El radicalismo porteño conserva una estructura partidaria que sigue produciendo dirigentes, pese a la pérdida de protagonismo electoral de las últimas décadas. Con presencia en las comunas, las universidades y distintos organismos públicos, la Unión Cívica Radical (UCR) tiene un semillero que comienza a ganar visibilidad de cara a las elecciones de 2027.

Buena parte de esa nueva camada comenzó a militar cuando el radicalismo ya había dejado de ser una alternativa autónoma de poder en la Ciudad de Buenos Aires . Sus integrantes crecieron políticamente dentro de alianzas electorales y gobiernos de coalición, pero mantienen una identidad partidaria que atraviesa las distintas corrientes internas.

En ese universo conviven la corriente que anima el tándem de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti , referentes de Evolución , y el espacio que responde a Daniel Angelici . Ambas vertientes conservan influencia territorial e institucional y cuentan con figuras que empiezan a sonar en la discusión política porteña.

Algunos de esos cuadros ya llegaron a la Legislatura. Es el caso de Aldana Crucitta y Francisco Loupias , dos jóvenes representantes del angelicismo que integran el bloque radical. Otros construyen sus recorridos desde la militancia universitaria, las comunas y los organismos públicos, mientras buscan ganar protagonismo dentro de sus propias organizaciones.

Hoy el gobierno nacional detuvo a militantes de @EvolucionCABA_ que estaban haciendo campaña en la Ciudad. Es un hecho gravísimo. El lunes vamos a presentar un proyecto de repudio en la Legislatura. No vamos a quedarnos callados frente a este atropello a la democracia.… pic.twitter.com/RsISrDTvpi

El sector de Daniel Angelici combina dirigentes formados en la estructura partidaria con figuras que comenzaron a asumir mayores responsabilidades institucionales. Entre los nombres que ganan espacio aparece Teresa "Tere" Barragán , hija del histórico dirigente radical Changui Barragán y hoy presidenta de la Juventud Radical porteña.

Estudiante de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Barragán también desarrolla actividades vinculadas con la política universitaria y fue designada embajadora de esa casa de estudios. Desde la conducción de la Juventud Radical impulsa una agenda de actividades culturales, formación política y participación en movilizaciones en defensa de la educación pública.

COMBATIENDO EN CAPITAL Elecciones porteñas: quiénes asoman en el semillero del peronismo para la pelea en la CABA



La Cámpora, el NEP, el kicillofismo y Peronismo Patriótico proyectan sus figuras en el territorio



https://t.co/NEaZYHhJXT

@francobasu pic.twitter.com/2UDtU4HM2S — LETRA P (@Letra_P) November 14, 2026

Otro dirigente que integra ese universo es Carlos "Charlie" Palmiotti, defensor adjunto del Pueblo porteño e hijo de José Francisco Palmiotti, histórico referente radical de La Boca y uno de los dirigentes que acompañaron a Angelici en la construcción de su espacio político.

Palmiotti llegó por primera vez a la Defensoría en 2019 y renovó su lugar en 2026 con el respaldo directo del Tano, que asistió personalmente a la Legislatura para acompañarlo durante la audiencia pública en la que se trataron las candidaturas.

Su continuidad formó parte del reparto de cargos institucionales entre las principales fuerzas políticas de la Ciudad, una negociación que permitió al radicalismo conservar representación en uno de los organismos de control porteños.

Evolución, entre la universidad y la renovación partidaria

La militancia universitaria sigue siendo uno de los principales espacios de formación política del radicalismo. Allí tiene una presencia central Evolución, la corriente que lideran Lousteau y Yacobitti, hoy vicerrector de la UBA, que se encamina a competir por el rectorado para el período 2027-2031.

La renovación de autoridades en las 13 facultades dejó a Yacobitti con el respaldo de sectores radicales, peronistas e independientes. La disputa se desarrolla en una universidad que fue protagonista de la confrontación con el gobierno de Javier Milei por el financiamiento de la educación superior.

#Elecciones2025 EN CAMPAÑA



Junto a Lousteau y Pullaro, Levy presentó las propuestas de Evolución para la Ciudad pic.twitter.com/zNhHXHpLyg — LETRA P (@Letra_P) April 24, 2025

Una de las figuras emergentes de Evolución es Lucille "Lula" Levy, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y primera candidata a legisladora porteña del espacio en mayo de 2025. Su postulación representó la apuesta del sector por incorporar a la competencia electoral a una dirigente formada en la militancia estudiantil, aunque los resultados fueron magros.

En ese mismo universo aparece la riocuartense Piera Fernández, expresidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), que acompañó a Lousteau como segunda candidata a diputada en las elecciones de octubre de 2025. Ambas compartieron protagonismo en el ámbito universitario y forman parte de la generación que busca trasladar esa experiencia al terreno partidario y electoral.

Convicción, coraje y coherencia.#HayOtraManera y es Unidos.



Este domingo votamos otra manera de hacer las cosas. pic.twitter.com/WGaaqjGnFU — Lula Levy (@lulalevy) October 24, 2025

Otro nombre es Juan Alfonsín, dirigente vinculado a Yacobitti que ocupa un lugar particular en la articulación política del radicalismo. Además de su trayectoria universitaria, participa de la mesa judicial de la UCR, donde funciona como nexo entre Evolución y el sector de Angelici.

Esa relación quedó reflejada en la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Hernán Najenson, que reunió a distintas vertientes del radicalismo y del mundo judicial.

Alfonsín integró la nómina de candidatos para el Consejo de la Magistratura porteño, en una elección que terminó con el triunfo de la lista respaldada por Angelici y Ricardo Gil Lavedra. El espacio obtuvo el 53,85% de los votos y consiguió dos representantes.

Su participación expresa la continuidad de los acuerdos entre las distintas corrientes radicales en el terreno institucional, aun cuando mantienen construcciones políticas y electorales diferenciadas.

Del comité al streaming

El angelicismo también comenzó a incorporar a su universo político figuras provenientes de las plataformas digitales. En ese ámbito aparecen Alejandra Maglietti y Juan Bautista Torres López, conductores del streaming Fórum Shopping, un programa dedicado a la actualidad jurídica que tiene entre sus productores al abogado y consejero de la Magistratura de la Nación Alberto "Nacho" Biglieri, dirigente cercano a Angelici.

ELECCIONES 2026 La lista vinculada a Angelici y al oficialismo del Colegio Público de la Abogacía porteño se impuso en el Consejo de la Magistratura



La nómina encabezada por Biglieri obtuvo dos de las cuatro bancas en disputa, pese a una cosecha menor a la esperada https://t.co/ibYNWkq5oj pic.twitter.com/te79qGv4gP — LETRA P (@Letra_P) October 21, 2026

Según fuentes del sector, ambos participaron de encuentros de la mesa política del Tano. Maglietti, abogada y comunicadora, llegó a ser mencionada durante las conversaciones para el armado de las listas de diputados de 2025, mientras que Torres López combina su actividad en las plataformas digitales con funciones jurídicas en la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.

La incorporación de estos perfiles amplía los ámbitos de participación del angelicismo. Junto con la militancia partidaria tradicional y las estructuras profesionales, aparecen espacios de comunicación que permiten establecer vínculos con dirigentes que no provienen necesariamente de la organización juvenil radical.

Las comunas, la estructura territorial de la UCR

La presencia territorial es otra de las bases que conserva el radicalismo porteño. El partido mantiene las presidencias de las juntas comunales 3, 4, 7 y 10, distribuidas en partes iguales entre las dos principales tribus de la UCR. Desde esos territorios sostiene vínculos con organizaciones barriales y participa de la gestión cotidiana de la Ciudad.

El sector de Lousteau y Yacobitti cuenta con Silvia Collin, presidenta de la Comuna 3, que comprende Balvanera y San Cristóbal. Se trata de una dirigente con trayectoria partidaria y experiencia de gestión, que representa una de las referencias territoriales de Evolución.

Hay una duda y confusión recurrente entre los vecinos: ¿Que hace la comuna? ¿Para que sirve?.

Recibo esas preguntas mínimo una vez por día, y por eso quiero responderlas en este hilo: — Iar (@IaraSurt_) September 9, 2024

En el oeste porteño, Juan Manuel Oro conduce la Comuna 10, integrada por los barrios de Floresta, Monte Castro, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Villa Real y Versalles. También pertenece al espacio de Lousteau y Yacobitti.

El angelicismo, por su parte, tiene presencia en el sur de la Ciudad a través de Silvia Millara, presidenta de la Comuna 4, que comprende La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

La otra jurisdicción bajo conducción del angelicismo es la Comuna 7, integrada por Flores y Parque Chacabuco, cuya presidenta es Iara Surt. Abogada formada en la UBA, desarrolló su militancia en la Juventud Radical y llegó a la conducción comunal en diciembre de 2023, después de participar del armado territorial vinculado a la dirigente radical Raquel Herrero.