La UCR y el socialismo blanquearon la interna por la seguridad, pero las leyes de Pullaro siguen trabadas

La UCR y el socialismo blanquearon la interna por las leyes de seguridad de Pullaro, que siguen trabadas

El intento de aprobar este jueves el paquete de leyes de seguridad de Maximiliano Pullaro en la Cámara de Diputados de Santa Fe fracasó y dejó expuesta la interna de Unidos . Tras un cuarto intermedio sin acuerdo, el oficialismo pidió patear el tratamiento para la próxima semana, mientras los reproches entre la UCR y el socialismo se trasladaron al recinto.

Las iniciativas debían tratarse este 29 de octubre, después de una fuerte presión del gobernador y sus voceros para acelerar el trámite. Sin embargo, pese al empuje de la Casa Gris , las negociaciones volvieron a naufragar y la discusión continúa empantanada desde mayo.

El radical Martín Rosúa fue uno de los encargados de expresar el malestar del pullarismo y afines. Sin apuntar directamente contra sus socios, cuestionó la demora de la cámara baja en aprobar las herramientas que reclama el Ejecutivo.

"El delito no terminó, las bandas no desaparecieron, el crimen se está transformando", advirtió. Luego calificó de irresponsable la falta de respuesta de la Legislatura, una crítica en la que incluyó a "propios y extraños".

Más diplomático se mostró José Corral , quien evitó profundizar los reproches. "Estamos discutiendo herramientas en la cámara. Esperamos que pronto se puedan aprobar", planteó el exintendente de Santa Fe .

#SantaFe El gobierno provincial se impacienta y apura al socialismo para aprobar las leyes de seguridad de Pullaro En la Casa Gris responsabilizan al socialismo por las demoras y advierten que no aceptarán modificaciones que desnaturalicen las reformas pic.twitter.com/U1jd4eohm5

El Socialismo recogió el guante

Del lado opuesto de la interna de la coalición gobernante, Lionella Cattalini recogió el guante y cruzó al senador radical Felipe Michlig, quien la semana pasada había disparado: "Espero que esa diputada que criticó al Senado ahora tenga la mayor celeridad para tratar este proyecto (el paquete de leyes de seguridad), porque muchas veces hacen el discurso para afuera y luego las acciones no son tan eficientes".

La respuesta llegó este jueves. "Esta diputada, como me han dicho por ahí, puede dar cuenta de muchos procesos", retrucó Cattalini, antes de recordar las oportunidades en las que le tocó "poner la cara" en momentos difíciles, defender la división de poderes e impulsar reformas en la justicia.

Michlig cuestionó las ausencias de legisladores de Unidos durante el debate sobre la prevención de la violencia de género y reclamó mayor compromiso con la actividad parlamentaria



Además, exigió avances en las reformas de seguridad impulsadas por Pullaro pic.twitter.com/hjZGesJE4V — LETRA P (@Letra_P) October 23, 2026

La legisladora también salió al cruce de las presiones sobre la cámara baja y reivindicó que, incluso durante los momentos más críticos de la inseguridad, la Legislatura se dedicó a escuchar a distintos actores institucionales y mejorar proyectos, incluidos los enviados por el propio Poder Ejecutivo.

"Vamos a calmarnos, hagamos un llamado a la reflexión", pidió y recordó que las políticas sostenibles en Santa Fe fueron producto de "la articulación política, la voluntad de avanzar, el consenso y los grandes acuerdos".

El escarceo entre los socios no pasó inadvertido para el peronismo. Al momento de tratar el pedido para postergar el debate, Lucila De Ponti rechazó la nueva preferencia en nombre del interbloque y cuestionó que toda la cámara deba ser "rehén de las discusiones internas del oficialismo que ya no se dan a puertas cerradas, sino que se dan a través de los micrófonos de estas bancas".

Las diferencias que traban las leyes de seguridad de Pullaro

El paquete que enciende la interna de Unidos ingresó en mayo con once iniciativas para ampliar las herramientas de investigación y persecución del delito.

El principal cortocircuito pasa por los reparos del socialismo a las nuevas facultades que se pretende otorgar a policías y fiscales, especialmente en materia de allanamientos, declaraciones de personas investigadas y controles judiciales. Para el PS, algunos artículos requieren modificaciones para superar el filtro constitucional.

En las últimas semanas, los radicales acercaron una contrapropuesta a sus aliados, con cambios en los interrogatorios, las denominadas zonas de intervención especial y el procedimiento por decreto penal, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones no consiguieron cerrar una posición común.

De todos modos, la controvertida jornada no dejó a la Casa Gris con las manos 100% vacías. Pese al persistente desacuerdo por la reforma central, Diputados sí aprobó otras dos iniciativas que habían llegado con media sanción del Senado: una para combatir el mercado ilegal de celulares robados y otra que contempla la defensa pública de agentes policiales y penitenciarios.