mencionado en el marco de uno de los primeros escándalos que sacudieron al Gobierno, el Karinagate de las presuntas coimas del "tres por ciento" y desvíos del presupuesto destinado a las personas con discapacidad. No sea cosa que por soltar un lastre, los Milei terminen comprando una nueva crisis con una figura acaso complicada para pasar el filtro de un simple Veraz.

Javier Milei suma "enemigos" adentro y afuera

Como el origen de esas versiones no es la oposición ni el periodismo sino el propio elenco oficial, cabe plantear un escenario de agrietamiento y fatiga de material en el Gobierno. Dado lo que se sabe sobre el trato stalinista que la secretaria general de la Presidencia dispensa a los "traidores", el futuro de la extrema derecha se llena de sombras. Más aun, cuando la mamushka de guerras mileístas se proyecta al propio establishment de economistas que, se supone, debería apoyarlo y a los segmentos del Círculo Rojo que los escuchan con atención.

Captura de pantalla 2026-05-06 a la(s) 6.33.36p.m. Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei, el triángulo de hierro incandescente.

Resultó elocuente la balacera tuitera desatada entre Domingo Cavallo, Milei y el equipo económico, pero también los artículos poco elogiosos que dedicaron en los últimos días al fenómeno barrial biblias del liberalismo como The Economist y el Financial Times.

El padre de la convertibilidad no es el único economista de la derecha que cuestiona aspectos centrales del plan en curso. En ese universo hay que sumar a referentes como Carlos Melconian, Martín Redrado y Carlos Rodríguez entre una fila cada vez más larga. Con diferentes énfasis en cada caso, cuestionan el tipo de cambio, la persistencia del cepo para las empresas, el amesetamiento de la inflación, la destrucción del consumo interno y la contabilidad creativa que permite llamar "superávit fiscal" a lo que es en verdad deuda flotante generada por la decisión de pisar gastos devengados.

En una entrevista con el periodista Maximiliano Montenegro en el stream Ahora Play, Cavallo se despachó largamente y en tono muy crítico de algunos de esos asuntos –sobre todo del mantenimiento del cepo– y se permitió cuestionar la solvencia profesional no sólo de Toto Caputo, sino también la del propio Milei.

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Al primero lo ninguneó como un mero "trader" sin visión teórica ni "base conceptual", a la vez que le agitó, por contraposición, la figura de su enemigo íntimo Federico Sturzenegger. Al Presidente le reprochó haberse dedicado a "filosofar" sobre historia de las ideas económicas y haber perdido contacto con la realidad.

Con la daga filosa de Cavallo clavada profundamente en su carne, el ministro olvidó su reclamo de frenar el dañino ruido extraeconómico –algo que le molestó a Karina Milei en una reunión de mesa política– y salió con los tapones de punta.

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Además de hacerse secundar por Los Picantes del Palacio de Hacienda –los receptores de créditos hipotecarios del Banco Nación Felipe Núñez y Federico Furiase, además de José Luiz Daza–, Milei se sumó al escarmiento.

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La línea de todos ellos fue achacarle a Cavallo errores de pronóstico –¿y ellos, con la inflación "cero coma…" en agosto?–, la creación del impuesto al cheque –el único, junto al que se aplica a los combustibles, que no se desploma como todo el resto de la recaudación– y la "violación sistemática a la propiedad privada", por el corralito y otras yerbas.

Curioso… Hasta la pelea de febrero del año pasado, cuando las primeras críticas de Cavallo en su blog desencadenaron la eyección de su hija, Sonia, de la embajada ante la OEA, Milei consideraba al cordobés "el mejor ministro de Economía de la historia". Ahora es Caputo.

Rencor, mi viejo rencor

A la condición de Cavallo como referencia aún importante de ciertos sectores poderosos, hay que sumar los rencores personales.

El propio involucrado aludió a esa cuestión en la entrevista con Montenegro, tanto por el tono encendido con el que atacó a Milei y a Toto Caputo como por haber señalado que el Presidente lo "bloqueó en X y en WhatsApp". "Si hay resentimiento, tratá (de) que no se note", le replicó, con cierta razón el segundo.

Aunque cueste entenderlo, lo personal no es una parte menor de esta historia. Con sus insultos, Milei se gana enemigos. Puede que la tirria con Cavallo le gane algunos puntos ante la parte amplia de la opinión pública que guarda un pésimo recuerdo del exministro de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, pero acaso eso no se haga extensivo al Círculo Rojo. Ahí a Milei empiezan a faltarle algunos apoyos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2051758163439837459&partner=&hide_thread=false LOS PERFILES DEL PODER Dudas por la micro y descontento por la agresividad



Impacta el caso Adorni. Búsqueda de un plan b que mantenga el rumbo. Rockstar en Los Ángeles.



https://t.co/4NoIoaLHmZ

@estebanrafele pic.twitter.com/waiNkOEhzt — LETRA P (@Letra_P) May 5, 2026

Esto es así tanto por la agresión que el plan económico supone para segmentos enteros de actividad –la industria, la construcción, el comercio– como por los modos groseros que imperan en la Casa Rosada. Paolo Rocca ya no disimula que pretende, dando aire a la reorganización del macrismo, fragmentarle el voto a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del año próximo.

El extremista de derecha, con todo, agacha la cabeza y arremete, aunque en esta coyuntura le vendría bien cierta contención.

La inflación bajó en abril desde la cima de marzo –en una semana se sabrá cuánto–, pero el festejo durará sólo un mes, hasta que mayo ratifique la maldita meseta del dos y pico.

La actividad, en tanto, rebotó en marzo, pero los datos de abril que comienzan a conocerse preocupan de nuevo. El primero, el de los despachos nacionales de cemento portland –un indicador relevante de la marcha de la construcción–, marcó el mes pasado una caída interanual del 12,7% que revirtió con creces el breve rebote precedente.

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Mientras la Universidad de Buenos Aires (UBA) piensa cómo hace para no cerrar sus hospitales por el incumplimiento del Gobierno en girar fondos ya presupuestados, tres mil personas hacían cola a lo largo de diez cuadras en Moreno para obtener alguno de los 60 empleos que ofrecía el frigorífico Cabaña Don Theo.

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Atención, Presidente: no todos los sectores respetan tanto como el 95% de los periodistas su libertad para injuriar y calumniar.