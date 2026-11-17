La visita de León XIV dejó una conversación abierta. Un hito de tal envergadura impacta en el flujo de la conversación pública digital y alcanza a la opinión pública en general. En el medio, una disputa de encuadres por ver quién controla la agenda. Para llegar a alguna conclusión conviene transitar algunas preguntas: cómo llegó Javier Milei a la visita, qué se esperaba del papa, qué circuló mientras estuvo acá y quién quedó mejor y peor parado, y qué contestó el Gobierno .

Los oficialismos arrancan con ventaja para dominar la agenda e imponer el marco de sus temas, sobre todo al inicio, cuando todavía tienen puesto el traje de la victoria electoral. Mario Riorda , consultor argentino especializado en comunicación gubernamental, advierte que la aprobación conseguida no se sostiene sola: el mito de gobierno necesita actualizaciones y autocríticas. El gobierno de Milei refuerza estas ideas. La marcha por la universidad pública (2024), el caso $LIBRA (2025), el crecimiento del desempleo y la afirmación del Presidente de que decir que “ la gente no llega a fin de mes es una frase efectista que no guarda asidero con la realidad” (2026) muestran que, de un tiempo a esta parte, el oficialismo dejó de poder sortear los obstáculos que se le imponían en la agenda y salir ileso. La última es lo contrario de una autocrítica.

Vamos sobre su tema predilecto: la economía. Ahí el cambio de preocupaciones fue más lento que en otros . En la encuesta de la Universidad de San Andrés , los bajos salarios ya superaban a la inflación como problema en mayo de 2024; en marzo de 2026, 37% contra 20%. En septiembre, Management & Fit ya ubicaba al desempleo al tope de las preocupaciones, y en octubre CELAG midió que 37,5% no llega a fin de mes. El Gobierno discute el indicador; las encuestas, el ingreso. El punto de llegada es el mismo.

En paralelo, en la conversación digital, el primer mandatario también fue perdiendo potencia. Cuando asumió, su tuit típico rendía cinco veces más que el de Daniel "Gordo Dan" Parisini; a mitad de este año rendían parecido. Lo medimos en Sustantiva en agosto: el tuit típico del Presidente perdió 62% de sus interacciones desde el inicio de la gestión. Pero el oficialismo no se quedó sin voz. El ecosistema que lo rodea sostuvo su alcance, y los dirigentes opositores no capitalizaron el crecimiento de la negatividad: tampoco les fue mejor. Milei perdió atención y ningún opositor logró cosecharla.

Antes de que el papa aterrizara, las encuestas mostraban una sociedad que no lo leía en clave partidaria. Para el Observatorio de las Creencias en Argentina, de la UBA, la pobreza era el tema que encabezaba lo que se esperaba del pontificado en tanto sus intervenciones (43,2%), y Opina Argentina midió que 60% creía que la visita no iba a beneficiar ni perjudicar a la gestión de Milei. El malestar, en cambio, ya estaba: Shila Vilker , directora de Trespuntozero, describía a fines de octubre a votantes que "se van del oficialismo y no tienen adónde ir".

Milei ya había dicho qué quería de la visita: la presentó como una oportunidad para reforzar el compromiso con “los cimientos de Occidente”. En nuestra medición previa , la lectura de la visita como reproche al Gobierno no pasaba del 6% de las reproducciones; el domingo, antes del discurso, era el 2%. Ese mismo domingo, Lucas Malaspina, fundador de Sustantiva y consultor especializado en comunicación política y asuntos públicos, escribía que "quienes consigan instalar primero una interpretación reconocible de sus palabras pueden ganar ventaja sobre quienes lleguen después a corregirla".

Nombre propio

Domingo 8 de noviembre. En el Palacio Libertad, delante de Milei, León XIV dijo: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". La frase no nombraba a nadie. La circulación del mensaje le puso nombre. Entre lo más visto que recabamos, una publicación la acompañó con la imagen de Milei (1,3 millones de reproducciones) en un gesto favorable y un canal de YouTube, Movimiento Anti Milei, presentó el discurso como un mensaje dirigido al Presidente (857 mil). Cada uno tomó de la visita lo que cabía en su marco.

Después del discurso, la lectura de reproche pasó del 2% al 19% de las reproducciones. Que una lectura circule no prueba que haya cambiado la opinión de quien la vio. El 81% restante al reproche tampoco se compuso por respaldo al Gobierno. Malaspina lo mencionaba: "Una frase del Papa puede convertirse en un problema para el Gobierno aunque no esté dirigida a él".

Los pedidos al sumo pontífice hablan de una sociedad lejos de la política, desgastada y decepcionada. Lo que más volumen ocupó fue un pedido de unidad y paz; "que condene al Gobierno" quedó tercero y "que apoye al Gobierno", último. Se busca una voz de autoridad por fuera de la política que traiga calma ante una notoria desesperanza, mientras que dentro de la política nadie logra, aún, capitalizarlo.

El saldo

El oficialismo no discutió el contenido. Milei dijo en LN+ que el discurso le había parecido valioso y que prefería guardarse el resto; en la misma entrevista volvió a criticar a parte del sistema político y al periodismo. Enter, Ad Hoc y Radar Público midieron entre 53% y 60% de menciones negativas a Milei en torno a la visita. Nuestro informe va en la misma dirección: 64% de las publicaciones políticas sobre la visita le reprochaban algo al Gobierno. Miden cosas distintas, pero convergen. El Gobierno nacional fue el que peor salió.

El revuelo por la carpa VIP de la misa de Palermo tuvo como protagonistas a dos oficialismos: el nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. Los títulos de prensa apuntaron a la Nación. En redes, solo una de cada cinco publicaciones nombraba a un actor de la política, y esas apuntaban más al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, pero las que iban contra el gobierno nacional tuvieron el doble de interacciones. Si se cuentan publicaciones, hay contraste entre lo que se conversa en el entorno digital y lo que circula en los medios. Si se mira la atención, la prensa eligió el destinatario y las redes lo amplificaron. Jorge Macri asumió el golpe: concedió que las medialunas y los budines estuvieran de más.

El ganador fue el papa: Zuban Córdoba midió su imagen positiva en 68,5% en septiembre y en 88,2% al terminar la visita. El malestar encontró una voz.

Por ahora

El miércoles, Milei despidió al papa con un video: "ARGENTINA: FARO DE LUZ DE OCCIDENTE", el mismo marco con el que había anticipado la visita. Ese día, ante la pregunta de si algo cambiaba, el vocero presidencial Adrián Ravier respondió que "habrá que ver cómo impacta esto de acá a un plazo".

ARGENTINA:

FARO DE LUZ DE OCCIDENTE

Muchas gracias a todos por estos días que quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de Argentina.

Abrazo gigante! pic.twitter.com/PF7PRY0UCF — Javier Milei (@JMilei) November 11, 2026

La agenda del Gobierno no cambia, por ahora. El terreno sí: el malestar económico que ya registraban las encuestas tiene una frase, la de la economía al servicio de la persona. Es tan general que nueve de cada diez dicen estar de acuerdo con ella -el dato es de Zuban Córdoba-y la dijo alguien a quien el Gobierno no responde como a un opositor. No discutir el mensaje y su forma de circulación, no percibir la necesidad de autocrítica, evita la disputa, pero deja el contenido vivo.

El caso de las Malvinas transcurrido durante el mundial, muestra que el Gobierno cambia de posición cuando la opinión pública se le pone en contra. Milei pidió en julio no caer en eslóganes nacionalistas tras la bandera de la Selección, y una semana después Trespuntozero midió que apenas el 29,4% calificaba como buena esa reacción; el 56,5% la criticaba. En septiembre, en cadena nacional, habló de los isleños como una población implantada en un territorio usurpado. Después del giro, la aprobación de Milei bajó de 39% en octubre a 36,2% en noviembre (AtlasIntel)). El desgaste se acumula.

La visita fue la ocasión para la actualización y la autocrítica que necesita todo mito de gobierno. Todavía puede serlo. Quedan dos preguntas. Si Milei va a responder con medidas, con un encuadre nuevo o con silencio, esperando que el tema pase. Y si ese malestar, que ya encontró una voz, encuentra también quien lo represente.