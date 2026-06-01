Operativo otro tema: Manuel Adorni presentará su declaración jurada al inicio del Mundial

A 26 días de la entrevista en la que Javier Milei aseguró que Manuel Adorni ya tenía lista su declaración jurada , la Casa Rosada finalmente le puso fecha a la presentación patrimonial del jefe de Gabinete: será antes de que concluya la próxima semana. Si se cumple ese plazo, el trámite coincidirá con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol.

Según pudo saber Letra P , el ministro coordinador y su equipo legal se encuentran por estas horas ultimando los detalles de la declaración jurada que presentarán ante la Oficina Anticorrupción. El documento despierta especial interés público porque aún sigue en trámite la causa judicial en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. "No falta mucho para que se conozca todo", aseguró una fuente de estrecho vínculo con el funcionario.

La intención es realizar la presentación antes de que concluya la próxima semana, es decir, en coincidencia con el inicio de la fiebre mundialista. El torneo internacional comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, en una edición histórica que reunirá a 48 selecciones y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

La cúpula libertaria confía en que una buena actuación de la Selección Argentina, liderada por Lionel Messi , contribuya a generar un clima de optimismo social. Como suele ocurrir durante las grandes citas futbolísticas, el oficialismo apuesta a que la atención pública se concentre en el Mundial. En ese contexto, no sólo prevé dar a conocer la declaración jurada del jefe de Gabinete, sino también intentar dejar atrás un escándalo que ya lleva dos meses y medio. El episodio se originó el 8 de marzo, cuando se difundió una fotografía de Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti , en Estados Unidos, imagen que desató una serie de interrogantes sobre el patrimonio del funcionario.

"Se calmó todo. Con la presentación de la declaración jurada (de Adorni) el tema se va a cerrar", auguró un integrante de La Libertad Avanza con despacho en la Casa Rosada.

Aunque en el oficialismo interpretan el desenlace político y judicial como una suerte de victoria tras semanas de desgaste, no está previsto que el jefe de Gabinete realice una presentación pública sobre el tema. Adorni no tiene previsto brindar explicaciones en una conferencia de prensa, conceder entrevistas televisivas ni emitir un comunicado oficial para referirse al tema.

La agenda del Gobierno y el factor Patricia Bullrich

Con la promesa de dejar atrás la polémica alrededor de Adorni, el Gobierno quiere volver a controlar la narrativa libertaria, sobre todo con lo que tiene que ver con el posicionamiento de Milei en el plano internacional y con la instalación del nuevo paquete de proyectos legislativos. De hecho, en las próximas semanas ambas cosas sucederán en simultáneo.

En el ámbito local, el oficialismo tiene en carpeta varios proyectos como la Ley Hojarasca, el financiamiento universitario, el etiquetado frontal, la Ley de Lobby, el Súper RIGI y hasta la postergada reforma política. Sin embargo, por distintos motivos, estas iniciativas tienen obstáculos a la hora de encontrar su sanción definitiva, sobre todo la que tiene que ver con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La estrategia para retomar la iniciativa legislativa será definida en la próxima reunión de mesa política, que todavía no tiene fecha de conformación, pero que debería llevarse adelante la próxima semana. En tanto, tal como dio cuenta este medio, en la Casa Rosada confirmaron que el primer mandatario visitará por quinta vez en el año Estados Unidos para participar de la celebración del Día de la Independencia norteamericana. Está previsto que Adorni y Karina Milei se sumen a la comitiva oficial.

Aunque en los pasillos de la Casa Rosada predomina una sensación de calma en torno a la situación de Adorni, nadie se anima a dar el asunto por completamente cerrado. La experiencia reciente invita a la cautela: en las dos ocasiones anteriores, los factores internos terminaron teniendo más impacto político que las propias novedades surgidas de los tribunales de Comodoro Py.

La senadora Patricia Bullrich fue la primera en apurar a Adorni en público para que presentara los detalles de su patrimonio. A los pocos días, ante la demora del jefe de Gabinete, el 19 de mayo, la presidenta del bloque libertario en el Senado presentó por adelantado su propia declaración jurada. Todo un mensaje interno, no se sabe si será el último.