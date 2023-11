El extitular de la CC-ARI de Córdoba presentará ese contexto delicado y pedirá juego autónomo en el distrito.

Lilito rebelde

Hernández Maqueda no es la primera vez que desafía abiertamente a Carrió. No sólo cuestionó a la dirigente por priorizar sociedades políticas con otros referentes como, por ejemplo, el radical Mario Negri y su núcleo. También, la enfrentó públicamente en 2019 después de que la cofundadora de Cambiemos elogiara al gobernador Juan Schiaretti en la carrera por la reelección.

El entonces muy joven dirigente la contradijo públicamente y le recordó los bochazos en materia institucional de Hacemos por Córdoba. La dirigente no se acobardó y casi, casi, le negó la pertenencia al espacio.

"He reconocido en él (por Schiaretti) a un buen administrador y gobernador de provincia, con lo cual desacredito cualquier reflexión que sobre el punto haga Gregorio Maqueda, que no pertenece... que no es la voz de la Coalición Cívica", había dicho nada más, no nada menos, que del presidente de la filial cordobesa de su partido. Por intermedio de Maximiliano Ferraro subsanaron el malentendido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felisacarrio%2Fstatus%2F1128398702278774787%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1128398702278774787%7Ctwgr%5Ee92c949c9d6a7b2aa5802a450a982b311ea60c1f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cadena3.com%2Fnoticia%2Finformados-al-regreso%2Fhernandez-maqueda-relativizo-las-criticas-de-elisa-carrio_219872&partner=&hide_thread=false Las elecciones de Córdoba y la República

La única política que vale es la del humanismo (parte I) pic.twitter.com/6CqNGgsqxh — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) May 14, 2019

En aquella oportunidad, Carrió jugaba en sintonía con la “neutralidad” del entonces presidente Mauricio Macri y su determinación de mantenerse al margen de la interna por la gobernación entre Negri y Ramón Mestre, aunque la líder de ese espacio se inclinó por el primero.

Los elogios a la administración schiarettista sacaron lo peor de buena parte de la dirigencia de la coalición que tenían la certeza que los popes nacionales preferían al jefe del cordobesismo a la cabeza por cuatro años más. La división allanó el triunfo histórico del peronismo provincial.

Hernández Maqueda intentará, este viernes, de que no repita el error y que la CC-ARI pueda continuar en el esquema de un JxC de Córdoba que sostiene la unidad pese a todo pronóstico.