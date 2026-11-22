León XIV pidió en Argentina “amistad social” y, desde el avión, exhortó a evitar el odio y el lenguaje violento. La amistad social duró menos de un día: Karina Milei ordenó apurar la reforma política y el Presupuesto, Patricia Bullrich retomó su juego propio y el peronismo posó en San Fernando sin Axel Kicillof . Hicieron click, pero al revés.

La propuesta papal quedó dicha en la UCA , ante sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos populares. León XIV planteó: “Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro, una auténtica ‘amistad social’ en los términos de Fratelli tutti, que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”.

Fratelli tutti es la encíclica de Francisco sobre la fraternidad. El pedido era para la dirigencia, no para la feligresía.

En la audiencia general del último miércoles, ya en Roma, el papa dijo que en la Argentina animó el compromiso con una sociedad justa y solidaria, según la doctrina social de la Iglesia. En el vuelo desde Lima había sido más concreto: habló de una polarización que no es casual y que en muchas situaciones fue “intencionalmente provocada”. Pidió que las diferencias de opinión no dejen a las familias sin poder hablarse.

León XIV escucha testimonios durante el Encuentro con el Mundo del Trabajo en la UCA

En Balcarce 50 se quedaron con la mitad del mensaje. “Maravillosa mañana”, dijo un funcionario, y Javier Milei compartió el video del avión con una frase: “Tremenda masterclass”.

Del pedido de bajar la violencia verbal no dijeron nada. Una fuente oficial aseguró que el Presidente “no va a perder nunca su genuinidad” y el vocero Adrián Ravier atribuyó sus formas a cuestionamientos de mala fe.

A Kicillof y al kirchnerismo los acusaron de haber querido apropiarse del discurso, aunque el gobernador bonaerense había acordado con la Iglesia no hacer uso político de la visita y recibió al papa en Claypole con un mate.

Un papa a la medida

Apenas el pontífice salió del país, Karina Milei le ordenó a la mesa política concentrarse en sancionar este año la reforma política y el Presupuesto 2027, que considera necesarios para la reelección de su hermano. Quedaron en pausa las reuniones con el PRO y el congreso de La Libertad Avanza. El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para suspender las PASO e intentará aprobarlo el próximo jueves en el recinto.

El dictamen llegó recién a las 20, después de que Bullrich lo anunciara al mediodía, porque Alejandra Vigo demoró su firma. La senadora cordobesa firmó junto a su jefe de bancada, Carlos Espínola, y al radical Flavio Fama, los tres en disidencia. Se reunieron 11 rúbricas, una más que las requeridas.

El acuerdo lo cerró el jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de descartar las colectoras en cargos legislativos que pedía la UCR. El texto limita los debates presidenciales al balotaje y elimina la veda electoral.

En el oficialismo creen que alcanzan 40 votos, tres más de los necesarios. El PRO guardó para el recinto su reclamo sobre Ficha Limpia: el proyecto abarca todos los delitos dolosos y el partido quiere limitarlos a los ataques contra las personas.

Patricia Bullrich, socia a medias

Bullrich fue a la mesa política y puso en pausa su rebeldía calculada. Le duró lo que dura un gesto. Horas después escribió que “el rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”, habló de “el proyecto” sin nombrar a Milei y pidió cambios en la política económica. Karina Milei -aseguran en su entorno- ya no la soporta, y los hermanos Milei jamás le habilitarían una interna si decidiera competir por la Presidencia.

En el mismo espacio sigue abierta la pelea de los Menem con Santiago Caputo, que celebró al papa en redes y se ganó el retuit del Presidente. El segundo trimestre del año próximo aparece como el momento de saber si hay ruptura, salvo que El Jefe decida adelantar el ultimátum.

Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ???



pic.twitter.com/F1caATFmGB — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 20, 2026

Milei salió a despejar la lectura de una interna. En diálogo con Eduardo Feinmann, por A24, dijo que Bullrich es su “socia política” y que “bajo ningún punto de vista” se irá del proyecto libertario. Atribuyó la versión al Círculo Rojo, que según él es parte del statu quo que pierde con este modelo.

La senadora había pedido alivio y una rebaja impositiva para las pymes: “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”. Había agregado que, para garantizar la reelección, “tiene que haber algunos cambios”.

El Presidente aclaró que ella no integra el grupo de economistas que propone flexibilizar la política monetaria, a quienes llamó “disparatados”, y descartó una ruptura. Mientras tanto, la senadora sigue como jefa del bloque oficialista y fue quien anunció el dictamen de la reforma política.

Unidad sin Axel Kicillof

El Frente Renovador reunió en San Fernando, por el Día del Militante, a buena parte de las tribus peronistas: Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, los senadores Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Juan Manzur, intendentes del conurbano, Natalia de la Sota, Leandro Santoro y Miguel Ángel Pichetto.

Juan Perón apareció recreado con inteligencia artificial y con un mensaje por Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa fue la figura central: nombró presidenciables a Zamora, Uñac y De la Sota y dejó su nombre para “llegado el momento”. El acto pidió “poner la unidad por encima de las aspiraciones individuales”.

Kicillof no fue invitado. Ricardo Quintela contó que a él sí lo habían convocado, pero se quedó afuera porque el encuentro divide más de lo que une. Máximo Kirchner visitaba a Sergio Ziliotto en La Pampa. Olmos ya avisó que, sin PASO, los peronistas tendrán que poner “mucha imaginación” para elegir candidato.

Es el mismo peronismo que, con memoria argentina, pudo reconocer en los discursos de León XIV su vocabulario histórico: justicia social, función social de la propiedad, un Estado que arbitra, una comunidad que se organiza desde abajo. Nadie lo dijo en voz alta ni salió a movilizar. Tres días después, la foto de unidad dejó afuera al gobernador que construye su candidatura en el conurbano.

El algoritmo, sin León XIV

Un día después de que el papa criticara los algoritmos y el lenguaje violento, Horacio Rodríguez Larreta difundió un video hecho con inteligencia artificial en el que da la orden de “derribar el muro” y una serie de explosiones destruye la General Paz.

La propuesta audiovisual superó las 800.000 visualizaciones en menos de 24 horas. El legislador Facundo Del Gaiso cuestionó las imágenes de explosiones a pocos días de la tragedia de Remedios de Escalada.

La polémica estaba incluida en el cálculo, porque en las redes las reacciones adversas también multiplican el alcance.

Un papa que cae bien

Una encuesta de Opina Argentina, hecha entre el 23 y el 25 de octubre, le dio a León XIV un 64% de imagen positiva: 71% entre los peronistas y 55% entre los libertarios.

Antes del paso del pontífice por el país, el 60% de las personas consultadas creía que la visita no iba a beneficiar ni perjudicar al Gobierno. Cae bien en los dos electorados y casi nadie esperaba que eso cambiara el escenario.

Los números de Milei no ayudan, con un rechazo superior al 60% y una aprobación cercana al 35%. Con un peronismo dividido, igual podría superar el 40% que la Constitución exige para ganar en primera vuelta.

El oficialismo quiere sancionar la suspensión de las PASO el próximo jueves. Ese voto va a mostrar cuánto queda de la amistad social.