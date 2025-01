El cordobesismo cruzó a Toto Caputo y pidió que Javier Milei devuelva la plata de las provincias

Torres, hombre de confianza de Llaryora, detalló que dejar de prestar servicios básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles o la provisión de transporte público accesible, sería algunas de las consecuencias si se reducen aún más las tasas municipales. Áspero, continuó: “Es muy fácil hablar desde la capital sin tener contacto con los abuelos que no pueden comprar sus medicamentos, las madres que no pueden alimentar a sus hijos o los trabajadores que no pueden pagar el transporte. Seguramente usted no los conoce ni los recibe”.