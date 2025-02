Córdoba: la oposición agita la calle y abre un libro de quejas para sostener la guerra de los impuestos

Por ejemplo, si en la próxima sesión la UCR insiste con el diferimiento impositivo debiera sumar a su favor los votos negativos de la sesión de este miércoles para torcer los dos tercios necesarios antes del mes y medio de rigor. Es hora de agudizar el ingenio para que la agenda no se lleve puesto el reclamo.

En concreto, el dirigente alfonsinista pidió la prórroga del vencimiento del pago único del impuesto inmobiliario urbano por 30 días, estableciendo como tope máximo de actualización para todos los casos del 172,51%.

Lamentablemente hoy en la #Legislatura de la Provincia de Córdoba no pudimos tratar la Ley que le pide a nuestros Diputados y Senadores eliminar las #PASO. Mirá por qué. pic.twitter.com/G1lgVDN9Xv — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) February 5, 2025

Miguel Siciliano, titular de la bancada oficialista, en labor parlamentaria se comprometió con Hernández Maqueda a que sus proyectos se traten en la Comisión de Economía y Presupuesto. Si efectivamente ocurre y se dictamina, en los próximos 15 días lo llevaría con dictamen. "Caso contrario lo llevaré sobre tablas al recinto", apuntó el representante de Mejor Futuro.

Lo cierto es que, con las elecciones pisando los talones, la tropa opositora deberá apelar a estrategias y desenfundar armas para poder lograr su cometido: frenar los aumentos impositivos de la provincia sin que los tape la agenda vertiginosa, como por ejemplo, la suspensión de las PASO, el otro gran tema que llevó al recinto Hacemos Unidos por Córdoba por mandato del gobernador.

La guerra de los 45 días en Córdoba

Rossi insistirá con las herramientas de la Legislatura apuntando al mismo objetivo: que el diferimiento se trate en comisiones. Mientras tanto, el titular de Construyendo Córdoba puso a disposición una “oficina legislativa” para reclamar ante Rentas.

Con el objetivo de defender el bolsillo de los cordobeses, en sus redes sociales invita a todos aquellos que reciban un aumento superior al 172,51% que se comuniquen a un WhatsApp para ayudarlos con el reclamo.

Nos negaron la palabra, pero no el reclamo.



Presentamos dos proyectos para frenar el #impuestazo y defender el bolsillo de los cordobeses. No nos dejaron hablar en el recinto, pero vamos a seguir insistiendo. pic.twitter.com/w2YHjayd5L — Dante Rossi (@DanteVRossi) February 5, 2025

Los tiempos legislativos parece ser el factor común en la postura de los representantes, tal es el caso del MST-FIT Unidad, con Luciana Echevarría. En esa posición también se ubica Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, quien consideró que la estrategia "más inteligente" es esperar el tiempo necesario para lograr la aprobación con sólo 36 adhesiones, sin exigir el tratamiento sobre tablas con una mayoría agravada de dos terceras partes de los votos.

Por su parte, el kirchnerista de Creo en Córdoba, Federico Alessandri, además de aguardar los plazos para el tratamiento, remarcó que hay que seguir denunciando la “locura del impuestazo” y realizar encuentros con empresarios o contribuyentes que deben resignar gran parte de sus ingresos para pagar estos impuestos.

Filoso, apuntó: “Es una situación muy compleja, muy de mierda. Se fueron de mambo, se pasaron de vivos y si no atienden la demanda social en este momento van a incendiar la provincia”.

Sin brazos cruzados, desde el PRO, Patricia Botta, indicó que, mientras aguardan esos 45 días, realizarán otras acciones. El día después del inicio de sesiones se reunieron con la cámara de empresarios que, junto con vecinos, convocaron a una marcha por las calles de Córdoba. La legisladora anticipó que no solo acompañarán esa movilización, sino también presentaciones judiciales de vecinos.

Luis Juez y Rodrigo De Loredo, con la batalla al hombro

Desde la UCR, el titular del bloque, Matías Gvozdenovich, detalló que, además de reunirse con empresarios recibieron a jubilados cordobeses.

Sobre el proyecto que presentaron el miércoles al que “tristemente no pudieron defender", indicó que el objetivo primero será pedir el tratamiento en comisión. “No estamos diciendo que no se cobren impuestos sino que sea acorde al índice de costo de vida, no un impuestazo”, insistió.

Rodrigo De Loredo y Luis Juez afinan la estrategia contra la suba de impuesto del gobierno de Martín Llaryora.

Anticipó que el lunes acompañarán una asamblea de la Sociedad Rural de Río Cuarto que reclaman una suba de entre el 300% y el 400% del inmobiliario rural, bastante lejos del 172,5% que señaló el ministro de Bioagroindrustria, Sergio Busso.

Tanto la UCR como el Frente Cívico, al caer la tarde de este jueves, buscaban poder reflotar la conferencia de prensa conjunta con sus líderes, Rodrigo De Loredo y Luis Juez, para este viernes. Analizan acudir a la vía judicial para frenar el esquema tributario aprobado el año pasado.