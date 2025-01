Gregorio Hernández Maqueda, el soldado ad honorem de Javier Milei que busca su lugar en Diputados

Sin embargo, tendrá que sortear algunos desafíos antes, como todas las figuras que pertenecieron a Juntos por el Cambio de Córdoba y quieren un ensamble con las fuerzas del cielo. Hernández Maqueda, por ahora, no forma parte de la fuerza política que gestiona el país.

“Soy el único de la Legislatura que apoya al presidente Milei y estoy convencido que la lista de LLA tiene que ganar las elecciones legislativas en todo el país y fundamentalmente en Córdoba”, dijo a Letra P, omitiendo a Agustín Spaccesi, del Partido Libertario.

gregorio hernández maqueda fundación.jpeg Gregorio Hernández Maqueda, en el lanzamiento de la Fundación Mejor Futuro, el think tank liberal del exlilito.

Consideró que lo “óptimo” sería alcanzar seis bancas en Diputados. “Lo necesitamos para impulsar las políticas capitalistas y promercado del Presidente, que es lo que necesitamos para salir de la pobreza escandalosa que nos había dejado el kirchnerismo”, argumentó.

El neolibertario ha encontrado en LLA un refugio político tras la desafiliación de su primer y ¿olvidado? amor: la Coalición Cívica.

“Allí, encontraba todo lo que necesitaba para esta misión: liderazgo, formación, equipo, honestidad, transparencia, coherencia y un valor fundamental, por lo escaso, en la dirigencia política: mucha valentía. Para ella y para quienes compartimos estos 15 años, sólo tengo palabras de agradecimiento, amistad y cariño. No obstante, debo ser claro: soy y siempre fui liberal”, tuiteó en abril del 2024, cuando comunicó su desafiliación.

Sin definiciones en las filas de Javier Milei

Una tercera candidatura a diputado en esta instancia es todavía indefinida. No sólo por su mandato en curso en la Legislatura provincial, sino porque “depende exclusivamente de lo que definan quienes conducen el partido a nivel nacional”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ghmaqueda/status/1877514028756668529&partner=&hide_thread=false Siempre junto a los venezolanos que luchan por su libertad.



Su dolor es nuestro dolor y su esperanza es nuestra esperanza



El tiempo de Maduro y su tiranía se terminó.



Viva la heroína @MariaCorinaYA



Y no olvidemos que exigimos la liberación de nuestro gendarme… pic.twitter.com/rOYlHZb54k — Gregorio Hernández Maqueda (@ghmaqueda) January 10, 2025

Del otro lado de la vereda reina la cautela como suele ser habitual en las respuestas de Bornoroni cuando se le consulta sobre las posibles alianzas en la provincia. “No hay definiciones por ahora, pero la prioridad sigue siendo armar candidaturas propias”, ratificó el jefe del bloque oficialista en Diputados.

El hombre sin partido en Córdoba

Hernández Maqueda no desconoce que sus chances son exiguas al no formar parte de ninguna estructura política oficial, pese a que el último tiempo muestra buena sintonía con la escudería de Juez, en especial, con el primogénito del senador, el concejal capitalino Martín Juez.

“Todavía falta ver cómo se cierran estas elecciones, aún no se sabe si van a haber alianzas o no. Yo soy el único legislador sin partido. Sólo se lo que voy a hacer como militante político de raza; siempre he tenido participación en los procesos nacionales, en función de mis ideas”, indicó el amigo del escritor y politólogo libertario, Agustín Laje.

Gregoria Hernández Maqueda.jpg Gregorio Hernández Maqueda, el legislador que busca un espacio en las filas de Javier Milei.

Pese a que, según dijo, “falta mucho para 2027” reafirmó: “Desde mi banca apoyo las ideas y al gobierno, y sin la banca también lo haría”.

Esta apuesta no es la única que se despega de sus partidos de orígenes. Luis Juez también hará campaña libertaria. Ya expresó su deseo de ser el candidato a gobernador de Milei en 2027, aunque las fuerzas del cielo cordobesas le salieron al cruce.

Con Rodrigo de Loredo también buscando puntos de encuentro con LLA, ¿Juntos por el Cambio está extinto en Córdoba? Con el masivo enlistado de soldados para el ejército libertario, solo se ocurren respuestas positivas a este interrogante.