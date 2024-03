Movilidad jubilatoria: Elisa Carrió no pudo poner fecha para tratar su fórmula y depende de Espert

La radical Karina Banfi presidió la reunión, donde se trató el pedido de Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica , que hace bloque con Hacemos Coalición Federal , para establecer un cronograma de tratamiento a los proyectos de movilidad jubilatoria y dictaminar no antes del 9 de abril.

La diputada prometió hacer gestiones con el economista. “Vamos a convocar para la semana que viene la reunión del otro plenario para debatir y decidir el calendario teniendo en cuenta la petición del diputado de HCF”, anunció.

Ferraro no quedó conforme. “Si tuvimos un mes para tratar la ley ómnibus, para los jubilados podemos discutir en 15 días”, propuso. Su urgencia no es casual: cuanto más tiempo pasa sin tratar el tema en el Congreso, más difícil es sancionar una ley para indexar las jubilaciones con retroactividad.

El lilito fue respaldado por el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, y el radical Tetaz, quien pidió un pronto tratamiento de los proyectos de movilidad.

Espert y Bullrich

Tetaz recordó que durante el debate de la ley ómnibus “el Gobierno propuso indexar la inflación desde abril pero no hacer nada de las anteriores”. El radical contó que le envió notas a Espert para que abriera la comisión, en función del artículo 109 del reglamento, pero no tuvo respuesta. Tal vez no la tenga en el corto plazo: es habitual que los presidentes de las comisiones de presupuesto pisen las agendas, a menos que sean emplazados en el recinto.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, jugó un pleno: envió a la diputada Silvana Giúdice a pedir que el debate por movilidad siga entre los asesores, una muestra de que el Gobierno quiere demorar el debate.

“Estamos abocados a la necesidad y urgencia de los jubilados, pero queremos hacerlo con sinceridad, sin impostación y sin apurar a nadie. Me sorprende que su bloque (la UCR) quiera emplazar algo que no puede. No es su voluntad, sino la de la Comisión de Presupuesto”, increpó Gíudice a Banfi.

La propuesta de la ladera de Bullrich no fue tenida en cuenta, aunque se salió con la suya: por ahora, no hay fecha para debatir movilidad jubilatoria. Depende de Espert.