Jubilaciones: pases de factura en el PRO por las ausencias en la votación

De repetirse estas mismas cuatro ausencias, pueden ser decisivas para que el oficialismo no consiga el tercio de votos necesarios para sostener el veto presidencial.

Como explicó Letra P , en esa instancia, Menem debe garantizar la presencia de 13 colegas que dejaron sus bancas vacías para no sufrir otra derrota, que dejaría a Milei con la obligación de eliminar las jubilaciones.

Vidal tenía un dictamen de minoría para pagar el aumento a los jubilados en 12 cuotas , pero no logró convencer a Milei de aceptarlo. La exgobernadora cuestionó a la oposición en el recinto y no se quiso quedar.

Lospennato, quien suele asistir a Menem en la estrategia parlamentaria, esta vez no quiso ayudarlo. La diputada prefería que su bloque se abstuviera y que, de esa manera, prosperara el dictamen de Unión por la Patria. Esta postura la acompañaron Baldassi y Romero, quienes se fueron el recinto junto a la secretaria parlamentaria del bloque y Vidal. El cordobés es el más rebelde: no descarta rechazar un veto presidencial. Su excusa sería que el dictamen aprobado es de la UCR.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1796950610501108074&partner=&hide_thread=false Hay senadores/as que no cuestionan que no haya candidatas a la Corte? En unos días sabremos si la lucha por la igualdad de oportunidades que muchos senadores/as dicen defender era real o puro oportunismo político. pic.twitter.com/N5Gw3OiPsK — Silvia Lospennato (@slospennato) June 1, 2024

Por cuestiones personales, no participaron de la sesión Aníbal Tortoriello, Belén Avico y Héctor Stefani, pero colaborarán sin problemas con el Gobierno en caso de tratarse de un veto. Fue uno de los temas que Ritondo le aclaró a Menem en su despacho.

El descuido de Menem

El riojano no advirtió que, si bien la derrota era inevitable, debía exhibir al menos un tercio de los votos para no quedar en debilidad. Le alcanzaba con ajustar los aliados. La presunción de que revertirá el escenario si llega a tratarse un veto presidencial no alcanzó para calmar a los mercados. En el Senado, se sabe, el oficialismo está más lejos de reunir la tercera parte de las bancas.

En el bloque PRO creen que el cuarteto ausente pagará el costo de haberse ido del Congreso. "Cobraron en las redes sociales y en los medios más de lo que se imaginaban. Les salió mal: nuestro votante no quiere acuerdos con el kirchnerismo", sostuvo ante Letra P un referente de la bancada.

En el macrismo celebraban que se haya viralizado la frase de Ritondo para cerrar su discurso: "Dime con quién votas y te diré quien eres". Destacaban la desesperación con la que el jefe de la UCR Rodrigo De Loredo festejó la votación con el Pro para eliminar las jubilaciones de privilegio. "Volvieron primos", fue la frase del cordobés.

Privilegios, adentro

La votación del artículo 11, que elimina las jubilaciones de privilegio a expresidentes, sumó al mal clima en el PRO. Rápido de reflejos, Ritondo observó en el recinto que UP y UCR iban a dividirse y apostó a interceder a favor de los últimos para eliminar el artículo. La Libertad Avanza siguió su juego.

El artículo se cayó por dos votos y, por lo tanto, las siete bancas vacías del PRO fueron decisivas. La sorpresa fue que, para ese momento, se sumaron otras tres ausencias, las de Álvaro González, Germana Figueroa Casas y Daiana Molero. LLA también perdió tres aliados: Oscar Zago, Eduardo Falcone y Carolina Píparo.

Según supo Letra P, Figueroa Casas y Molero quisieron saber más detalles del cambio de rumbo de la votación -en principio se iba a votar todo en contra-, pero no había tiempo para chatear y decidieron abandonar el recinto. González fue hasta diciembre el principal ladero de Horacio Rodríguez Larreta. Quedó sin brújula.

Figueroa Casas creía que había que estudiar mejor el tema. Meticulosa, elaboró un trabajo comparativo y no encontró un país en el que los exjefes de Estado no tengan al menos un retiro garantizado. En México se redujo, pero no se eliminó.

Esta situación provocó algunos reproches en el grupo de chat del PRO. La más enojada, según supo Letra P, fue Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich, quien se lamentó por las ausencias que impidieron voltear ese artículo.

Lospennato se defendió. Respondió que fue mejor que las jubilaciones de privilegio no se eliminaran, porque eso hubiera dificultado el veto de Milei. Sus pares entendieron que cuando ese trámite llegue al recinto, estará para ayudar al Gobierno. La necesitarán.