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Axel Kicillof mantiene estrategia y busca cómo llegar a la feligresía de León XIV

El gobernador sostiene su estrategia y busca que el mensaje del peronismo llegue a quienes siguieron al papa, con el foco fuera de Buenos Aires.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof mantiene estrategia y busca cómo llegar a la feligresía de León XIV

Axel Kicillof mantiene estrategia y busca cómo llegar a la feligresía de León XIV

Axel Kicillof dijo claramente tras la visita de León XIV que su paso por la Argentina “no puede quedar en palabras”, sino que hay que convertirlo en “programa”. En su sector entienden que el peronismo no debe “dar un volantazo” porque lo que dijo el Papa es lo que ya vienen diciendo.

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Kevin Cavo

La cuestión es cómo llegar con el mensaje a las multitudes que se movilizaron durante tres días para que vean en la opción electoral del peronismo la realización de las premisas que dejó el pontífice.

La estrategia de Axel Kicillof sigue igual

Ante la consulta de Letra P, una fuente de la mesa chica del gobernador analizó que “ninguna de las palabras de León nos demandaría un volantazo a lo que venimos haciendo” y aseguró que sus principales definiciones son “muy naturales de nuestro espacio” y “premisas muy cercanas a nuestra doctrina”.

Es por eso que no habrá cambios en la estrategia que el bonaerense lleva adelante de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, aunque sí detectan que hubo “una escucha” mucho más amplia entre sectores no politizados o reticentes al peronismo a los que todavía no llegan.

El desafío de ampliar y representar

En ese marco, ven como desafío llegar a ese público que siguió al Papa durante tres días. “Necesitamos que se entienda que esas son nuestras prioridades, que los únicos que estamos buscando hacerlas realidad somos el peronismo”, afirmó alguien que acompañó a Kicillof en las actividades tanto de Claypole como de Luján.

“El Papa sembró, ahora hay que cosechar”, afirmó, al tiempo que marcó que el mayor desafío está en llegar a las personas fuera de Buenos Aires. En territorio bonaerense, sostienen que lo logran con la gestión, las recorridas y la palabra constante del gobernador, pero admiten que en el resto del país es más difícil hacer llegar el mensaje.

La palabra de Axel Kicillof

Tras la partida de León, el gobernador afirmó en C5N que “esto no puede quedar en palabras, en un compendio de frases de León, no puede quedar en la postal de esa multitud hermosa. Hay que convertirlo en programa, en acto, en trabajo, en darle una expresión política”. Y agregó: “En su mensaje hay elementos programáticos”.

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