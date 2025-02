Legislatura de Córdoba: el PJ aprovechó las grietas opositoras y bloqueó la revuelta tributaria

Hoy el oficialismo cordobés y sus cómplices en la oposición votaron a favor de mantener la altísima presión fiscal que existe en nuestra Provincia. Tan cobardes son que incluso se opusieron a que la votación sea por sistema con tal de no dar la cara. Ya no hay duda alguna de…

Lo que no esperaban los adversarios del llaryorismo era que la falta de número para lograr su cometido se viera atravesada por acusaciones y sospechas cruzadas. En particular, por el intrincado juego del radicalismo, al que no pudieron alinear sus referentes, dentro y fuera del recinto.