El diario de León XIV: los perdedores del modelo y peronismo sin bombo en un lunes trágico para Javier Milei

León XIV pasó este lunes por el Cottolengo de Claypole y por la UCA, donde habló de discapacidad, empleo y tierra, techo y trabajo, la fórmula de Jorge Bergoglio . No nombró a Javier Milei , pero sus palabras resonaron contra el modelo libertario . El peronismo , sin bombos ni movilización, escuchó en la voz del papa su propia doctrina política.

El domingo, en el Palacio Libertad, el papa había cumplido con el protocolo del Estado y con un saludo a Victoria Villarruel que dio mucho que hablar. El lunes cambió de interlocutores. Empezó en Claypole, en el Cottolengo Don Orione , con residentes y trabajadores de un hogar que tuvo que ir a la Justicia para cobrar una deuda de $828 millones del Ministerio de Salud, la cartera que conduce Mario Lugones . Consiguió un embargo. El Gobierno asegura que regularizó los pagos antes de la visita.

Allí, León XIV dijo que el progreso de una nación se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad, cuestionó a las sociedades que viven detrás del éxito económico y del culto a la apariencia física, y les dijo a los residentes que sus vidas no son un peso para la sociedad, sino una bendición.

No habló del presupuesto ni nombró al Presidente. Según datos oficiales que analizó Chequeado, entre 2023 y septiembre de 2026 las pensiones por invalidez cayeron 5,9% y su monto promedio perdió 15,9% de poder adquisitivo. El Presupuesto 2027 propone cambios en el régimen y ya cosecha resistencias entre aliados del oficialismo.

León XIV, la discapacidad y un mensaje que interpela a Javier Milei desde el corazón del conurbano

La segunda estación fue la UCA, en Puerto Madero, ante sindicalistas, empresarios y referentes de los movimientos populares. El discurso fue aun más político que el del domingo, y más concreto. León XIV pidió políticas estables de pleno empleo, le asignó al Estado un poder regulador para el bien común y advirtió que la inteligencia artificial y la automatización desregulada pueden destruir puestos de trabajo. Los poderes públicos, agregó, deben velar para que eso no ocurra.

A las empresas les dijo que cuando el beneficio se vuelve el único criterio de éxito se convierten en una “estructura de pecado”. A los gremios les pidió que integren a los trabajadores precarizados e informales, y reivindicó a cartoneros, campesinos y artesanos, que “no esperan pasivamente la asistencia del Estado” y se organizan desde abajo.

Recuperó las 3T que Francisco repitió ante los movimientos populares, las llamó exigencias de la justicia social y recordó que la propiedad privada está siempre gravada por una “hipoteca social”.

Todo cabe en la Doctrina Social de la Iglesia: la dignidad del trabajo, el destino común de los bienes, el Estado que asume lo que las organizaciones menores no pueden. Nada de eso es nuevo. Francisco lo sostuvo durante todo su pontificado. Lo político está en el lugar y en el momento, con un gobierno que aplica un ajuste y una sala llena de dirigentes sociales.

Peronismo sin bombo

Quien lea el discurso con memoria argentina encontrará el vocabulario de otro movimiento. La justicia social es una de las tres banderas históricas del peronismo. La función social de la propiedad estaba en el artículo 38 de la Constitución de 1949. Un Estado que arbitra y una comunidad que se organiza desde abajo remiten a la comunidad organizada de Juan Perón, que bebía de la misma tradición social católica. León XIV no dijo peronismo y el peronismo tampoco lo dijo.

Axel Kicillof lo manejó así en Claypole. Recibió al papa con un mate con la leyenda “León XIV” y una réplica del corazón de Don Orione hecha por internos de la cárcel de Olmos. Había un acuerdo con la Iglesia: el gobernador participaba de la recepción y el resto quedaba en manos de la institución.

“Jamás pensamos hacer un uso político partidario de la visita”, dijeron en su entorno. Después reconocieron que no sabían hasta dónde iba a llegar el papa y que su mensaje “visibiliza esa realidad de la que venimos hablando”.

El escenario fue un conurbano donde el 36,9% de las personas vivía bajo la línea de pobreza en el primer semestre de 2026, según el INDEC, 4,3 puntos más que en el semestre anterior. En Almirante Brown, Fuerza Patria le sacó casi 26 puntos a La Libertad Avanza en las legislativas del año pasado. Kicillof construye desde ahí su candidatura para 2027, y esta vez no tuvo que pedirle nada al papa.

Quiénes estuvieron en Palermo

A la misa asistió Milei con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Por la Ciudad fue Jorge Macri. Entre los gobernadores estuvo Juan Pablo Valdés, de Corrientes. La presencia de mandatarios y dirigentes opositores fue acotada. Kicillof, que había recibido al papa en Claypole horas antes, no fue. Tampoco Mauricio Macri ni Victoria Villarruel.

La novela del QR

La vicepresidenta explicó su ausencia en Twitter: “Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”. Respondía a usuarios que cuestionaban el lugar que había tenido en las actividades oficiales, después del saludo del papa en el Palacio Libertad. Agregó que le alegraba que la Argentina recibiera al pontífice.

La respuesta de la Casa Rosada llegó off the record. Fuentes de Presidencia dijeron a Letra P que Villarruel fue invitada, que el QR “le llegó” y que no fue para victimizarse, y aportaron capturas de pantalla de chats y acreditaciones. Son dos versiones incompatibles sobre un dato que se puede verificar: por qué canal salió el código y quién lo recibió.

Victorial Villarruel en la recepción al papa en el Palacio Libertad. Todo mal en la cima del Gobierno.

En el mismo cruce, otro usuario le reclamó que impulsara la derogación de la ley del aborto. Villarruel contestó que esa iniciativa le corresponde al Presidente o a los jefes de bloque. “No ocupo esa función constitucional. Si de mí dependiera, lo habría hecho hace mucho tiempo”, se excusó.

El papa había pedido una amistad social que superase la polarización. La interna libertaria, este mismo lunes, se discutió con capturas de pantalla.