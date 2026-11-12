Se fue León XIV, vuelve el conflicto

Y con la resaca a cuestas / vuelve el pobre a su pobreza, / vuelve el rico a su riqueza / y el señor cura, a sus misas. / Se despertó el bien y el mal, / la zorra pobre al portal, / la zorra rica al rosal / y el avaro a las divisas. / Se acabó. / El Sol nos dice que llegó el final. / Por una noche se olvidó / que cada uno es cada cual. / Vamos bajando la cuesta / que arriba en mi calle / se acabó la fiesta. (Fiesta, Joan Manuel Serrat ).

Tras haber convocado a más de tres millones de fieles en Luján , León XIV partió hacia su Perú de adopción y dejó aquí un vacío sentimental que de inmediato será llenado con el regreso del conflicto político . Sólo el tiempo permitirá determinar qué marca dejaron en la sociedad los últimos y emocionantes cuatro días.

Lo dicho no debería generar lamentos, incluso si se escuchó bien lo que señaló el jefe de la Iglesia. La convivencia no prescinde de las diferencias, pero requiere que las mismas no se traduzcan en mensajes de odio y desconocimiento del adversario. Esa materia es otra que probablemente la dirigencia comience a reprobar sin demora.

¿Será posible resolver la cuadratura del círculo de una política que no encuentra puntos de contacto y, casi, ni siquiera un lenguaje común para dirimir sus diferencias?

La prédica del pontífice, a la vez pastoral y política, no está llamada a generar conversiones masivas ni revoluciones, pero no por eso carece de importancia.

Su visita sacó masivamente a la luz a una parte importante de la sociedad que venía manifestando su oposición a las políticas del Gobierno a través de reivindicaciones parciales: un día, la comunidad universitaria; otro los trabajadores formales; uno más, el colectivo de personas con discapacidad; al siguiente, el personal de salud, y cada miércoles de superacción, los jubilados.

No se trata de que el papa haya creado una mayoría, por otra parte demasiado heterogénea por no incluir solamente banderas socioeconómicas. Lo que hizo fue sembrar un campo de sensibilidades que, acaso, hasta ahora no se percibía a sí mismo como un terreno común.

Al cobijar a todos esos sectores afectados por una motosierra que no puede parar sin alterar la propia esencia del mileísmo, León XIV "hizo política" porque fue capaz de agregar conceptualmente demandas dispersas.

Consiguió así lo que la dirigencia política opositora no ha sabido hacer y los segmentos más preocupados del Círculo Rojo, que ven peligrar "su modelo" por falta de moderación y de empatía, no atinan a resolver.

Lo anterior fue resumido con lucidez por el sociólogo Pablo Semán en una entrevista que le realizó Carlos Pagni en La Nación +.

"Milei llegó con la motosierra, que podía ser la destrucción de lo que funciona mal, pero que se terminó transformando en un símbolo de la falta de compasión. Creo que, en esa cosa de ser universal pintando cada aldea, León dijo 'Vamos a ver qué es lo específico de Argentina' y construyó, con la delimitación de los problemas que hizo en su discurso, un campo de la compasión [hablando] de discapacidad, de los jóvenes, de la universidad, de la investigación, de la corrupción, del narcotráfico", dijo.

"Desde ese lugar, rearticula la idea de Doctrina Social de la Iglesia, la actualiza, le da concreción […]. ¿Vino a hacer oposición o vino a hacer oficialismo? No, vino a apoyar al campo de la compasión y en eso es relativamente diferente de [Jorge] Bergoglio, porque por ahí Bergoglio pensaba lo mismo, pero era argentino y [lo que dijera] era leído en términos de oposición, oficialismo, peronismo…", añadió.

Lo dicho: el segundo "papa argentino" —así fue como eligió despedirse— agrupó demandas. Hizo política.

El conflicto argento-argentino

Los historiadores Jean-Pierre Azéma, Jean-Pierre Rioux y Henry Rousso publicaron en 1985 un célebre dossier en la revista Vingtième Siècle bajo el título "Las guerras franco-francesas".

En él propusieron justamente esa categoría —la del "conflicto franco-francés"— para explicar por qué su país parecía incapaz de procesar sus diferencias sin generar rupturas graves.

"Desde hace casi doscientos años, crisis mayores fracturan periódicamente la unidad nacional, sumiendo a Francia en una guerra civil más o menos violenta, más o menos abierta", escribieron.

Esa grieta, señalaron, adoptó diversas formas históricas —revolución vs. contrarrevolución a partir de 1789; laicismo vs. catolicismo; resistencia vs. colaboracionismo en la Segunda Guerra Mundial; izquierda vs. gaullismo en la Guerra Fría, entre otras…—, definidas por "un hilo conductor".

"Esto justifica de antemano el empleo de un mismo concepto —el de guerras franco-francesas— para designar una sucesión de crisis internas que, a primera vista, parecen muy diferentes tanto por su naturaleza como por su amplitud", añadieron.

A contramano de los valores de fraternidad y convivencia que predica el papa, ¿cabría entonces hablar de un "conflicto argento-argentino"?

Salvando las diferencias, esa mecánica resulta análoga a la que, desde la misma fragua de la nación argentina, ha moldeado nuestra historia. Se trata de una "grieta" multiforme, que convierte el debate político en choques identitarios severos y persistentes, en los que el adversario suele devenir en enemigo.

Así, en la Argentina realmente existente regresan las tensiones agónicas conocidas.

Infierno en la torre

Por un lado, el escarmiento de Javier y de Karina Milei parece convertirse en algo más que en una amenaza por las salidas de libreto de Patricia Bullrich. El Presidente ya avisó en las redes sociales.

¿Hasta qué punto puede resistir la unidad de un oficialismo que el Presidente y su hermana conciben como una criatura exclusiva, y que la senadora asume como fruto de una alianza nacida tras la primera vuelta de 2023?

¿Por qué, se pregunta esta, es inevitable asumir la verticalidad de un mando que parece cada día menos validado por el humor social y, más importante, empecinado en la ratificación de un rumbo económico que compromete la continuidad política del proyecto oficial?

¿Por qué debería esperar hasta 2031, cuando tendría 74 años, si su aspiración presidencial es tan marcada?

Hasta ahora, tanto Bullrich como los hermanos Milei cultivaron la paciencia estratégica.

La primera, para tragarse los sapos de una agenda parlamentaria mal llevada que la deja recurrentemente en offside y de una construcción política demasiado corrosiva para segmentos del Círculo Rojo que ven en ella un camino alternativo.

En el fondo, ¿le conviene quedar asociada simplemente a sus gestiones en seguridad, tanto con Mauricio Macri como con Milei, esto es como una simple gendarme de modelos que ella no controla?

En paralelo, Javier y Karina Milei ya encuentran difícil dejarse condicionar por una mujer demasiado independiente, a la que la "batalla cultural" no le dice un pito y que pone cara de disgusto cuando el jefe de Estado pronuncia en la misma frase las palabras "periodistas" y "hoguera".

En el fondo, se trata de la viabilidad política de un modelo abrazado por el Círculo Rojo en sus lineamientos económicos, pero que debería limar sus aristas más filosas para no terminar excluyendo a una mayoría social y comprometiendo así su propia continuidad.

Esto no es algo menor.

Las cuentas pendientes del peronismo

Enfrente, ya con León fuera del país, el peronismo retomará una pelea de liderazgos que subordina el objetivo necesario de la renovación de ideas.

Así como en el conflicto Milei-Bullrich, late en la oposición una puja de apetencias personales que opaca cualquier otra consideración.

Cristina Fernández de Kirchner o Axel Kicillof. Sergio Massa, Gerardo Zamora u otros aspirantes… Allí la discusión es de nombres y no pasa —al menos todavía— por las respuestas que requiere una sociedad que no es la de 2023, por no hablar de la de 2015 o de 2011.

Por caso, la informalidad laboral, ya se sabe, no la inventó Milei, pero no ha dejado de crecer durante su gobierno. Tampoco parece que vaya a detenerse en un mundo cada vez más atravesado por la revolución tecnológica, la inteligencia artificial y los nuevos alineamientos geopolíticos.

Y algo más: esa misma revolución pone en entredicho ya no la calidad de la educación que se les ofrece a los jóvenes, sino la propia adecuación de esta al mundo inminente. ¿Hay alguien pensando en eso?

Si León XIV "hizo política" resumiendo en una ética de la compasión una serie de dolores dispersos, la dirigencia opositora aún tiene ese ítem en el debe. Ya lo completará, es inevitable, sobre todo con el envión de los últimos días. La duda es con qué nivel de credibilidad y eficacia.

Nada terminará de matar las dos almas eternas de la Argentina: la peronista y la antiperonista; antes, la radical y la conservadora; la federal y la unitaria, y al principio de todo, la de una Buenos Aires revolucionaria que se asumía heredera del liderazgo del virreinato caído frente a una vastedad demasiado heterogénea. La grieta acaso sea consustancial al ADN nacional.

Sin embargo, la frustración persistente no es gratuita. De acuerdo con las encuestas y según demostró el propio fenómeno Milei, una parte importante de la sociedad manifiesta ya no querer saber nada ni con unos ni con otros.

Tal vez allí resida la paradoja más inquietante. Mientras las dos almas históricas de la Argentina se empeñan en reproducir su enfrentamiento, una parte de la sociedad busca algo que ninguna parece estar en condiciones de ofrecerle: resultados concretos en términos de calidad de vida y la posibilidad de recrear un sentimiento de comunidad que trascienda las disputas narrativas. Algo de eso, precisamente, es lo que predicó León XIV.

El conflicto argento-argentino no desaparecerá por la emergencia de ese desencanto, pero podría volverse verdaderamente indomable si nadie consiguiera ofrecerle a la sociedad algo distinto de su propia perpetuación.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.