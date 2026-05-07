Intendentes le exigieron a la Legislatura bonaerense liberar fondos municipales sin condicionamientos

Intendentes de distintas fuerzas le pidieron a la Legislatura bonaerense que acelere el envío de los fondos que los municipios deben recibir por el endeudamiento que tome el gobierno de Axel Kicillof . Además, impulsarán un proyecto para que esas partidas sean de libre disponibilidad y no queden atadas a áreas específicas, como establece la ley vigente.

El encuentro entre los jefes comunales, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara , y legisladores de diferentes bloques se dio durante el mediodía de este jueves. Fue un cara a cara que se esperaba tras varios reclamos desde los municipios por la situación económica y financiera que atraviesan. Con el cambio en la ley que se votó en diciembre, los intendentes pretenden una mayor celeridad en el giro de las partidas, que administrarían según la necesidad de cada distrito.

A pesar de que los presentes calificaron la reunión como positiva, aún se aguarda por una réplica en el Senado , que también está paralizado , sin la definición por la presidencia de las comisiones y sin sesiones a la vista. En la cámara baja se especula con que el próximo lunes estarían las designaciones para las comisiones y que el 28 de mayo podría sesionar, aunque es difícil pensar que para esa fecha pueda fijarse este tema. Es una negociación grande en la que deben interactuar todos los sectores de la política bonaerense.

Cumbre en Diputados

El encuentro comenzó a las 11 en el despacho de Dichiara. Por los intendentes estuvieron los radicales Franco Flexas (General Viamonte), Maximiliano Suescún (Rauch) y el massista Javier Gastón (Chascomús). También asistieron los diputados del peronismo Rubén Eslaiman y Juan Pablo De Jesús; el jefe del bloque PRO, Alejandro Rabinovich, y su par de UCR + Cambio federal, Diego Garciarena.

Los jefes comunales explicaron la urgencia de la situación, que los legisladores no desconocen, y pidieron darle tratamiento a una modificación de la ley de endeudamiento, que supone que el 30% de la deuda que tome el gobierno provincial debe pasar por una comisión bicameral. Ese órgano estudiaría el destino de los fondos, que serían fijados para las áreas de Infraestructura, Transporte y Cultura. Los alcaldes precisan usarlos para otros gastos, en algunos casos para pagar sueldos. Un bloque de la UCR prepara un proyecto con las modificaciones.

intendentes Intendentes Maximiliano Suescún (Rauch) y Javier Gastón (Chascomús)

Eso es un problema para la administración de Kicillof, que dejaría en manos de los distintos bloques legislativos el uso del 30% de los fondos para los municipios. Es decir, si la gestión bonaerense tomara deuda ante un organismo internacional para realizar obras, luego debe certificar que el dinero fue utilizado efectivamente para esos fines y no para gastos corrientes de un municipio. Será central la representación de todos los sectores políticos en esa discusión.

Negociar un mini presupuesto

La negociación incluirá al kicillofismo, el kirchnerismo, el massismo, el PRO, las dos corrientes radicales y el intendentismo representado en el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo, un espacio creado este año con más de 60 jefes comunales de todas las fuerzas. El oficialismo aún tiene el recuerdo de las conversaciones que se dieron en 2024 por el presupuesto y en 2025 por la mencionada ley de endeudamiento, en la que debió ceder demasiado para lograr la sanción. En el primer caso fracasó y gestionó todo el año con el ejercicio anterior.

Los intendentes saben que en este caso deberán ser protagonistas del debate, por eso quieren acelerar el ritmo de la Legislatura, que no tiene definidos sus actores. Diputados ya tiene los nombres para la bicameral: Rabinovich, Eslaiman, Garciarena, De Jesús, Mariano Cascallares, Mayra Mendoza y Carlos Puglielli. Los cinco del Senado no están definidos. Será una disputa similar a la que se da cada vez que se discute el presupuesto.

Mayra Alejandro Dichiara, Mayra Mendoza, Rubén Eslaiman y Facundo Tignanelli.

En aquella negociación de diciembre por el endeudamiento, la Legislatura logró imponerle a Kicillof que, en lugar de distribuir los recursos por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), se hiciera mediante un esquema mixto: 70% por esa vía y el 30% para programas provinciales destinados a municipios que serán ejecutados por los ministerios de Infraestructura, Medio Ambiente y Transporte. Siempre, luego de la revisión de la comisión bicameral encargada del seguimiento de la deuda, que todavía no se conformó.

La respuesta de la Legislatura bonaerense

Durante la reunión de este jueves, los legisladores plantearon la conformación de una mesa de trabajo entre representantes de la Cámara de Diputados y del Senado provincial, representantes de los municipios y también del Poder Ejecutivo, para analizar la normativa vigente y trabajar en posibles modificaciones y herramientas complementarias.

Documento escaneado

Incluso, no descartaron la creación de una nueva Ley que contemple todas las necesidades y urgencias que son comunes a los 135 municipios bonaerenses, cuya emergencia económica fue incorporada en la ley provincial 15.557 al momento de sancionar el Presupuesto de este año.