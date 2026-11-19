Con un guiño de Patricia Bullrich, el PJ forzó el debate de la ley de ludopatía y presiona a Javier Milei.

Por presión del Partido Justicialista (PJ), el Senado habilitó el tratamiento en comisiones del proyecto para combatir la ludopatía y debatirlo en el recinto el jueves 26. Fue después de un fallido intento para tratarlo en la sesión de este jueves, para lo que eran necesarios dos tercios. Patricia Bullrich volvió a marcarle la cancha a Javier Milei .

La discusión fue al inicio de la sesión de este jueves, luego de un pedido del jefe del peronismo, José Mayans , para tratar sobre tablas el proyecto aprobado por Diputados hace dos años, que prohíbe la publicidad del juego online y pone filtros para los menores de edad. Fue aprobado en noviembre de 2024 y si no se aprueba en el Senado antes del 1 de marzo, se cae.

Los legisladores pueden forzar el debate hasta el 30 de noviembre. Luego de esa fecha, sólo es posible debatir proyectos propuestos por la Casa Rosada . Como en estos dos años el proyecto no fue dictaminado, eran necesarios dos tercios para autorizar el tratamiento en la sesión. Bullrich lo impidió, pero forzó a su bloque a acelerar el debate en comisiones que en la Casa Rosada pedían no dar.

Los bloques aliados aceptaron la propuesta de Bullrich de abrir la discusión en comisiones e impusieron el debate en el recinto. Por eso hubo dos votaciones: una para habilitar la discusión en la sesión, que tuvo 28 votos a favor y 40 en contra. Se desmarcó Luis Juez , quien avaló el pedido de Mayans.

Luego, por unanimidad, se acordó debatir el proyecto en comisiones el martes y en el recinto el 26. Fue la propuesta del titular de la UCR, Eduardo Vischi (UCR), quien anticipó que pedirá modificaciones. En cualquier caso, la sanción dependerá de Milei. Deberá incluirlo en las extraordinarias para que sea ley antes de marzo.

El debate comenzará en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General. Estará a cargo de Ivana Arrascaeta. Para abrir la discusión en el recinto, Bullrich forzó la citación, que pidió en un post en Twitter hace 15 días. Fue antes de la visita del Papa León XVI al país, en la que cuestionó los incentivos al juego.

La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos.



Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2026

El debate que abrió Patricia Bullrich

La presión de Bullrich en las redes sociales no había logrado conmover a la Casa Rosada. En la última conferencia de prensa, el vocero Adrián Ravier no contestó una pregunta sobre si la ley de ludopatía iba a ser incluida en el temario de extraordinarias.

El proyecto aprobado en Diputados tuvo 139 votos y la polémica más grande fue por el artículo octavo, que prohíbe la publicidad del juego en cualquier medio de comunicación, plataforma online, evento o indumentaria deportiva, con posibles sanciones a los influencers por promocionar sistemas de apuestas.

De sancionarse, con estas restricciones no podrían prosperar las publicidades de apuestas deportivas que inundaron las transmisiones de fútbol durante los últimos años. La libertaria Nadia Márquez lo cuestionó. "Todas las provincias manejan el juego online, habilitan las apuestas deportivas y hasta cobran impuestos", denunció la neuquina y dio como ejemplo de esas prácticas a Formosa.

Como Vischi, anticipó que el proyecto de Diputados tendrá modificaciones porque plantea problemas jurisdiccionales. Uno de los rechazos proviene de las cámaras de loterías provinciales. "Si quieren avalar todo lo que dijo el papa, empecemos por derogar el aborto, que el kirchnerismo aprobó con un papa argentino", desafió Márquez.

El jefe del PJ Mayans -quien siempre se opuso al aborto- pidió ignorar las presiones y avanzar. "Este es un negocio de muchos. A mí me llegan mensajes todo el tiempo sobre cuestiones de jurisdicción y de competencia. Le siguen robando a nuestros jóvenes. Esto se cae el 30", exigió.

AHORA con 70 votos afirmativos queda aprobada la moción para que el proyecto de ley de ludopatía y la regulación de los juegos de azar y apuestas en línea tenga preferencia en la próxima sesión, con o sin dictamen de comisión — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 19, 2026

La propuesta de Milei

Milei envió un proyecto en mayo que sólo se limita a combatir el juego ilegal, que castiga con penas de hasta seis años de prisión, pero no a combatir las adicciones. Con estas reglas, el sector habilitado a ofrecer juego en línea sumaría clientes y, según el proyecto de Gobierno, podría publicitar sus servicios libremente, con cuatro obligaciones fáciles de cumplir.

Las promociones no deberían ser protagonizadas por menores de edad, vincular el juego online con éxito, aceptación personal o con soluciones financieras, ni promover el consumo de alcohol. Queda habilitado el auspicio de equipos deportivos o en las competencias, vedado en el proyecto que está cajoneado en el Senado.

La oposición dura exige avalar el texto de Diputados, que apunta a desalentar la actividad y generó una fuerte presión de los grandes jugadores. Hace dos años, hubo una fuerte discusión en las comisiones que fue tensa. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), se cruzó fuerte con Silvana Giudici: la acusó de trabajar para el lobby de la compañía Codere y del binguero Daniel Angelici, dueño de las salas de los casinos más importantes del país. Si prospera el proyecto de Milei, podrían expandir el negocio del juego online como nunca. Otro actor importante del negocio es Boldt.